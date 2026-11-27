In Nederland kan het Openbaar Ministerie jarenlang jouw naam, baan en gezin door het slijk halen. Word je daarna vrijgesproken en durft het OM niet eens in beroep? Dan mag je alsnog zelf meer dan de helft van je verdediging betalen. Dat is de bittere uitkomst van de uitspraak die Marco Borsato vandaag kreeg.

202.744,03 euro toe (ECLI:NL:RBMNE:2026:8742 en ECLI:NL:RBMNE:2026:8743), blijkt uit het bericht van de 231.844,41 euro zelf op. De rechtbank Midden-Nederland kende Borsato op 27 november 2026 exacttoe (ECLI:NL:RBMNE:2026:8742 en ECLI:NL:RBMNE:2026:8743), blijkt uit het bericht van de Rechtspraak . De zanger had 434.588,44 euro gevraagd voor bijstand en onderzoek sinds april 2020. Hij krijgt dus 46,7 procent terug en draait voorzelf op.

De rechter noemt een jarenlang OM-dossier plots overzichtelijk

Op 4 december 2025 sprak de rechter de zanger al vrij in de zedenzaak. Het OM liet de termijn voor beroep lopen, zodat zijn onschuld vaststaat. Toch streept de rechtbank nu ruim de helft weg van de rekening van kantoor Knoops, waar drie raadslieden meer dan 825 uur declareerden, meldt de NOS

Lees de reden van de rechtbank en je gelooft het nauwelijks. De rechters vinden de advocaatkosten "in het oog springend bovenmatig" omdat sprake zou zijn van "een relatief overzichtelijk dossier" met één aangeefster en één feit. Als die zaak echt zo simpel was, waarom had het OM dan vijf jaar nodig om een onschuldige burger kapot te maken?

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Zelfs beveiliging rond de rechtbank betaalt de staat niet

De Staat betaalt hooguit 192.390 euro aan advocaatkosten, plus 3.300 euro voor de nieuwe zaak om geld terug te vragen. Daarnaast krijgt Borsato 7.054,03 euro voor het onderzoek naar het handschrift in het dagboek van de aangeefster. De rest van de 34.636,59 euro aan experts veegt de rechter van tafel, net als 37.366,59 euro voor werk buiten de directe strafzaak.

Ronduit stuitend is het oordeel over de 7.000,42 euro aan bewaking die Borsato inhuurde om veilig de zaal in te komen. Volgens de wet hoeft de staat die bewaking niet te betalen. Als de overheid iemand publiekelijk als zedenverdachte voor de rechter sleept en verliest, blijft de man dus zelfs met de rekening voor zijn eigen veiligheid zitten.

Bovendien had Borsato de beste verdediging nodig juist omdat zijn hele leven en carrière op het spel stonden. De staat zet gratis een leger officieren en rechercheurs in op kosten van de belastingbetaler. Maar zodra de verdachte zich stevig verdedigt en wint, begint de rechter plots te zeuren over het aantal uren.

Dit draait niet alleen om een bekende zanger met spaargeld. Denk aan een gewone Nederlander die onschuldig door het OM voor de rechter wordt gesleept. Vrijwel niemand kan vijf jaar lang zijn eigen verdediging voorschieten en na volledige vrijspraak nog steeds 231.844 euro zelf ophoesten. Een falend OM kan dus elke burger financieel slopen, zelfs als hij volledig gelijk krijgt.

Minister Van Weel kijkt weg bij falend Openbaar Ministerie

Het schokkende is hoe stil het blijft aan het Binnenhof. Officieren van justitie die jarenlang een wankele zaak doorduwen, merken niets in hun eigen portemonnee als een rechter korte metten maakt met hun dossier. De burger betaalt twee keer: eerst via belastinggeld voor het OM, en daarna uit eigen zak voor zijn eigen vrijspraak.

Zolang de staat ongestraft jarenlang op onschuldige burgers mag jagen zonder de volle schade te betalen, rammelt onze rechtsstaat aan alle kanten. Wie een burger ten onrechte vervolgt, moet gewoon de hele rekening betalen. VVD-minister David van Weel van Justitie en Veiligheid gaat over het Openbaar Ministerie en over de wet voor schade na vrijspraak.Wie een burger ten onrechte vervolgt, moet gewoon de hele rekening betalen.

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