Een gewoon jaar bij de tandarts kost in 2027 €132,37 als je het zelf betaalt. Dat volgt uit de maximumtarieven die de NZa voor 2027 vaststelde. De premie van een tandartsverzekering ligt vaak even hoog of hoger. Verzekeren loont pas als je duurder werk nodig hebt, zoals een wortelkanaal.

Vergelijker Zorgwijzer rekende het op 26 november door . Een doorsnee tandpakket kost volgens Zorgwijzer €175 per jaar. Bij een rekening tot €206 is zelf betalen goedkoper. Vanaf €250 scheelt verzekeren geld. Zorgwijzer vergelijkt daarbij met de voordeligste combinatie van basisverzekering en tandpakket.

Tandarts zit niet in het basispakket

Vanaf 18 jaar betaal je de tandarts zelf, of via een aanvullende verzekering. Het basispakket vergoedt voor volwassenen maar een paar dingen, meldt het Zorginstituut . Het gaat onder meer om kunstgebitten en om chirurgische hulp die alleen een kaakchirurg kan geven. Ook bijzondere tandheelkundige zorg bij een ernstige afwijking valt erin. Voor een volledig uitneembaar kunstgebit betaal je wel een eigen bijdrage. Nu is dat 25 procent van de kosten. Je eigen risico komt daar nog bij.

Zo duur is een gewoon jaar

De NZa stelt elk jaar de maximumtarieven vast. Een tandarts mag minder rekenen, maar niet meer. Stel: je hebt een gewoon jaar zonder gaatjes. Dan betaal je in 2027:

Twee controles: twee keer €29,37, samen €58,74.

twee keer €29,37, samen €58,74. Een kwartier gebitsreiniging: drie keer €17,33 per vijf minuten, samen €51,99.

drie keer €17,33 per vijf minuten, samen €51,99. Een kleine röntgenfoto: €21,64.

Samen is dat €132,37. Duurt de reiniging een half uur, dan wordt het €184,36.

Wat een tandpolis daartegenover zet

FBTO vraagt voor Module Tand Basis in 2027 €11,50 per maand, blijkt uit de premielijst . Dat is €138 per jaar.

Dat pakket vergoedt 75 procent van consulten, verdovingen, vullingen en mondhygiëne, tot €250. Een röntgenfoto valt erbuiten, staat in de vergoedingenlijst . In het voorbeeld krijg je €83,05 terug. Je bent dan €187,32 kwijt. Zelf betalen kost €132,37.

Bij Zilveren Kruis kost Tand Basis €10,95 per maand, toont de premielijst . Dat is €131,40 per jaar. Het pakket dekt twee controles met hooguit een kwartier gebitsreiniging, en hooguit €75 voor de rest. De premie is bijna precies wat een gewoon jaar zelf kost.

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Wanneer verzekeren wel loont

Bij duur werk draait het om. Een wortelkanaalbehandeling met drie kanalen kost in 2027 €317,67. De verdoving kost €19,32. Komt dat bovenop een gewoon jaar, dan is de rekening €469,36.

FBTO Module Tand vergoedt dat wel. Gebitsreiniging gaat voor 75 procent, de rest voor 100 procent, tot €250. Die module kost €17,25 per maand , of €207 per jaar. Je krijgt het maximum van €250 terug. Je bent dan €426,36 kwijt. Dat is €43 minder dan zonder verzekering.

Een kroon kost €340,08 voor het werk van de tandarts . De techniekkosten komen daar nog bij. Dan heb je meer aan een pakket met een hoger maximum.

Let op de kleine letters

Maximum per jaar: bijna elk pakket heeft een plafond. Bij FBTO loopt dat van €250 tot €750.

bijna elk pakket heeft een plafond. Bij FBTO loopt dat van €250 tot €750. Vergoedingspercentage: vaak krijg je 75 procent terug. Bij Zilveren Kruis geldt dat voor gebitsreiniging in elk sterrenpakket. De rest betaal je zelf.

vaak krijg je 75 procent terug. Bij Zilveren Kruis geldt dat voor gebitsreiniging in elk sterrenpakket. De rest betaal je zelf. Wachttijd: bij Tand Best van Univé geldt twaalf maanden wachttijd voor kronen en bruggen, staat in de premietabel.

Tot wanneer je kunt wisselen

Opzeggen kan tot en met 31 december 2026, meldt de Rijksoverheid . Een nieuwe zorgverzekering afsluiten kan tot 1 februari. Je bent dan verzekerd vanaf 1 januari.

Blijf je bij je eigen verzekeraar, dan kun je soms later nog een ander tandpakket kiezen. Bij VGZ kan aanpassen tot en met 31 januari 2027 . Vraag het na bij je eigen verzekeraar.

Kijk eerst naar je tandartsrekeningen van de afgelopen jaren. Bleef het bij controles, dan ben je met zelf betalen meestal net zo goed uit. Weet je dat er een kroon of wortelkanaal aankomt, kies dan een pakket dat die dekt. Let dan ook op de wachttijd.

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