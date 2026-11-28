Een week voordat de rechter de vloer aanveegde met het Openbaar Ministerie in de vijf jaar durende heksenjacht op Marco Borsato, liet VVD-minister David van Weel al zien hoe weinig hij om de rechtsstaat geeft. In een officiële brief geeft hij datzelfde falende OM groen licht om criminelen voortaan lang te laten meedraaien en opklimmen in bendes. De harde rem die de Tweede Kamer in 2014 zelf eiste, gooit Van Weel zomaar weg, zonder dat het parlement mag stemmen.

Het staat zwart op wit in de verzamelbrief van 20 november (2026D59735) en de beslisnota (2026D59736) , die gisteren groot nieuws werden. Sinds de beruchte IRT-affaire uit de jaren negentig weet iedereen waarom de staat nooit blind in zee mag gaan met zware criminelen. Toen de Kamer het middel in 2014 weer toeliet, lag er één duidelijke grens. De inzet moest kort blijven en een crimineel mocht niet opklimmen in een bende.

Van Weel en het OM gooien de Kamer-eis weg

Die grens schrapt het OM nu op eigen houtje, en VVD-minister Van Weel knikt braaf ja. In de beslisnota staat het zwart op wit: "Het OM zal daarbij niet langer als voorwaarde hanteren dat de inzet kortdurend moet zijn en dat geen gebruik mag worden gemaakt van een groei-infiltrant." De reden? Justitie vindt de eigen grens van het parlement simpelweg lastig: "Deze voorwaarde is onuitvoerbaar."

Lees even goed wat hier gebeurt. Een crimineel mag in opdracht van de staat dus maanden of zelfs jaren opklimmen binnen de zware misdaad. Iedereen weet wat een boef in de onderwereld moet doen om daar vertrouwen te winnen. En wie beslist daarover? De top van het OM, na intern advies, met slechts een seintje aan de minister. De Tweede Kamer heeft geen stem en mag achteraf hooguit nog vragen stellen!

Zelfs de Kamer en kenners slaan alarm

Dat zelfs in het parlement meteen de alarmbellen afgingen, is geen wonder. Op 25 november stuurde Kamerlid Ingrid Coenradie al een reeks vragen (2026D60759) naar Van Weel. Zij wil weten hoe vaak dit zware middel sinds 2014 is overwogen en hoe deze ruime lijn nog past bij de belofte dat het een echte uitzondering blijft.

Ook kenners van het strafrecht trokken gisteren in het AD aan de noodrem. Zij stelden hardop de vraag waar deze glijdende schaal straks eindigt. Zodra het OM zelf zijn eigen grenzen mag oprekken omdat een Kamer-eis "lastig" is, blijft er van toezicht niets meer over.

Nog veel wranger is wat er op precies dezelfde bladzijde van Van Weels eigen nota staat. Terwijl hij het OM zonder moeite meer geheime macht geeft met criminelen, weigert hij in datzelfde stuk om hogere straffen te verkennen bij geweld tegen politici en kantoren van partijen. En voor een verbod op radicale clubs als de Moslimbroederschap had deze minister deze week opeens geen haast.

Dit ontspoorde OM verdient minder macht, niet meer

Kijk nog eens naar de staat van het Openbaar Ministerie onder David van Weel. Gewone burgers die aangifte doen van geweld, stalking of inbraak zien hun zaak bij duizenden in de la verdwijnen. Vrijgesproken Nederlanders worden vijf jaar kapotgemaakt zonder de hele rekening vergoed te krijgen.

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En uitgerekend datzelfde falende OM krijgt nu vrij spel om echte criminelen lang in te zetten zonder echte rem vanuit het parlement! De macht schuift zo steeds verder weg van de kiezer naar hoge ambtenaren en officieren. Een minister die de eigen Tweede Kamer buitenspel zet om criminelen voor een falend OM te laten werken, sloopt het laatste restje vertrouwen in de rechtsstaat. De Kamer moet Van Weel direct terugfluiten.

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