In het Den Haag van deze regering gelden twee soorten wetten: een fluwelen handschoen voor linkse vriendjes en een ijzeren vuist voor rechtse kiezers. Uit officiële Kamerstukken blijkt dat de SP als enige van achttien partijen de wet overtrad door 36 grote giften niet op tijd te melden. De straf van CDA-minister Pieter Heerma? Helemaal niets, alleen een lief gesprekje. En precies dezelfde week duwt diezelfde Heerma zijn nieuwe verbodswet verder door richting het debat van 7 december.

Wie de officiële stukken naast elkaar legt, ziet direct hoe verrot deze dubbele maat is. In zijn Kamerbrief van 23 november (2026D60225) over partijgeld probeert minister Heerma het vuiltje nog zo klein mogelijk te maken. Eerst jubelt hij vrolijk dat alle partijen op tijd waren. Een regel later moet hij toch opbiechten dat bij de SP maar liefst 36 grote giften in 2025 nooit vooraf bij hem zijn gemeld.

Alleen de SP schond de wet, maar krijgt nul boete

In de bijlage is de officiële waakhond, de Commissie toezicht financiën politieke partijen (2026D60226) , een stuk harder. Maar liefst 17 van de 18 partijen, inclusief de PVV en FVD, leverden hun jaarstukken over 2025 netjes, op tijd en volledig in. Alleen bij de SP ging het goed mis. Het rapport is glashelder: "De commissie stelt vast dat de SP de meldplicht van artikel 25a Wfpp heeft overtreden door substantiële bijdragen van actieve politici niet binnen de wettelijke termijn te melden."

Het gaat om de bekende eigen afdracht van actieve SP-politici. Zodra iemands bedrag in een jaar op 10.000 euro of meer uitkomt, moet een partij dat binnen drie dagen melden bij het ministerie. De SP liet dat 36 keer na en gaf bij navraag toe dat die meldingen ontbraken. En wat doet CDA-minister Heerma? Geen boete en geen straf, alleen: "Ik ben hierover in gesprek met de SP."

Lees ook Pieter Heerma (CDA) draait op 30 november de geldkraan dicht voor Groningers met bevingsschade

Ook BIJ1 werd al gematst na grote vertraging

Het is niet eens de enige keer dat links wordt voorgetrokken in precies dezelfde brief van Heerma. Eén alinea lager staat het verhaal over de subsidie voor BIJ1 over 2024. Die club leverde haar stukken vier maanden te laat en onvolledig in, nog voorbij alle extra termijnen, en dat was niet eens de eerste keer. Eerst ging de subsidie terecht op nul. Maar na bezwaar vond het ministerie alles terugbetalen plotseling te streng en werd BIJ1 gewoon gematst!

Stel je eens voor wat er in de media en de Tweede Kamer was gebeurd als de PVV 36 keer de wet had geschonden of vier maanden te laat was geweest. De kranten hadden in brand gestaan. Het hele partijkartel had direct geroepen om zware boetes en een strafzaak. Nu het om de SP en BIJ1 gaat, volgt een zacht gesprek en alle begrip van de wereld.

Gisteren zette Heerma de nieuwe waakhond op scherp

En nu wordt het echt misselijk. Gisteren, op vrijdag 27 november, stuurde diezelfde minister Heerma de beslisnota bij de derde nota van wijziging (2026D61619) op de Wet op de politieke partijen (36742) naar de Kamer. Begin december praat de Kamer over dat omstreden pakket met nieuwe regels om partijen aan te pakken en zelfs te verbieden. Juristen waarschuwden al dat die wet vooral de PVV vol in het hart kan treffen.

Kijk nu wie in dat stuk van gisteren een vaste adviesrol krijgt bij het kiezen van de leden van de nieuwe waakhond Napp. Uitgerekend CDA-prominent Sybrand Buma van de Raad van State, precies de man die nu het wankele kabinet van Jetten moet lijmen! Het hele baantjescircuit dekt elkaar keurig af.

En tussendoor spijkert Heerma in precies dezelfde wijziging ook nog hogere subsidies voor partijen over 2025 en 2026 wettelijk dicht. Voor het partijkartel en linkse clubs zijn er extra subsidies en lieve gesprekken, maar voor rechtse kiezers bouwt Heerma een wurgende controle- en verbodswet.

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws: like De Dagelijkse Standaard op Facebook.