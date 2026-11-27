Woon je samen zonder trouwboekje en zonder contract bij de notaris? Dan kijkt de fiscus voor box 3 naar ieder apart. Had één van jullie op 1 januari 2026 veel spaargeld of aandelen op eigen naam, dan betaal je al snel te veel.

Zonder fiscaal partner krijg je over 2026 maar één keer de vrije grens van €59.357. Alles boven die grens bij de rijkste partner telt direct mee voor de belasting. Toch kun je dat over belastingjaar 2026 nog rechtzetten. Wie uiterlijk op 31 december 2026 fiscaal partner wordt, kan over 2026 tot €1.282,11, afgerond €1.282, minder belasting betalen.

Waarom 31 december nog geldt voor heel 2026

Veel stellen denken dat je een heel jaar getrouwd moet zijn om samen aangifte te doen. Uit de voorwaarden voor fiscaal partnerschap bij de Belastingdienst blijkt dat de wet veel ruimer is. Vanaf de dag dat je gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap sluit, ben je elkaars fiscale partner.

Woon je samen op één adres en ben je allebei 18 jaar of ouder? Dan ben je partner zodra je samen een contract bij de notaris tekent. Ook samen een eigen huis kopen waarin je woont, samen een kind krijgen of elkaar aanmelden bij een pensioenfonds telt mee.

De winst zit in de jaarregel van de fiscus. Stond je in 2025 al samen op hetzelfde adres en teken je dit jaar bij de notaris, dan tel je direct voor heel 2026 mee. Ben je maar een deel van 2026 partner, zelfs alleen op 31 december, dan mag je bij de aangifte kiezen voor heel 2026. Op zijn pagina over het heffingsvrije vermogen in 2026 zegt de Belastingdienst over die keus: "Dan wordt het heffingsvrij vermogen verdubbeld."

Jullie vrije grens over 2026 stijgt daardoor van €59.357 naar €118.714. Dat geeft €59.357 extra ruimte, en je mag het gezamenlijke vermogen in de aangifte over 2026 vrij verdelen.

Zo loopt je winst op van €273,52 tot €1.282,11

Hoeveel geld die extra grens scheelt, hangt af van de vorm van je vermogen op 1 januari 2026. Volgens de box 3-berekening voor 2026 rekent de fiscus dit jaar met drie vaste groepen. Voor spaargeld en banktegoeden geldt voorlopig 1,28 procent rendement, dat begin 2027 definitief wordt.

Voor aandelen, crypto, een tweede huis en andere beleggingen staat het tarief voor 2026 al vast op 6,00 procent. Voor schulden boven de drempel geldt voorlopig 2,70 procent. Over de uitkomst heft de fiscus in 2026 een tarief van 36 procent.

Stel dat één partner op 1 januari 2026 minstens €118.714 op eigen naam had en de ander €0. Bestaat dat geld uit spaargeld, dan scheelt de extra €59.357 tegen 1,28 procent en 36 procent precies €273,52 over 2026. In het eigen voorbeeld van de fiscus met €150.000 spaargeld zakt de aanslag van €417 voor één persoon naar samen €144 voor partners.

Zit die €118.714 juist in aandelen of andere beleggingen, dan is het gat veel groter. Tegen 6,00 procent en 36 procent scheelt de extra €59.357 dan exact €1.282,11, afgerond €1.282, over belastingjaar 2026.

Let wel op één harde grens uit de rechtspraak. Geef je over 2026 je lagere echte rendement door, dan telt de vrije grens niet mee. De Hoge Raad bepaalde dat er bij werkelijk rendement geen vrij bedrag geldt.

Eén dag later kost je het hele jaar 2026

Veel mensen denken dat 31 december telt voor de peildatum van 1 januari 2027, maar dat klopt niet. De grens van 31 december 2026 geldt puur voor belastingjaar 2026. De stand van je geld op 1 januari 2026 bepaalt de aanslag over dit jaar.

Teken je de akte bij de notaris of trouw je pas op 1 januari 2027, dan ben je één dag te laat. Je was in heel 2026 geen enkele dag fiscaal partner. Je kunt over 2026 dus niet voor heel 2026 kiezen en loopt de hele winst over dit jaar mis.

Voor het jaar 2027 heb je die haast op 31 december niet. Word je ergens in 2027 fiscaal partner, dan kun je bij de aangifte over 2027 alsnog kiezen voor heel 2027.

Deze valkuilen bij toeslagen en notaris tellen mee

Kijk vóór je naar de notaris gaat wel naar de keerzijde. Een samenlevingscontract maakt je alleen fiscaal partner als je samen op hetzelfde adres bij de gemeente staat. Woon je apart, dan werkt alleen trouwen of een geregistreerd partnerschap.

Ook word je door een contract bij de notaris of een huwelijk meteen partner voor toeslagen, zoals zorgtoeslag en huurtoeslag. Jullie loon en vermogen tellen dan samen mee, waardoor een toeslag kan zakken of wegvallen. Voor de AOW van de SVB geldt een eigen regel, want samenwonen op één adres telt daar zonder akte al als gezamenlijke huishouding.

Verder telt je gezamenlijke inkomen bij drempels voor zorgkosten of giften, waardoor je minder mag aftrekken. Wacht tot slot niet tot het eind van het jaar. Notarissen zitten eind december vaak vol, en een huwelijk of partnerschap moet je minstens twee weken vooraf bij de gemeente melden.

Je box 3-heffing. Die kun je uitrekenen met de gratis box 3-calculator van Box3Wacht, de rekensite van DDS.