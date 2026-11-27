De industrie in Europa piept en kraakt onder dure stroom en een dikke stapel regels uit Brussel. Wat doet het kabinet vandaag in de ministerraad? D66-minister Sjoerd Sjoerdsma van Handel stuurt doodleuk de volgende Brusselse ketenwet naar de Raad van State. Terwijl grote fabrieken in Europa de deuren sluiten, verkoopt D66 extra papierwerk vrolijk als een cadeau.

Het gaat om de ketenwet Wivo. Met die wet zet Nederland de strenge EU-richtlijn CSDDD om in onze eigen wet, meldt het ministerie op 27 november. Grote firma's met ruim 1,5 miljard euro omzet per jaar en 5.000 man personeel moeten straks hun hele keten checken op risico's voor mens en milieu.

Sjoerdsma noemt nieuwe regels serieus een kans voor bedrijven

Alsof bedrijven nog niet genoeg waakhonden zien, wijst Sjoerdsma de ACM aan als nieuwe politie voor elke keten. In 2027 gaat het plan naar de Tweede Kamer. De nieuwe plicht gaat dan op 26 juli 2029 in. Ook grote firma's van buiten de EU met ruim 1,5 miljard euro omzet op onze markt vallen onder dit net.

De woorden van Sjoerdsma zelf zijn echt wereldvreemd. In het persbericht roept de D66-minister: "Het mes snijdt aan 2 kanten." Daarna doet hij er nog een schep op en zegt hij: "Het biedt ook kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven." Alleen een Haagse politicus zonder een dag echt werk als baas van een zaak durft nieuwe Brusselse dwang te verkopen als een grote kans.

De harde realiteit in Europa: fabrieken gaan op slot

Kijk op precies deze vrijdag even over de grens. Daar zie je wat de Brusselse regelzucht in het echt doet. Autoreus Stellantis, het concern achter Peugeot, Citroën en Opel, zet rond de feestdagen twee grote Franse fabrieken wekenlang stil, schrijft Financieel Management op basis van ANP en Bloomberg. De hal in Mulhouse gaat dicht van 23 december tot 11 januari. De band in Rennes ligt stil van 18 december tot 5 januari.

Terwijl rivalen in Amerika en Azië hard doorbouwen, legt Europa zijn eigen werk stil met dure klimaat- en papierregels. De oorzaak is helder: hoge kosten, zwakke vraag en felle druk uit het buitenland. Topman Antonio Filosa moet alles doen om de kosten omlaag te brengen. Eerder dit jaar lagen ook al fabrieken van het concern in Frankrijk en Italië stil.

Zelfs na de kleine aanpassing in Brussel in februari 2026 blijft de kern van de wet gelijk. Europa denkt nog steeds dat de hele wereld ons braaf nadoet als wij onze eigen zaken harder aanpakken. In de praktijk lachen China en Amerika ons vierkant uit terwijl onze banen verdwijnen.

De fans van Sjoerdsma roepen nu dat de Wivo alleen geldt voor reuzen boven 1,5 miljard euro omzet en 5.000 man personeel. Trap niet in dat sprookje. Grote concerns moeten hun hele keten nagaan en schuiven die stapels vragen, eisen en dure checks direct door naar kleine Nederlandse bedrijven die aan hen leveren.

Ook het mkb krijgt de rekening op het bord

Voor ondernemers betekent dat weer meer uren aan formulieren en minder tijd voor echt werk. Grote spelers huren daar zonder moeite een hele ploeg juristen voor in. Een klein bedrijf of lokale zaak in ons land heeft die luxe niet en raakt klanten kwijt aan rivalen buiten de EU.

Uiteindelijk betaal jij als klant dat hele nieuwe leger juristen en chefs gewoon aan de kassa. Ons land heeft geen nood aan nóg een Europese moraalwet met de ACM als strenge waakhond, maar aan een kabinet dat Brusselse regels de prullenbak in gooit. Zolang D66 in dit kabinet de toon zet, verkoopt Den Haag nieuwe regels met een grote lach terwijl onze welvaart weglekt.

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