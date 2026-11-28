Wie spaargeld, aandelen of een tweede huis heeft, krijgt vanaf 2029 mogelijk twee schijven in box 3. In twee verse stukken aan de Eerste Kamer van 27 november 2026 rekent het kabinet voor wat dat plan in euro's doet. Gewone spaarders gaan er iets op vooruit, maar mensen met een hoge jaarwinst betalen flink meer. Ook legt het kabinet uit wat scheiden met een tweede huis en bonnen bewaren straks vragen.

Het blijft voorlopig een wetsvoorstel waar de Eerste Kamer in december over stemt. Door een plan van PRO en Volt krijgt het nieuwe box 3-stelsel op 1 januari 2029 geen vlak tarief van 36% meer. Over de eerste €60.000 belaste winst geldt 35,5%. Boven die grens stijgt het tarief naar 38,5%, boven op een vrij bedrag van €1.800 per persoon (€3.600 voor partners).

Wie betaalt minder en wie gaat fors meer betalen

In de nota bij het Belastingplan 2027 (pagina 53, 54, 67 en 68) rekent het kabinet dit door. Daarbij gaat het uit van 1,5% rente op spaargeld en 6% opbrengst op aandelen en vastgoed . Het omslagpunt ligt op €73.800 winst uit vermogen. Boven dat bedrag telt het tarief van 38,5% zwaarder dan het kleine voordeel in schijf 1. Dat raakt circa 86.000 van de ongeveer 2,2 miljoen box 3-betalers, oftewel 4%.

De tabel van het kabinet zet onder meer deze voorbeelden naast een vlak tarief van 36%:

Alleenstaande met €100.000 spaargeld: €1.500 rente, blijft onder €1.800 vrij en betaalt €0.

€1.500 rente, blijft onder €1.800 vrij en betaalt €0. Alleenstaande met €1 miljoen spaargeld: €15.000 rente, zakt van €4.752 naar €4.686, dus €66 minder.

€15.000 rente, zakt van €4.752 naar €4.686, dus €66 minder. Partners met €2 miljoen (helft spaar, helft aandelen en vastgoed): €75.000 winst, €15 minder (van €25.704 naar €25.689).

€75.000 winst, €15 minder (van €25.704 naar €25.689). Partners met €2 miljoen in aandelen en vastgoed: €120.000 winst, stijgt van €41.904 naar €43.014, dus €1.110 meer per jaar.

€120.000 winst, stijgt van €41.904 naar €43.014, dus €1.110 meer per jaar. Alleenstaande met €10 miljoen (€9 miljoen belegd, €1 miljoen spaar): €555.000 winst, stijgt met €12.030 per jaar (van €199.152 naar €211.182).

De echte rekening hangt straks dus af van jouw winst, niet alleen van je vermogen. "Belastingplichtigen met € 1 miljoen aan spaargeld zullen er waarschijnlijk op vooruitgaan in het progressieve stelsel", schrijft het kabinet op pagina 53.

Scheiden met een tweede huis geeft direct een rekening

In de tweede nota van 27 november, over het box 3-vervolgplan (37 053, D) , gaat het kabinet in op ingrijpende momenten. Zodra een bezit jouw box 3-vermogen verlaat, ziet de wet dat als een afrekenpunt. Dat speelt bij overlijden, maar ook bij trouwen in gemeenschap of bij een scheiding.

Op pagina 8 staat een scherp voorbeeld. Stel dat partners samen een tweede huis in box 3 hebben dat in waarde steeg. Gaat die woning na een scheiding naar één partner, dan moet de ander meteen belasting betalen over een deel van de winst. Dat gebeurt dus zonder dat het huis is verkocht. Volgens cijfers van het CBS en de fiscus wijzigen jaarlijks circa 8.000 huishoudens met vastgoed in box 3 hun huwelijkse status. Bij die groep gaat het samen om zo'n €160 miljoen aan waardegroei per jaar.

In dit voorstel zit nog geen uitstelregel voor zulke gevallen. Het kabinet kijkt daar voor trouwen en scheiden opnieuw naar en meldt de uitkomst uiterlijk vóór de zomer van 2027. Voor uitstel bij overlijden voelt het kabinet minder, omdat belasting dan lang kan blijven liggen.

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Bonnen bewaren tot drie jaar na de verkoop

Wie een tweede huis of ander vastgoed heeft, krijgt ook een nieuwe bewaarplicht. Op pagina 9 en 12 van nota D staat dat die regel geldt voor elk bezit waar banken geen cijfers over leveren. De termijn is drie jaar na afloop van het jaar waarin de stukken nodig zijn, plus extra tijd bij uitstel voor de aangifte.

Houd je een vakantiehuis twintig jaar aan, dan tellen die drie jaar pas na het jaar van verkoop. Je moet dus al die jaren de nota van de notaris bij aankoop goed bewaren. Dat geldt ook voor offertes, bonnen en bewijzen van een verbouwing, zoals een uitbouw. Voor aandelen bij banken die zelf cijfers aan de fiscus sturen, geldt die losse bewaarplicht niet.

Waardegroei tot 1 januari 2029 blijft volgens het plan onbelast. Op die startdag geldt de marktwaarde als beginpunt, en voor woningen pakt de fiscus de WOZ-waarde. Tegen die WOZ-waarde kun je gewoon bezwaar maken. Het volgende wetsvoorstel voor volledige belasting bij verkoop wil het kabinet op Prinsjesdag 2027 indienen, met 2030 als doel.

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