Terwijl gewone Nederlanders zich blauw betalen aan stroom, gas en boodschappen, klopt VVD-minister Eelco Heinen zichzelf op de borst. Gisteren stuurde hij de Najaarsnota 2026 naar de Tweede Kamer. Wie zijn gladde praatje overslaat en de echte tabellen opent, schrikt zich rot. Heinen zuigt 947 miljoen euro extra uit werkenden, laat toeslagenouders wachten op 599 miljoen euro, maar schuift wel 430 miljoen euro versneld naar de Wereldbank.

In zijn bericht op Rijksoverheid.nl klinkt Heinen heerlijk blij met zichzelf. Het tekort blijft 2,3 procent van het bbp (27,8 miljard euro, dus nog steeds een fors tekort en geen overschot). De schuld zakt naar 45,4 procent. Heinen zegt vrolijk: "De overheidsfinanciën staan er nu nog goed voor met een tekort van 2,3% bbp en een staatsschuld van 45,4% bbp." Daarna volgt zijn vaste lesje: "We moeten investeren en hervormen zodat economische groei verzekerd is en onze schuld houdbaar blijft."

53.444 euro per huishouden en flitspalen als pinautomaat

454,3 miljard euro aan belasting en premies binnen. Volgens het 53.444 euro per huishouden uit het land! Open nu de echte Najaarsnota 2026 (37 060, nr. 1) en kijk waar al dat geld vandaan komt. In totaal harkt de staat dit jaaraan belasting en premies binnen. Volgens het CBS telt ons land 8,5 miljoen huishoudens. Omgerekend zuigt de staat dusuit het land!

Ruim twee maanden na Prinsjesdag blijkt de fiscus alweer 563 miljoen euro meer te innen dan geraamd. Kijk in tabel 1.3.2 wie die klap betaalt. De loon- en inkomensheffing valt maar liefst 947 miljoen euro hoger uit dan gedacht, ofwel 111 euro extra per huishouden. De wegenbelasting brengt 162 miljoen euro extra op. Accijnzen schieten 106 miljoen omhoog en milieuheffingen nog eens 78 miljoen.

Het toppunt van cynisme staat op pagina 5 van Heinens eigen stuk. De schatkist boekt een meevaller van 60 miljoen euro aan boetes. De kille uitleg van Financiën zegt genoeg: steeds meer vaste flitspalen en camera's, plus meer controles door de politie. Voor deze VVD-minister is de burger in zijn auto op weg naar werk geen mens meer, maar een rijdende pinautomaat om het gat van 27,8 miljard wat op te poetsen.

Toeslagenouders in de wacht, Wereldbank krijgt spoedgeld

Net zo stuitend is wat er schuilgaat achter de 1,3 miljard euro aan onbesteed geld bij de ministeries (omgerekend 153 euro per huishouden). Denk je dat Heinen eindelijk heeft gesneden in dure ambtenaren of klimaatpotten? Vergeet het maar.

Op pagina 8 geeft Financiën zelf toe dat maar liefst 599 miljoen euro van dat bedrag komt door vertraging bij het herstel van schade voor gedupeerde toeslagenouders. Bijna de helft van die hele meevaller is dus geld voor gezinnen die de staat zelf kapot heeft gemaakt! En nog eens 182 miljoen euro op Landbouw bleef liggen omdat boeren weigeren te buigen en uit de uitkoopplannen stappen.

Kijk nu hoe snel dit kabinet wél geld kan storten zodra het buitenland belt. Op pagina 5 staat doodleuk dat Heinen 430 miljoen euro voor de Wereldbank (IDA) alvast vanuit 2027 naar dit jaar haalt. Ook schuift de ploeg 40 miljoen euro voor energie in Oekraïne naar voren. Samen 470 miljoen euro met spoed de grens over, terwijl toeslagenouders in de kou staan.

De VVD is definitief een linkse graaipartij

Ondertussen lopen de kosten voor uitkeringen thuis hard op. Sociale Zaken krijgt 474 miljoen euro aan tegenvallers door onder meer de Ziektewet en toeslagen, plus 200 miljoen euro extra voor de WW. De nota meldt er zelfs bij dat mensen in dienst van de staat vaker in de WW komen.

Toch weigert Heinen om de overheid echt kleiner te maken. Hij houdt stijf vast aan 450,9 miljard euro aan uitgaven, laat elke heffing op werk, auto en sparen doorlopen en verkoopt dat als degelijk beleid. Een echte liberale minister zou de staat snoeien en dat geld teruggeven aan werkende burgers, maar Heinen beschermt alleen de Haagse geldmachine.

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