Vlak over onze grens heeft de Duitse rechtsstaat een keiharde tik uitgedeeld aan de machthebbers die rechts met alle middelen kapot proberen te maken. Het hoogste hof in Leipzig, het Bundesverwaltungsgericht, oordeelde dat de staat ten onrechte de wapenpas van twee leden van de oude AfD-jongerentak heeft afgepakt. Eindelijk zet een hoogste hof een streep door de politieke jacht op burgers met een foute mening.

De zaak draaide om twee Duitsers, onder wie een sportschutter. Zij raakten in 2022 hun pas kwijt na een seintje van de Beierse geheime dienst. Volgens die dienst hadden ze banden met de Junge Alternative, de toenmalige jeugdtak van de AfD. Omdat de dienst die tak toen verdacht vond, trok de overheid zonder pardon de vergunning van beide mannen in, meldt de NOS

Daar zette het hof in Leipzig deze week een dikke streep door. De uitspraak (6 C 16.25, 25 november 2026) is glashelder. Een enkel vermoeden van een geheime dienst is veel te mager om een burger zijn rechten af te pakken. De staat moet echt bewijzen dat een groep werkelijk tegen de grondwet werkt.

Geheime dienst mag niet voor rechter spelen

De kern van het vonnis raakt het hart van elke vrije staat. Het hof stelde vast dat stempels van binnenlandse diensten rechters en ambtenaren niet zomaar binden. Een seintje van de staat mag nooit genoeg zijn om burgers te straffen omdat ze bij een lastige partij horen.

Dat de rechters scherp keken, maakt de uitspraak alleen maar sterker. In een andere zaak op dezelfde dag mocht de staat de pas van een lid van de Reichsbürger namelijk wel afpakken. Die groep wijst de hele Duitse staat en wetten openlijk af. Het verschil is simpel: wie de wet breekt of de staat verwerpt pakt de rechter aan, maar een gewone kiezer van een grote partij blijft vrij.

In Duitsland is dat een zware klap voor de oude partijen. Zij proberen de opmars van de AfD al jaren niet met betere plannen te keren, maar door de hele partij via de geheime dienst zwart te maken.

Al de tweede keiharde tik voor het Duitse kartel

Het is niet eens de eerste keer dit jaar dat Duitse rechters op de rem trappen. Vorig jaar plakte de Duitse dienst nog het etiket extremistisch op de hele landelijke AfD. Maar eerder dit jaar verbood de rechter in Keulen dat etiket al nadat de AfD naar de rechtbank stapte. In vijf deelstaten, waaronder Saksen en Brandenburg, gebruiken lokale diensten dat stempel nog wel, maar landelijk loopt de politieke jacht steeds vaker vast.

Het Duitse machtsblok krijgt opnieuw de deksel op de neus van de eigen rechters. Op de site van het Op de site van het hof in Leipzig is te zien dat zulke vonnissen direct leidend zijn voor heel Duitsland. De jacht op burgers met een AfD-pas loopt dus stuk op de wet.

Duidelijke waarschuwing voor het partijkartel in Den Haag

Deze Duitse uitspraak is verplichte kost voor het partijkartel in Den Haag. Precies dezelfde gevaarlijke drang groeit namelijk ook in ons land. Begin december ligt een nieuwe wet voor een verbod op partijen in de Kamer. En VVD-minister David van Weel werkt aan een plan waarmee de staat groepen zelfs zonder rechter kan verbieden.

In een vrije staat bestrijd je politieke tegenstanders met woorden en in het stemhokje, nooit met verboden of trucs van geheime diensten. Wat vandaag een rechtse partij treft, kan morgen elke kritische burger raken die Den Haag niet aanstaat. De rechters in Leipzig snappen dat; nu het kabinet nog.

DDS op Facebook. Je kunt De Dagelijkse Standaard ook volgen op Facebook.