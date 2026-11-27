Op 1 januari 2027 stopt het salderen van eigen stroom definitief. Voor ruim 2,9 miljoen Nederlandse huizen met zonnepanelen zakt dat wegstrepen in één keer van 100 naar 0 procent. Stroom die je overdag teruglevert, verreken je straks niet meer met stroom uit de avond of winter. In onze vier rekenvoorbeelden stijgt de jaarrekening met €210 tot €612.

Over ruim een maand vervalt een regeling waar veel daken jarenlang op rekenden. Toch merken veel mensen het verschil pas laat op de nota, of kopen ze te haastig een dure thuisbatterij.

Wat op 1 januari op jouw nota verandert

De Eerste Kamer nam de Wet beëindiging salderingsregeling al op 17 december 2024 aan. Volgens de Rijksoverheid stopt de regeling op 1 januari 2027. Een afbouw komt er niet: het gaat in één keer. Tot nieuwjaar streep je opwek en afname nog weg. Vanaf januari betaal je over elke gekochte kWh weer stroomprijs, belasting en btw.

Van 2027 tot en met 2029 geldt wel een vaste bodem. Je krijgt minstens 50 procent van de kale prijs zonder belasting en btw. Wel mogen bedrijven terugleverkosten vragen. Waakhond ACM ConsuWijzer houdt daar zicht op, maar waarschuwt zelf: "deze terugleverkosten kunnen soms hoger uitvallen dan de vergoeding voor de teruggeleverde elektriciteit ".

€0,09161 zonder btw (€0,11085 met btw). De vaste korting is €519,80 zonder btw (€628,96 met btw). In 2027 zakt het tarief volgens de €0,08802 zonder btw (€0,10650 met btw), met €519,58 (€628,69 met btw) korting. Die nieuwe tabel volgt rond oud en nieuw en staat los van het Belastingplan 2027. Ook de energiebelasting schuift iets. In 2026 vraagt de Belastingdienst tot 10.000 kWh precieszonder btw (met btw). De vaste korting iszonder btw (met btw). In 2027 zakt het tarief volgens de Fiscale sleuteltabel 2027 van Financiën naarzonder btw (met btw), metmet btw) korting. Die nieuwe tabel volgt rond oud en nieuw en staat los van het Belastingplan 2027.

Zet je panelen dus niet zomaar uit als de zon schijnt. Volgens Milieu Centraal gebruik je vanzelf al 30 procent zelf, en die stroom blijft vier keer goedkoper dan stroom uit het net.

Vier huizen: €210 tot €612 extra per jaar

Hoeveel extra je betaalt, hangt af van jouw dak en contract. Vier voorbeeldhuizen laten zien wat er in 2027 verandert:

Normaal huis, tien panelen en gewoon vast contract: Dit dak wekt 3.500 kWh op, bij 3.200 kWh verbruik en 30 procent eigen gebruik. Met 26 cent stroomprijs, 9 cent vergoeding en 5 cent kosten (4 cent netto) stijgen de stroomkosten op je nota van €251,50 in 2026 naar €461 in 2027. Je betaalt dus €209,50 (afgerond €210 ) meer per jaar, als je nu 11 cent kosten per kWh hebt. Zonder terugleverkosten in 2026 stijgen ze met €479 . Toch sparen je panelen in 2027 nog €371 uit tegenover een huis zonder dakzon (€832).

Dit dak wekt 3.500 kWh op, bij 3.200 kWh verbruik en 30 procent eigen gebruik. Met 26 cent stroomprijs, 9 cent vergoeding en 5 cent kosten (4 cent netto) stijgen de stroomkosten op je nota van in 2026 naar in 2027. Je betaalt dus (afgerond ) meer per jaar, als je nu 11 cent kosten per kWh hebt. Zonder terugleverkosten in 2026 stijgen ze met . Toch sparen je panelen in 2027 nog uit tegenover een huis zonder dakzon (€832). Zelfde tien panelen, slecht vast contract: Geeft je bedrijf 6,8 cent vergoeding met 5,8 cent kosten, dan blijft 1 cent netto over bij 27 cent per kWh. Je stroomkosten klimmen dan van €251,50 naar €556 : €304,50 extra per jaar.

Geeft je bedrijf 6,8 cent vergoeding met 5,8 cent kosten, dan blijft 1 cent netto over bij 27 cent per kWh. Je stroomkosten klimmen dan van naar : extra per jaar. Groot dak met achttien panelen en warmtepomp: Bij 6.300 kWh opwek, 6.800 kWh verbruik en 35 procent eigen gebruik klimmen de stroomkosten op een gewoon contract van €582,63 naar €1.030,90 , plus €448,28 . Op het 1-cent-contract loopt dat van €587,63 naar €1.199,70 : €612,08 (afgerond €612 ) extra per jaar, of €51 per maand.

Bij 6.300 kWh opwek, 6.800 kWh verbruik en 35 procent eigen gebruik klimmen de stroomkosten op een gewoon contract van naar , plus . Op het 1-cent-contract loopt dat van naar : (afgerond ) extra per jaar, of €51 per maand. Slim overdag draaien voor nul euro: Elke eigen kWh spaart op het gewone contract direct 22 cent uit (26 min 4 cent). Draaien de vaatwasser (180 kWh) en de was en droger (260 kWh) met een klok overdag, dan stijgt je eigen gebruik naar 43 procent. Dat geeft €96,80 (bijna €100) per jaar winst voor nul euro, bijna de helft (46 procent) van die €209,50 terug.

Nieuw bij DDS: reken jouw 2027-nota en accu na

Omdat elk huis verschilt, staat nu onze gratis rekentool live op dagelijksestandaard.nl/salderingwijzer . Lees je dit in de DDS App, open dan direct salderingwijzer.nl

Vul in twintig tellen je panelen, verbruik en contract in. Op vier tabbladen zie je meteen je 2027-nota, gratis winst van timers en een eerlijk oordeel over een thuisbatterij. De tool staat nu ook op dagelijksestandaard.nl/rekentools naast onze andere 6 gratis tools: de 31-December Schenk- en Vermogenscheck, Zorgtoeslag 2027 Check, Netto AOW-check, Box 3-calculator, Tax Freedom Day-calculator en DDS KamerstemCheck. Alles rekent anoniem op je eigen scherm.

Thuisbatterij van 5 kWh: pas na 21,8 jaar terug

5 kWh, inclusief omvormer en montage, met €3.750 (€750 per kWh). Verkopers prijzen een thuisbatterij aan als dé oplossing voor 2027. Toch verdient een accu zich traag terug. SalderingWijzer rekent voor, inclusief omvormer en montage, met(€750 per kWh). Milieu Centraal noemt voor een gewone 6 kWh-accu "een paar duizend euro", zonder rijkssubsidie.

De tool rekent per maand met ons weer, 15 procent verlies en 10 watt sluipstroom (88 kWh of €22,78 per jaar). In het gewone huis levert een 5 kWh-accu 915 kWh per jaar op, zodat jouw eigen verbruik naar 61 procent stijgt. Van november tot en met februari schijnt de zon weinig en komt er maar 192 kWh uit de accu. Netto houd je €172,02 per jaar over. Terugverdienen duurt dan 21,8 jaar, ver boven een levensduur van twaalf jaar (€1.685,72 verlies). Op het 1-cent-contract duurt het nog 17,6 jaar, en een accu van 10 kWh (€7.500, 15 watt sluipstroom) kost zelfs 46,7 jaar.

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Drie slimme stappen voor oudejaarsavond

Noteer op 31 december je meterstanden om 2026 goed te kunnen controleren. Kijk bij een nieuw contract naar vergoeding min terugleverkosten. Past je leverancier lopende voorwaarden rond januari aan, dan mag je volgens de ACM kosteloos weg.

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