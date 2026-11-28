Voor box 3 telt maar één dag: 1 januari. Wat je dan aan spaargeld, beleggingen en schulden hebt, bepaalt je heffing over heel 2027. Geld dat vóór die dag echt van je rekening is, telt dus niet mee. De Belastingdienst kijkt naar de waarde op die dag. Met de percentages van 2026 scheelt elke €10.000 spaargeld boven het heffingsvrij vermogen ongeveer €46 per jaar, rekende DDS uit.

Dat geldt alleen als je boven het heffingsvrij vermogen zit. In 2026 is dat €59.357 per persoon. Ben je het hele jaar fiscale partners, dan is het samen €118.714, meldt de Belastingdienst

Voor 2027 wil het kabinet dat bedrag laten meestijgen. Dat staat in de derde nota van wijziging bij het Belastingplan 2027. Volgens een DDS-berekening wordt het ongeveer €60.280 per persoon.

De Tweede Kamer stemde in november in. De Eerste Kamer moet nog stemmen, naar verwachting in december.

Zo rekent box 3

De Belastingdienst telt een vast rendement per soort bezit. Voor 2026 is dat 1,28 procent op spaargeld, 6 procent op beleggingen en 2,70 procent op schulden. De percentages voor spaargeld en schulden zijn nog voorlopig. Ze worden achteraf vastgesteld. Voor 2027 is er voor spaargeld nog geen percentage. Over het rendement betaal je 36 procent.

Schulden tellen pas boven een drempel van €3.800 per persoon. Met een fiscale partner is dat samen €7.600.

Rekenvoorbeeld

Stel: je bent alleenstaand en hebt €100.000 spaargeld, zonder schulden. Je rekent met de bedragen en percentages van 2026. Dan zit €40.643 boven het heffingsvrij vermogen. Je betaalt ongeveer €187 box 3.

Betaal je vóór 1 januari een rekening van €10.000 die toch moest komen? Dan staat er €90.000. Je heffing daalt naar ongeveer €141. Dat is €46 minder.

Met het voorgestelde bedrag voor 2027 valt de heffing iets lager uit. Het verschil van €46 blijft gelijk zolang het percentage 1,28 blijft.

Een echtpaar dat het hele jaar fiscale partners is, heeft samen €150.000 spaargeld. Zij betalen met de cijfers van 2026 ongeveer €144.

Wat je vóór 1 januari nog kunt doen

Betaal wat je toch moet betalen. Een openstaande aanslag van de Belastingdienst telt in box 3 meestal niet als schuld, staat in de toelichting. Betaal je die vóór 1 januari, dan daalt je spaargeld. Er verdwijnt geen schuld die je had mogen aftrekken.

Een openstaande aanslag van de Belastingdienst telt in box 3 meestal niet als schuld, staat in de toelichting. Betaal je die vóór 1 januari, dan daalt je spaargeld. Er verdwijnt geen schuld die je had mogen aftrekken. Schenk je toch al, doe het dan vóór 1 januari. Het geld moet dan echt op de rekening van de ontvanger staan. Die telt het daarna in zijn eigen box 3.

doe het dan vóór 1 januari. Het geld moet dan echt op de rekening van de ontvanger staan. Die telt het daarna in zijn eigen box 3. Los je hypotheek af. De schuld op je eigen huis valt in box 1, niet in box 3. Los je af met spaargeld, dan daalt je spaargeld in box 3. Je hypotheek telt daar nooit mee, dus je heffing daalt. Wel krijg je minder hypotheekrenteaftrek. Vraag je bank hoeveel je zonder boete mag aflossen.

De schuld op je eigen huis valt in box 1, niet in box 3. Los je af met spaargeld, dan daalt je spaargeld in box 3. Je hypotheek telt daar nooit mee, dus je heffing daalt. Wel krijg je minder hypotheekrenteaftrek. Vraag je bank hoeveel je zonder boete mag aflossen. Los kleine schulden af. Zijn je box 3-schulden samen niet hoger dan €3.800, dan tellen ze niet mee. Aflossen verlaagt dan alleen je spaargeld.

Wat juist niet werkt

Een grote box 3-schuld aflossen. Je spaargeld en je schuld dalen evenveel. Omdat schulden tegen een hoger percentage tellen, kan je heffing zelfs iets stijgen.

Je spaargeld en je schuld dalen evenveel. Omdat schulden tegen een hoger percentage tellen, kan je heffing zelfs iets stijgen. Beleggingen kort verkopen. Verkoop je in de drie maanden voor 1 januari beleggingen? En koop je binnen drie maanden weer terug? Dan telt de Belastingdienst het alsof je niet had verkocht. Dat geldt ook als je vóór 1 januari leent en binnen drie maanden weer aflost. Alleen als je aannemelijk maakt dat het niet om belasting ging, telt het wel.

Verkoop je in de drie maanden voor 1 januari beleggingen? En koop je binnen drie maanden weer terug? Dan telt de Belastingdienst het alsof je niet had verkocht. Dat geldt ook als je vóór 1 januari leent en binnen drie maanden weer aflost. Alleen als je aannemelijk maakt dat het niet om belasting ging, telt het wel. Geld even parkeren in box 1 of box 2. Komt het binnen drie maanden terug in box 3, dan telt het daar toch mee. Duurt het drie tot zes maanden, dan ook, tenzij je zakelijke redenen aannemelijk maakt.

Kijk dus vóór 31 december wat er nog betaald moet worden. Bewaar je afschriften van 1 januari. Die heb je nodig voor de aangifte over 2027, die je in 2028 doet.

Je box 3-heffing. Die kun je uitrekenen met de gratis box 3-calculator van Box3Wacht, de rekensite van DDS.