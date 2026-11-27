Werk je bij de overheid of in het onderwijs en wisselde je in 2026 van baan? Dan loop je het risico dat je straks duizenden euro's aan extra pensioen mist. Een onafhankelijke stichting bereidt daarom een massaclaim voor tegen ABP, het grootste fonds van het land. Kantoor Brande & Verheij LLP zette daarvoor het aanmeldplatform ABP Claim live met een eigen rekentool. Volgens Omroep MAX Meldpunt licht advocaat Diederik van der Kooij dit plan vanavond, 27 november 2026, om 19:50 uur toe in Meldpunt Actueel op NPO 2.

Een rechtszaak ligt er nog niet en geld is niet zeker. Op het platform staat zelf helder dat "nog niet zeker is of deze massaclaim zal worden gestart" als je het vinkje leest. Of de stap echt doorgaat, hangt mede af van het aantal mensen dat zich meldt. Wel laat de actie zien wat er speelt voor veertigplussers die dit jaar vertrekken of minder werken.

Rekentool toont duizenden euro's gemist pensioen

Met de rekentool op abpclaim.nl kun je snel zien om welk bedrag het ongeveer gaat. Het platform noemt de uitkomst steeds een indicatieve berekening zonder rechten. De som volgt de tabel van ABP per leeftijd. Het tarief loopt op van 6% bij 40 jaar naar een piek van 39% tussen 49 en 52 jaar. Daarna zakt het naar 5% bij 67 jaar. De formule rekent met je jaarloon tot €137.800 min de vaste drempel van €19.200.

Volgens deze indicatieve berekening van het claimplatform lopen de bedragen bij een voltijdbaan hoog op. Een 45-jarige met €3.500 bruto per maand (36%) mist indicatief €9.468. Bij een 50-jarige (39%) gaat het met €3.500 loon om €10.257 en met €4.000 bruto om €12.792. Verdien je op je 50e €5.000 per maand, dan komt de formule uit op €17.862. De tool zelf toont geen exact bedrag, maar een marge van €2.500: "zo'n €17.500 tot €20.000". Een 60-jarige (29%) met €4.000 bruto komt nog uit op €9.512.

De landelijke schatting staat niet op abpclaim.nl, maar in berichten van Omroep MAX Meldpunt en InFinance van 27 november 2026. Uit onderzoek blijkt volgens hen dat ongeveer 57.000 mensen gemiddeld zo'n €10.000 mislopen. Dat cijfer gaat over alle Nederlandse pensioenfondsen samen, terwijl deze voorgenomen claim zich alleen op ABP richt. Van der Kooij kiest volgens MAX Meldpunt voor ABP vanwege de grote groep deelnemers.

Waarom baanwisselaars tussen twee fondsen vallen

Alle fondsen moeten uiterlijk op 1 januari 2028 over op de nieuwe regels, maar ze kiezen elk hun eigen datum. Voor werkenden vanaf 40 jaar pakt de overgang vaak nadelig uit, omdat hun inleg straks minder zwaar telt. Fondsen vullen dat gat met een extra storting in de pensioenpot. Je krijgt dat geld alleen van het fonds waar je op de overstapdag nog opbouwt.

Daardoor vallen mensen tussen wal en schip zodra ze in 2026 weggaan bij ABP. Dat speelt als je nieuwe baas een fonds heeft dat al over is, een verzekerde regeling gebruikt of als je zzp'er wordt. Van der Kooij vindt volgens MAX Meldpunt dat ABP mensen veel te laat waarschuwde. "Ik denk dat ABP te laat is gaan communiceren", zegt hij tegen de omroep. Verderop voegt hij toe: "ABP had ook bedragen moeten noemen."

Deze regels en uitzonderingen gelden bij ABP

Uit de uitleg van ABP over compensatie blijkt dat het fonds op 1 januari 2027 wil overgaan. Je hebt alleen recht als je op 31 december 2026 nog pensioen opbouwt bij ABP. De dekkingsgraad moet op 31 december 2026 bovendien minstens 107% zijn voor een storting in één keer. Het geld gaat in je pensioenpot, niet op je rekening, en het exacte bedrag staat pas in 2027 vast.

Blijf je in 2026 bij ABP maar werk je minder uren, dan zakt het bedrag mee. Het fonds kijkt immers naar je gemiddelde uren over heel 2026. Ga je wel uit dienst, dan zijn er enkele uitzonderingen:

Vrijwillige voortzetting: zonder nieuwe baan kun je onder voorwaarden binnen negen maanden zelf doorbetalen, van een kwart tot 100%. Je betaalt dan zelf het hele deel van jou (30%) en de werkgever (70%).

zonder nieuwe baan kun je onder voorwaarden binnen negen maanden zelf doorbetalen, van een kwart tot 100%. Je betaalt dan zelf het hele deel van jou (30%) en de werkgever (70%). WW of ontslaguitkering: sluit direct een WW-uitkering, wachtgeld, UGM of FLO aan? Dan bouw je voor de helft door en blijft dat deel meetellen.

sluit direct een WW-uitkering, wachtgeld, UGM of FLO aan? Dan bouw je voor de helft door en blijft dat deel meetellen. Ziekte of verlof: bij arbeidsongeschiktheid met premievrije opbouw, of verlof met eigen inleg, telt dat deel mee.

Wat je nu zelf kunt checken voor eind 2026

Wisselde je dit jaar van baan, kijk dan eerst bij welk fonds je nieuwe werkgever zit. Stapt dat fonds pas later over, dan krijg je daar soms alsnog compensatie. Let bij ABP ook op de planning, want MijnABP is vanaf 10 december 2026 beperkt open en vanaf 31 december even dicht.

Val je buiten de boot, dan kun je je gegevens vrijblijvend invullen op het platform van Brande & Verheij LLP. De actie zit nog in de eerste fase, want de stichting wacht eerst genoeg aanmeldingen af voordat zij beslist over een rechtszaak.

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