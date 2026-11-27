Toezichthouder CBF onderzoekt vier goede doelen met een CBF-keurmerk om de afwikkeling van één erfenis. Het gaat om KWF, Plan International, Ronald McDonald en het Leger des Heils. Ze erfden miljoenen van Herman Sjouwerman, die in 2021 overleed. Een bod van €500.000 op zijn aandelen in het familiebedrijf wezen de doelen af. Het CBF kijkt ook of de regels voor goede doelen strenger moeten. Dat meldt het consumentenprogramma Kassa.

Aanleiding is een uitzending van Kassa van 21 november. Daarin vertelt de familie over jaren strijd om het laatste deel van de erfenis.

De vijfde erfgenaam, het Joods Nationaal Fonds, heeft geen CBF-keurmerk. Het valt niet onder het toezicht van het CBF.

Wat er gebeurde

In het testament van Sjouwerman uit 2011 erven vijf goede doelen bijna alles. Het gaat om miljoenen op beleggingsrekeningen en zijn huis met inboedel. Ook kregen ze een derde van de aandelen in het familiebedrijf. Daarin zit een winkelpand dat de familie generaties lang inkomen moet geven.

Vanaf 2012 liet Sjouwerman mondeling en schriftelijk weten dat hij zijn testament wilde veranderen. Maar een nieuw testament kwam er nooit. Daarom blijft het oude gelden, en de familie vecht het niet aan. Zijn huis, beloofd aan een familielid, verkochten de doelen.

Ruzie over aandelen en familiearchief

De goede doelen willen voor hun aandelen een prijs op basis van de verkoopwaarde van het winkelpand. Volgens deskundigen die Kassa aanhaalt, zijn de aandelen veel minder waard. Vanuit het familiebedrijf kwam een onderbouwd bod van €500.000. Dat is €100.000 per goed doel. De doelen wezen het af.

De familie wil het pand niet verkopen. Sjouwerman wilde volgens Kassa zelf ook dat het verhuurd bleef.

Ook het familiearchief lag in zijn huis, met foto's en brieven. De doelen boden het de familie eerst te koop aan, tegen de getaxeerde waarde. "Dat is natuurlijk belachelijk, dat is gewoon enorm pijnlijk", zei nicht Rachel Sjouwerman in Kassa. Toen het archief geen geld waard bleek, kreeg de familie het alsnog gratis. De strijd heeft de familie volgens Kassa al tonnen gekost.

Wat de goede doelen zeggen

De doelen zeggen dat ze zich niet herkennen in de kritiek. In een gezamenlijke reactie aan Kassa schrijven ze dat de afwikkeling in de afrondende fase zit. Ze ondertekenden als KWF, Plan International, Ronald McDonaldhuis Emma Amsterdam, Joods Nationaal Fonds en Leger des Heils. Ineke Koele, die de familie bijstaat, zegt dat er geen overeenstemming is.

Wat het CBF onderzoekt

Volgens het CBF geeft de uitzending geen positief beeld van de doelen, meldt Kassa . Het CBF toetst of een van zijn normen niet is nageleefd. Is dat zo, dan maakt het afspraken met de doelen over hun keurmerk. Ook brengt het CBF signalen over nalatenschappen in kaart. Daarna kijkt het of de normen strenger moeten.

Laat je zelf iets na aan een goed doel

Leg een wijziging ook echt vast. Sjouwerman kondigde een nieuw testament aan, maar liet het nooit maken. Daardoor geldt het oude. Het CBF raadt aan te checken of je wens goed is vastgelegd bij de notaris.

Sjouwerman kondigde een nieuw testament aan, maar liet het nooit maken. Daardoor geldt het oude. Het CBF raadt aan te checken of je wens goed is vastgelegd bij de notaris. Bespreek je keuze met je naasten. Ook dat noemt het CBF als vraag om jezelf te stellen.

Ook dat noemt het CBF als vraag om jezelf te stellen. Let op de ANBI-status. Een ANBI betaalt meestal geen erfbelasting over een erfenis, schrijft de Belastingdienst. Heeft het doel bij je overlijden geen ANBI-status meer? Dan betaalt het wel erfbelasting boven de vrijstelling.

Een ANBI betaalt meestal geen erfbelasting over een erfenis, schrijft de Belastingdienst. Heeft het doel bij je overlijden geen ANBI-status meer? Dan betaalt het wel erfbelasting boven de vrijstelling. Kies bewust wie executeur wordt. De executeur beheert de nalatenschap en betaalt de schulden. Hij krijgt 1 procent van de waarde van het vermogen, tenzij het testament iets anders regelt. Dat staat in artikel 4:144 van het Burgerlijk Wetboek.

Ben je samen met een goed doel erfgenaam

Vraag de executeur om uitleg. Hij moet je als erfgenaam alle inlichtingen geven die je wilt over zijn werk. Dat staat in artikel 4:148.

Hij moet je als erfgenaam alle inlichtingen geven die je wilt over zijn werk. Dat staat in artikel 4:148. Vraag om een verantwoording. Stopt het beheer van de executeur, dan moet hij rekening en verantwoording afleggen. Dat doet hij aan wie daarna het beheer heeft, volgens artikel 4:151.

Stopt het beheer van de executeur, dan moet hij rekening en verantwoording afleggen. Dat doet hij aan wie daarna het beheer heeft, volgens artikel 4:151. Kijk welke kosten eraf gaan. Een executeur betaalt de schulden uit de nalatenschap, schrijft het notariaat.

Een executeur betaalt de schulden uit de nalatenschap, schrijft het notariaat. Verdelen doe je samen. Alle erfgenamen moeten het eens zijn over de verdeling. Dat schrijft het notariaat ook.

Twijfel je of een goed doel een keurmerk heeft? Zoek de naam dan op in het register van het CBF.

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