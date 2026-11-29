Het kan in Nederland blijkbaar nooit op als de rekening maar bij de belastingbetaler ligt. Liesbeth Zegveld en haar kantoorgenoot Thomas van der Sommen slepen de Nederlandse Staat voor de rechter namens Stichting HOOB en 40.000 Surinaamse Nederlanders. De inzet van het herstel dat zij noemen loopt op tot liefst 1,9 miljard euro. Omgerekend is dat bijna 224 euro voor elk van de 8,5 miljoen huishoudens in ons land.

Al 121,8 miljoen euro uitgegeven en nu ruim vijftien keer zoveel

Zegveld schuwt het zwaarste woord uit het linkse woordenboek niet. "De Staat behandelt deze mensen anders dan de mensen die altijd in het Nederlandse deel van het koninkrijk hebben gewoond. Dat is discriminatoir en racistisch", zegt zij over de AOW-wet. Zodra het argument op is, wordt blijkbaar direct de racismekaart op tafel gegooid.

121,8 miljoen euro, plus nog eens 1 miljoen euro voor de SVB. Wat de NOS er maar half bij vertelt, staat zwart op wit in Staatsblad 2023, nummer 386 . Het Rijk maakte namelijk al een royale aparte regeling voor deze groep. Ongeveer 24.350 ouderen van Surinaamse herkomst kregen recht op een eenmalig bedrag van 5.000 euro per persoon. Die regeling kost de schatkist al, plus nog eens 1 miljoen euro voor de SVB.

Die tijdelijke regeling loopt af op 1 januari 2027. En precies een maand voor die datum komt de volgende claim alweer om de hoek kijken. Dennis Eduard Belfor van Stichting HOOB veegt dat bedrag van 5.000 euro eenvoudig van tafel. "De politiek wilde het met 5000 euro aan een klein deel van de mensen afdoen, maar daarmee is geen recht gedaan", stelt hij.

Reken het bedrag van 1,9 miljard euro even rustig na. Over 40.000 mensen is dat gemiddeld 47.500 euro per persoon. Dat is 9,5 keer zo hoog als de eerdere uitkering van 5.000 euro, en ruim vijftien keer de totale eerdere pot van 121,8 miljoen euro. Zegveld zegt wel dat zij die 1,9 miljard niet rechtstreeks zal vorderen, maar eist dat de Staat met geld over de brug komt om de zaak te herstellen.

De AOW-regel geldt voor iedereen zonder aanzien des persoons

Het verhaal dat de AOW-wet "racistisch" zou zijn, snijdt geen enkel hout. De Nederlandse AOW werkt al sinds het begin op één simpele en gelijke regel: wonen of werken in Nederland. Voor elk jaar dat je in de vijftig jaar voor jouw pensioen niet in Nederland woont, bouw je twee procent minder op.

Die regel treft net zo hard een Nederlandse bakker die tien jaar in Canada werkt. Hij treft ook een Friese boer die twintig jaar in Australië woont of een gezin op Aruba. Niemand van hen betaalde in die buitenlandse jaren Nederlandse AOW-premie. Een neutrale regel die voor elke burger gelijk geldt, wegzetten als racisme is pure minachting voor het gezonde verstand.

Bovendien wees het kabinet in de toelichting bij Staatsblad 2023, nummer 386 al op de kern van het stelsel. De AOW is gebaseerd op wonen in Nederland, niet op het bezit van een paspoort ergens anders op de wereld. Daarom werd het bedrag van 5.000 euro uitdrukkelijk een eenmalig gebaar genoemd en geen recht op een volledige AOW.

Gewone AOW'ers werken langer door terwijl de rekening groeit

Kijk naar de gewone Nederlandse gepensioneerde die hier wel vijftig jaar belasting en premie betaalde. Zijn pensioen wordt door dure energie en dure boodschappen uitgehold. Zijn AOW-leeftijd staat in 2032 vast op 67 jaar en 3 maanden. Maakt hij één foutje met een formulier bij de SVB, dan mag hij direct duizenden euro's terugbetalen.

Intussen proberen activistische advocaten via de rechtszaal een miljardenrekening bij de samenleving neer te leggen. Ze weten precies hoe bang de Haagse elite is voor het woord racisme. Het kabinet moet de rug recht houden, deze miljardenclaim volmondig afwijzen en eindelijk opkomen voor de gewone belastingbetaler.

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