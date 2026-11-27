Terwijl de EU-top over een begroting van 1.582 miljard euro vannacht vastliep, rolt het volgende miljardenplan al door de Tweede Kamer. Gisteren sprak de Kamer met minister Tom Berendsen (CDA) van Buitenlandse Zaken over meer nieuwe leden voor de EU. Uit eigen stukken blijkt dat alleen Montenegro al 3,2 miljard euro kost. Toch is het kabinet-Jetten blij met die lijn en wil D66 Oekraïne snel binnenhalen.

In het Kamerdebat van 26 november (2026A06007) stonden twee blokken scherp tegenover elkaar. Voor het Brusselse kamp spraken Felix Klos (D66), Wendy van Eijk (VVD), Harmen Krul (CDA) en Tom van der Lee (PRO). Daartegenover stonden onder meer BBB-leider Henk Vermeer, Sebastiaan Stöteler (PVV) en Gidi Markuszower van Groep Markuszower.

Alleen dwergstaat Montenegro kost al 3,2 miljard euro

Kijk eerst naar de kille sommen op tafel. In het eigen fiche van het kabinet over Montenegro (2026Z18042, 4 september 2026) staat de prijs voor dit ene kleine land. De Commissie rekent voor de jaren 2028 tot en met 2034 op circa 3,2 miljard euro. In 2028 gaat het bruto al om zo'n 380 miljoen euro per jaar. In 2034 loopt dat op tot een half miljard euro.

Om die komst te betalen moet het plafond voor EU-uitgaven zelfs omhoog. Hoe reageert minister Berendsen namens het kabinet in datzelfde stuk? Hij schrijft zwart op wit: "De grondhouding van het kabinet is positief." Als een klein Balkanland al 3,2 miljard euro uit de kas trekt, snap je welke klap er volgt zodra Oekraïne erbij komt.

Drie keer duwden D66, VVD, CDA en PRO Oekraïne richting Brussel

Dat plan is geen verre droom meer. Uit de stemlijsten van de Tweede Kamer blijkt dat D66-lid Felix Klos dit jaar al drie keer een meerderheid vond. Op 4 februari (2026Z01696) steunden D66, VVD CDA , PRO, ChristenUnie, Volt en 50PLUS zijn plan voor toetreding in fases. Negen partijen op de oppositiebanken stemden tegen.

Op 26 mei (2026Z10451) stemde precies diezelfde groep van zeven partijen voor het openen van alle zes rondes met Oekraïne. Tien partijen stemden toen tegen. En op 2 juli (2026Z15427) drukten D66, VVD, CDA, PRO, ChristenUnie en 50PLUS een motie door voor een verdrag met Oekraïne. Elf partijen stemden tegen: BBB, PVV, JA21, FVD, SGP, SP, PvdD, DENK, Volt, Groep Markuszower en Keijzer.

Klos maakt van zijn haast geen geheim. Tegen Brusselse Nieuwe sprak hij over een half lidmaatschap nog vóórdat aan alle eisen is voldaan. Klos zei: "Oekraïne hoort bij Europa. Geen ander land geeft zoveel voor vrijheid en democratie." Volgens hem moet Europa alles op alles zetten om dat snel rond te krijgen.

Het is veelzeggend dat zelfs de VVD steeds meeloopt met deze koers van D66. Voor de camera roept de VVD dat landen streng aan alle regels moeten voldoen. Zodra er in de Kamer moet worden gestemd, zet de partij toch braaf een handtekening onder de wensen van Klos en Brussel

Weg met ons vetorecht en betalen maar

Ondertussen gaat de Commissie in haar plan COM (2026) 705 van 6 oktober nóg verder. In de brief van het kabinet van 16 november (2026Z25130) staat dat Brussel vaste paden wil voor Albanië, Montenegro, Moldavië en Oekraïne. Nog erger: Brussel wil meer besluiten nemen met een meerderheid van stemmen. Daardoor raakt Nederland zijn vetorecht kwijt.

Het kabinet schrijft dat het de aandacht voor geleidelijke stappen in algemene zin verwelkomt. Zo levert deze coalitie stap voor stap onze macht én jouw belastinggeld in bij een steeds grotere EU. Hoe meer arme landen erbij komen, hoe dieper de burger in de buidel mag tasten. Nederland moet niet uitbreiden, maar keihard remmen en uit deze unie stappen.

DDS op Facebook. Je kunt De Dagelijkse Standaard ook volgen op Facebook.