Op de vooravond van het VVD-congres in Den Bosch laat de top zien hoe diep de paniek zit. Terwijl Dilan Yesilgöz vanochtend zelf de pers ontliep bij de ministerraad, liepen haar VVD-ministers braaf langs de camera om haar te redden. Premier Rob Jetten deed er vanuit Brussel nog een schep bovenop. De VVD-top leeft op een andere planeet en negeert zijn eigen kiezers.

De timing zegt alles. Morgen komen VVD-leden bijeen op het congres in Den Bosch, midden in een zware crisis rond het leiderschap van Yesilgöz. Oud-voorzitter Christianne van der Wal zei openlijk dat veel leden groot ongemak voelen bij haar dubbele rollen. Toch ontweek Yesilgöz vanochtend alle journalisten en liet zij haar ploeg het vuile werk doen, meldt de NOS

Karremans speelt de brave soldaat voor zijn eigen baan

Uitgerekend de man die zijn achterban liever aan het roer ziet, doet nu alsof hard werken een vrije val stopt. Het meest pijnlijke optreden kwam van VVD-minister Vincent Karremans van Infrastructuur. Juist de man die door VVD-kiezers als betere leider wordt gezien, sprong slaafs in de bres voor zijn baas. Karremans zei voor de camera: "Ik ken niemand die harder werkt dan zij".

Daar bleef het niet bij. Karremans vond dat ruzie in de partij niet op tv thuishoort. Dat is de vaste reflex van het partijkartel. Zodra kiezers zien hoe scheef de koers staat, moet het doek snel dicht. Ook minister Thierry Aartsen van Werk volgde braaf het script en zei: "Ik sta honderd procent achter Dilan."

Lees ook 75 procent van Nederland en 61 procent van VVD-kiezers willen dat Dilan Yesilgöz opstapt

Minister Eelco Heinen van Financiën zag ook al geen kwaad in drie zware petten tegelijk voor Yesilgöz. Hij beweerde zelfs vrolijk: "En tegenover de kritiek hoor ik ook heel veel steun en dat is hartverwarmend." Ministers Sophie Hermans en David van Weel zongen precies hetzelfde liedje. Staatssecretaris Eric van der Burg wilde het alleen nog maar achter gesloten deuren op het congres bespreken.

Jetten juicht zijn zwakste partner graag toe

Vanuit Brussel schoot ook premier Rob Jetten (D66) snel te hulp. In een pauze op de EU-top zei Jetten tegen de pers dat hij niet vreest voor de rust in zijn kabinet, meldt WNL . De premier noemde zijn vicepremier "een echte strijder die gewoon opkomt voor haar zaak."

Snap je waarom Jetten zo blij is met een aangeslagen VVD-leider? Een zwakke Yesilgöz die vecht voor haar politieke leven, durft nooit de stekker uit dit linkse kabinet te trekken. Elke week dat zij blijft zitten, drukt D66 rustig zijn eigen agenda door terwijl de VVD verder zakt. Voor Jetten is de neergang van de VVD geen last, maar pure winst.

Het is een cynisch spel op kosten van de kiezer. Terwijl de VVD in peilingen steeds verder wegzakt, doen de ministers net alsof de kritiek slechts uit een paar zuurpruimen bestaat. Zij beschermen hun eigen stoel op het pluche en hopen dat de storm na het weekend vanzelf overwaait.

Lees ook Ramppeiling De Hond voor Yesilgöz: Karremans wint op 7 van 8 punten en lokt 35 procent JA21 weg

Morgen in Den Bosch valt het masker alsnog af

De echte kern is niet eens of Yesilgöz hard werkt of te veel functies heeft. Je verliest geen kiezers door lange dagen op kantoor. Je verliest kiezers omdat je als zogenaamd rechtse partij samen met D66 en CDA keer op keer linkse deals tekent. Daar helpt geen enkel mooi praatje van Karremans, Aartsen of Heinen tegen.

Zolang Yesilgöz zelf wegduikt voor de pers en haar ministers als trouwe lijfwachten vooruit stuurt, ziet elke kiezer hoe zwak zij staat. Hoe harder de VVD-top de bunker dichthoudt, hoe sneller de laatste kiezers definitief weglopen. Morgen in Den Bosch kan de top de zaal nog proberen stil te houden, maar buiten de zaal is het doek al gevallen.

DDS op Facebook. Je kunt De Dagelijkse Standaard ook volgen op Facebook.