Donderdagnacht sneuvelde op 27 plekken in Nederland het kouderecord voor die datum. In Twente vroor het -8,1 graden. En nog altijd slapen er in dit land mensen buiten. Dat schrijft minister Mirjam Sterk (CDA) van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport zelf. Begin november liet ze het doel van nul daklozen in 2030 los.

Twente had de laagste stand, meldde de NOS . In De Bilt telde het KNMI deze maand al zestien vorstdagen. In een gewone november zijn dat er vijf. Het wordt mogelijk de koudste november sinds 1998.

Het doel van 2030 kan de la in

Op vrijdag 6 november stuurde Sterk een brief naar de Tweede Kamer . Ze draait er niet omheen. "Ik kan niet garanderen dat er in 2030 niemand meer dakloos is", schrijft de minister. Een stappenplan komt er ook niet. "Het kabinet kiest niet voor kwantitatieve tussendoelen of een tijdpad richting 2030", schrijft Sterk.

De ambitie blijft wel staan, zegt ze erbij. Maar een ambitie zonder datum en zonder meetlat is een lege huls. In het Kamerdebat van 11 november wilde Sterk "het eerlijke verhaal" vertellen, meldde de NOS . "We blijven ons inzetten. Maar het is ongelooflijk taai", zei Sterk.

Dat eerlijke verhaal is een uitvlucht. Wie eerlijk is, zegt erbij wat er dan wel gebeurt, en wanneer. Sterk laat dat open. SP-Kamerlid Beckerman noemde de houding van het kabinet in het debat "desinteresse". Ook coalitiepartners D66 en CDA hadden vragen.

De steden vragen geld, Sterk zegt voorlopig nee

De burgemeesters van de vier grote steden schreven namens 40 andere gemeenten een brandbrief. Ze vroegen 100 miljoen euro extra voor de opvang. De gemeente Den Haag komt alleen al 14 miljoen tekort. "We willen niet dat mensen in parken slapen, maar tegelijkertijd zitten onze opvanglocaties bomvol", zei de Haagse wethouder Arjen Dubbelaar.

Het antwoord van Sterk: dat extra geld komt er voorlopig niet. De Kamer wil eerst weten waar het huidige geld precies blijft. Ondertussen draait de opvang op noodverband.

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Een bed bij vorst is een loterij

Toegegeven: in de grote steden gaan bij vorst extra bedden open. In de nacht van zondag op maandag 23 november sliepen in Amsterdam zo'n 300 mensen in die opvang, meldde Binnenlands Bestuur . In Rotterdam waren het de week daarvoor 140 tot 167 mensen per nacht. Utrecht ving vorig seizoen bijna 1.000 verschillende mensen op in de koudweeropvang. Dit jaar gaat de stad van 175 naar 200 plekken per nacht.

Buiten de grote steden is het een gok. Belangencoalitie Dakloosheid Voorbij! legde in maart de koudeopvang van 42 centrumgemeenten naast elkaar . Sommige gemeenten gaan open zodra de gevoelstemperatuur onder nul zakt. Andere wachten tot het al dagen streng vriest. Bij sommige bleef de deur vorige winter bij strenge kou zelfs helemaal dicht. Een landelijke minimumnorm is er niet. En vaak staat wie binnen sliep, overdag weer op straat.

"Bescherming tegen winterkou moet een recht zijn, geen loterij", zei belangenbehartiger Wies Maas, een van de auteurs, volgens Binnenlands Bestuur . Of je bij vorst een bed krijgt, hangt dus af van je postcode. Het kabinet kan dat landelijk regelen. In de brief van Sterk staat geen woord over kou of winteropvang.

Haar eigen brief wijst naar arbeidsmigratie

Dan de oorzaken. Naast het tekort aan woon- en zorgplekken noemt Sterk "de neveneffecten van arbeidsmigratie". Verderop wordt de brief nog duidelijker. Uit tellingen en de praktijk blijkt "dat een groot deel van de dakloze mensen die buiten slaapt in Nederland, een niet-Nederlandse EU -burger is". Zij kwamen veelal via het vrij verkeer van personen.

Ook de grote steden wezen in hun brandbrief op de toename van dakloze arbeidsmigranten. Iedereen ziet het dus. Wat doet het kabinet? Het wil volgens de brief de positie van EU-arbeidsmigranten verbeteren. Over minder arbeidsmigratie staat er niets in. De gemeenten houden de rekening, en de gewone Nederlander ziet de gevolgen in het park.

Er slapen mensen buiten in recordkou, en uit Den Haag komt een verhaal over eerlijkheid. Dat is geen eerlijkheid. Dat is opgeven en het daarna een deugd noemen. De schuld ligt bij Sterk, die de datum losliet en het geld voorlopig thuishoudt, en bij het kabinet-Jetten, dat haar dekt.

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