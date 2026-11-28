Zelfs een simpel glas water uit de kraan is niet meer veilig voor de graaihand van premier Rob Jetten en VVD-minister Eelco Heinen. Gisteren maakten grote waterbedrijven bekend dat de prijs per 1 januari 2027 weer flink stijgt. En alsof die hogere nota nog niet genoeg pijn doet, gooien Jetten en Heinen er vanuit Den Haag ook nog een stevige belastingklap bovenop.

Het slechte nieuws viel gisteren bij miljoenen gezinnen op de mat. Bij Vitens , met zes miljoen klanten de grootste aanbieder van het land, gaat de prijs naar 1,38 euro per kuub. Dat is vier cent meer dan nu. Ook het vaste tarief stijgt naar 58,53 euro. Voor een stel met een verbruik van honderd kuub komt daar zes euro bij, bovenop de sprong van 23 euro vorig jaar.

Elders in het land hakt de klap er nog veel harder in. Bij Waternet in de regio Amsterdam schiet de prijs met 27 cent per kuub omhoog naar 1,45 euro, nog zonder btw en heffing. Een gezin van vier betaalt daar volgend jaar al 55 euro meer aan kaal tarief. Met btw en extra belasting loopt die klap zelfs richting ruim 80 euro. In Brabant zet Brabant Water de meter op 1,69 euro per kuub. In Zuid-Holland rekent Dunea 1,71 euro en 109,46 euro vastrecht, terwijl WMD in Drenthe de nota van 25 naar 28 euro per maand tilt.

Waterbedrijven noemen de echte oorzaak wél

Waarom kraken de leidingen opeens aan alle kanten? De bedrijven zelf draaien er niet omheen, iets wat het partijkartel liever wegmoffelt. Vitens zegt volgens WNL letterlijk: "De vraag naar drinkwater stijgt door bevolkingsgroei en economische ontwikkeling." Ook Waternet schrijft ronduit op zijn site dat er simpelweg meer mensen zijn die water nodig hebben.

Om al die extra kranen bij te benen steekt Vitens dit jaar 400 miljoen euro in het net. In 2030 groeit dat bedrag al naar bijna 550 miljoen euro per jaar. Topman Tjeerd Roozendaal zegt bij WNL dat het einde nog lang niet in zicht is: "We investeren de komende jaren heel veel, maar dat is op de lange termijn nog niet genoeg". Iedereen weet waarom ons land zo hard groeit, maar Den Haag weigert de grenzen te sluiten en stuurt jou de rekening voor nieuwe buizen.

Jetten en Heinen slaan keihard toe met eigen heffing

Juist nu het waternet miljarden vraagt, zou een fatsoenlijk kabinet de belasting op water direct verlagen. Niet de ploeg van Jetten. En al helemaal niet de zogenaamd liberale VVD-minister Eelco Heinen. Op de eigen site van de Rijksoverheid staat zwart op wit wat dit kabinet in het plan voor 2027 heeft gepropt.

Als de Eerste Kamer instemt, gaat de belasting op leidingwater per 1 januari met 10 cent omhoog naar 0,537 euro per kuub, nog zonder 9 procent btw. Met btw betaal je bijna 11 cent extra per duizend liter rechtstreeks aan de staatskas. Dat is bijna 23 procent erbij op één heffing, puur omdat je de kraan opendraait! Zelfs WMD en Brabant Water melden nadrukkelijk dat dit geld rechtstreeks naar de fiscus gaat en niet naar schoon water.

Daar stopt de roof nog niet. Volgend jaar schrapt het kabinet ook het plafond op de heffing voor groot verbruik helemaal. Tot nu toe bleef water boven een vaste grens vrij, zodat bakkers, boeren en de horeca niet werden platgewalst. Straks pakt de staat geld over elke druppel water zonder grens. Denk je echt dat bedrijven die rekening zelf slikken? Natuurlijk niet. Die extra kosten zie je direct terug in duurdere boodschappen.

Eerst uitknijpen, daarna preken over zuinigheid

Het is de vaste, smerige truc van deze Haagse kliek. Eerst laat men het land volstromen, vertraagt men nieuwe bronnen met strenge stikstofregels en zet men elk net onder druk. Daarna gooit Heinen de belasting op een eerste basisgoed omhoog met het vrome praatje dat burgers en bedrijven maar "zuiniger" moeten zijn.

Een goed bestuur zorgt voor goedkoop en volop schoon water, punt uit. Wie zelfs een glas water uit de kraan gebruikt als melkkoe voor de schatkist, heeft elk respect voor hardwerkende Nederlanders verloren. Zolang Jetten en Heinen op het pluche blijven zitten, draaien zij bij elke nota de kraan voor jou een slag verder dicht.

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