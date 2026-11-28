Een werknemer met €60.000 salaris die in december €500 extra brutoloon krijgt, houdt daar volgens een berekening van DDS Geld €247,66 van over. Geeft zijn werkgever hem een cadeaubon van €500 die in de vrije ruimte van de werkkostenregeling past, dan houdt hij de volle €500. Die ruimte geldt per kalenderjaar. Wat een werkgever op 31 december niet heeft gebruikt, kan hij volgens de Belastingdienst niet meenemen naar volgend jaar.

Hoe groot de ruimte is, hangt af van de loonsom. In 2026 is het 2 procent van de eerste €400.000 aan fiscaal loon en 1,18 procent van het deel daarboven. Een mkb-bedrijf met acht werknemers en €320.000 loonsom heeft dit jaar dus €6.400 om belastingvrij te besteden aan kerstpakketten, cadeaubonnen of een personeelsuitje.

Volgend jaar wordt die ruimte iets groter. Tegelijk wil het kabinet-Jetten de aparte vrijstelling voor personeelskorting schrappen, waarna die korting alleen belastingvrij blijft als de werkgever haar in diezelfde ruimte onderbrengt.

Hoeveel er nog over is

Voor het voorbeeldbedrijf met €320.000 loonsom:

Vrije ruimte 2026: 2 procent van €320.000, dus €6.400

Al gebruikt dit jaar, bijvoorbeeld voor een personeelsuitje en verjaardagscadeaus: €2.400

Nog over tot en met 31 december: €4.000, of €500 per werknemer

Wat de werknemer overhoudt

Over een cadeaubon binnen de vrije ruimte betaalt de werknemer geen belasting , omdat de werkgever hem onder de eindheffing brengt en die binnen de ruimte nul is. Het bedrag telt daardoor ook niet mee in het inkomen waarop zijn toeslagen worden berekend. Extra brutoloon wordt wel belast, en daarbij telt meer mee dan het tarief. Boven €29.736 inkomen gaat er van de algemene heffingskorting 6,398 cent per extra euro af, en boven €45.592 krimpt ook de arbeidskorting, met 6,51 cent per euro. Beide afbouwregels zijn vastgelegd in de inkomstenbelastingwet, voor de algemene heffingskorting en voor de arbeidskorting

Zo pakt €500 uit in 2026, voor een werknemer zonder ander inkomen, partner of toeslagen:

Werknemer met €20.000 loon: als extra loon €476,30 netto, als cadeaubon €500

Werknemer met €40.000 loon: als extra loon €289,96 netto, als cadeaubon €500

Werknemer met €60.000 loon: als extra loon €247,66 netto, als cadeaubon €500

Bij €60.000 gaat er van elke extra euro 50,47 cent naar de fiscus. Dat is 37,56 cent tarief in de tweede schijf, plus 6,398 cent minder algemene heffingskorting en 6,51 cent minder arbeidskorting, en daarmee meer dan het toptarief van 49,50 procent. Bij €40.000 is het 42,01 cent, omdat de arbeidskorting op dat inkomen nog met 1,95 cent per euro meegroeit.

De parttimer met €20.000 houdt van extra loon bijna alles over, omdat zijn arbeidskorting op dat inkomen met 31,009 cent per extra euro stijgt. Voor hem kan extra loon wel zijn zorgtoeslag of huurtoeslag verlagen, en een bon doet dat niet.

Voor de acht werknemers samen, elk met €40.000 loon, is €4.000 aan bonnen ook €4.000 netto. Dezelfde €4.000 als extra loon levert hun samen €2.319,68 op.

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Wat het de werkgever kost

"goedkoper dan het regulier toekennen van een netto voordeel". Volgens dezelfde brief is de eindheffing "vergelijkbaar met een regulier inkomstenbelastingtarief van ca. 44%". Binnen de vrije ruimte kost een bon van €500 de werkgever €500. Zit de ruimte al vol, dan betaalt hij over alles wat erboven komt 80 procent eindheffing, dus €400 extra en samen €900. Wie de werknemer met €60.000 via zijn loon €500 netto wil geven, moet €1.009,45 bruto uitbetalen, en daar komen de werkgeverspremies nog bij. Veel werkgevers proberen die 80 procent te ontlopen, maar volgens de brief van Eerenberg van 16 oktober is de heffing. Volgens dezelfde brief is de eindheffing "vergelijkbaar met een regulier inkomstenbelastingtarief van ca. 44%".

Dat een werknemer met €60.000 van extra loon minder dan de helft overhoudt, komt door de afbouw van de heffingskortingen. Voor een mkb'er is de werkkostenregeling daardoor een van de weinige manieren om personeel iets te geven zonder dat de fiscus de helft neemt.

Wat er in 2027 verandert

Op 1 januari 2027 gaat het percentage over de eerste €400.000 omhoog naar 2,16 procent. Dat is al wet en staat in het Belastingplan 2025 , na een amendement van de Kamerleden Van Eijk (VVD) en Vermeer (BBB) uit november 2024. Het voorbeeldbedrijf krijgt daardoor €6.912, €512 meer dan dit jaar.

Tegelijk wil het kabinet-Jetten de aparte vrijstelling voor personeelskorting schrappen. Nu mag een werkgever zijn personeel tot 20 procent korting geven op eigen producten, tot €500 per werknemer per jaar, zonder dat dat van de vrije ruimte afgaat. Volgens de memorie van toelichting bij het Belastingplan 2027 levert het schrappen vanaf 2027 €123 miljoen per jaar op, en gebruikt ongeveer 13 procent van de werkgevers de vrijstelling nu. De maatregel hoort volgens die toelichting bij het pakket dat het kabinet samenstelde tegen de hoge energie- en brandstofprijzen. In zijn brief schrijft Eerenberg dat het kabinet zich ervan bewust is "dat werkgevers met veel parttimers en lage lonen vaak een relatief beperkte vrije ruimte hebben en dat de afschaffing voor hen nadelig kan zijn".

Stel dat het voorbeeldbedrijf een winkel is en dat alle acht werknemers de volle €500 korting gebruiken. Dan gaat er in 2027 €4.000 af van de €6.912 en blijft er €2.912 over voor al het andere, minder dan de €4.000 die dezelfde werkgever dit jaar in december nog vrij heeft. De €512 extra ruimte die de Kamer in 2024 regelde, dekt nog geen zevende van die korting.

Hoe zeker dit is

De vrije ruimte van 2 procent voor 2026 en van 2,16 procent voor 2027 staat in de wet. Het schrappen van de vrijstelling voor personeelskorting staat in het Belastingplan 2027, dat de Tweede Kamer op 12 november met 76 tegen 74 stemmen aannam. De Eerste Kamer moet nog stemmen; haar commissie voor Financiën bespreekt op 1 december hoe ze verder gaat. De berekening gaat uit van de tarieven en heffingskortingen van 2026, een werknemer onder de AOW-leeftijd zonder fiscale partner, ander inkomen, aftrekposten of toeslagen, en een bon die binnen de vrije ruimte past.

Wat je vóór 31 december regelt

Ben je werkgever, vraag dan je loonadministratie hoeveel vrije ruimte er over is. Wat op 31 december niet is gebruikt, gaat verloren.

Geef de bon of het kerstpakket nog in december en wijs hem in je loonadministratie aan als onderdeel van de werkkostenregeling.

Blijf per werknemer binnen wat gebruikelijk is, waarbij de Belastingdienst tot €2.400 per persoon per jaar in ieder geval als gebruikelijk ziet.

Ben je werknemer en krijg je een eindejaarsbonus, vraag dan of een deel als cadeaubon via de werkkostenregeling kan. Bij €60.000 loon levert een bon van €500 je €252,34 meer op dan dezelfde bonus.

Geef je als winkel personeelskorting, reken dan nu uit hoeveel daarvan in 2027 van je vrije ruimte afgaat als je die korting in de vrije ruimte onderbrengt en de Eerste Kamer het plan aanneemt.

Een mkb'er met €320.000 loonsom die zijn laatste €4.000 vrije ruimte in december aan cadeaubonnen besteedt, geeft zijn acht werknemers met €40.000 loon samen €1.680,32 meer netto dan met dezelfde €4.000 als loon.

Belasting op je loon. Welk deel naar belasting en premies gaat, kun je uitrekenen met de gratis Tax Freedom Day-calculator van Box3Wacht, de rekensite van DDS.