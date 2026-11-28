Een gepensioneerde die in 2014 naar Portugal emigreerde, moet toch Nederlandse belasting betalen over zijn pensioen. Het gaat om de jaren 2017 tot en met 2020. In Portugal betaalde hij over dat pensioen feitelijk niets, door een speciale Portugese belastingregeling. Juist daardoor mag Nederland heffen, oordeelde het gerechtshof in 's-Hertogenbosch op 11 november. De uitspraak werd op 26 november gepubliceerd.

Voor zijn AOW lag dat anders. Daarvoor kreeg hij in Nederland wel aftrek ter voorkoming van dubbele belasting.

Wat er gebeurde

De man kreeg uit Nederland een aanvullend pensioen en AOW. In Nederland deed hij aangifte als buitenlands belastingplichtige. De inspecteur belastte het pensioen. Alleen voor de AOW gaf hij aftrek.

De aanslagen gingen na bezwaar uit van een belastbaar inkomen uit werk en woning tussen €123.829 en €183.908 per jaar . Dat is zijn hele belastbare inkomen daaruit. Welk deel daarvan pensioen was, staat er niet bij. Het pensioen kwam van twee verzekeraars en was meer dan €10.000 per jaar. De rechtbank Zeeland-West-Brabant gaf de man in april 2025 al ongelijk.

In Portugal viel hij onder het NHR-regime, een regeling voor zogeheten niet-gewone inwoners. Over 2017 en 2018 gaf hij het pensioen daar niet eens aan. Over 2019 en 2020 deed hij dat wel. Door de NHR-regeling werd het toch niet belast.

Wat het verdrag zegt

Het belastingverdrag tussen Nederland en Portugal is van 1999. De hoofdregel staat in artikel 18. Een pensioen wordt belast in het land waar je woont. Voor overheidspensioenen gelden aparte regels. Op die regel bestaat een uitzondering. Nederland mag toch heffen als alle voorwaarden hieronder gelden:

Het pensioen is in Nederland met belastingvoordeel opgebouwd. Bijvoorbeeld omdat de premies aftrekbaar waren.

Bijvoorbeeld omdat de premies aftrekbaar waren. Portugal belast het pensioen niet tegen het gewone tarief voor loon. Of Portugal neemt minder dan 90% van het brutobedrag mee.

Of Portugal neemt minder dan 90% van het brutobedrag mee. Alle pensioenen en uitkeringen samen zijn meer dan €10.000 bruto per jaar. Ook uitkeringen als de AOW tellen daarbij mee.

De eerste en de laatste voorwaarde stonden niet ter discussie. Het ging om de middelste.

Waarom de emigrant verloor

De man vond dat Portugal zijn pensioen wel gewoon belastte. De Portugese vrijstelling was volgens hem alleen bedoeld om dubbele belasting te voorkomen. Daar mocht Nederland geen rekening mee houden, betoogde hij. Hij verwees naar een uitspraak van de Hoge Raad uit 2020.

Het hof ging daar niet in mee. De Portugese vrijstelling geldt ook als Nederland niets heft. Het is dus een volledige vrijstelling op grond van de NHR-regeling. Daarmee werd het pensioen in Portugal niet tegen het gewone tarief belast. De man stelde dat Portugal het pensioen meetelde voor het tarief over zijn andere inkomen. Ook dan wordt het niet zomaar tegen het gewone tarief belast, vond het hof.

Het hof bevestigde de uitspraak van de rechtbank. De man krijgt geen griffierecht en geen proceskosten vergoed. Beide partijen kunnen nog in cassatie bij de Hoge Raad.

Dit verdrag geldt nog steeds

Ga je nu met pensioen naar Portugal, dan geldt hetzelfde verdrag. Volgens de Verdragenbank van de overheid is het in werking sinds 11 augustus 2000. Er staat geen einddatum bij. Op wetten.overheid.nl staat ook geen wijziging. Nederland wil de afspraken over pensioen wel veranderen, schreef de staatssecretaris in april . Maar sinds de eerste onderhandelingsronde in 2019 zijn de gesprekken niet verder gekomen.

Wordt je Nederlandse pensioen in Portugal gewoon belast, dan heft alleen Portugal. Wordt het daar niet tegen het gewone tarief belast, dan mag Nederland heffen. Dat geldt als je pensioen hier met belastingvoordeel is opgebouwd en je boven de €10.000 per jaar komt.

Wat je kunt doen

Kijk per inkomen welk land heft. Je AOW en je aanvullend pensioen kunnen verschillend uitpakken. In deze zaak kreeg de man voor zijn AOW aftrek, voor zijn pensioen niet.

Je AOW en je aanvullend pensioen kunnen verschillend uitpakken. In deze zaak kreeg de man voor zijn AOW aftrek, voor zijn pensioen niet. Reken niet op een belastingvrij pensioen. Een gunstige regeling in je nieuwe woonland kan juist betekenen dat Nederland mag heffen.

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