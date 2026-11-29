Kijk één weekend om je heen in Europa en je ziet hoe rot de euro is geworden. Frankrijk zit nu officieel in een recessie. Gisteren gingen daar voor de zevende zaterdag op rij massa's boze burgers de straat op en vloog het traangas door de lucht. Intussen juicht de NOS dat Duitsland weer iets groeit, maar puur door op de pof miljarden in wapens te steken. Toch blijft premier Rob Jetten blind vasthouden aan Brussel en de euro.

0,2 procent. Ook in het tweede kwartaal was er al een lichte dip, schreef De cijfers uit Parijs slaan in als een bom. Het Franse bureau voor de statistiek INSEE stelde op 27 november de groei in het derde kwartaal bij naar een krimp van. Ook in het tweede kwartaal was er al een lichte dip, schreef Clash Report . De export zakte met 1,6 procent weg en de bouw kromp met bijna één procent.

Daarmee zit Frankrijk officieel in een technische recessie. Chef nationale rekeningen Marie Leclair van INSEE draaide er niet omheen: "But indeed, we can say that we have a recession." Tegelijk liep het Franse tekort op de begroting al op naar 5,6 procent van de economie, ver boven elke EU-norm.

Frankrijk zakt weg in recessie, schulden en traangas

44.500 betogers de straat op, van wie 12.500 in Parijs, blijkt uit cijfers bij Op straat kookt de woede bij gewone Fransen al weken over. Gisteren gingen door heel het land opnieuwde straat op, van wie 12.500 in Parijs, blijkt uit cijfers bij Welingelichte Kringen . Het was al de zevende zaterdag op rij dat de onrust over kosten en beleid op straat losbarstte.

Op meerdere plekken liep het totaal uit de hand. In Marseille dreef de ME een optocht van bijna duizend mensen uiteen met salvo's traangas. In Biarritz vielen twaalf gewonden en belandde een agent in het ziekenhuis. Zo ziet een groot euroland eruit dat jarenlang op de pof leefde en nu door de bodem zakt.

Duitsland koopt schijngroei met geleend geld voor wapens

Wie hoopt dat Duitsland de boel nog redt, komt bedrogen uit. De NOS berichtte gisteravond dat de Duitse economie na zeven jaar stilstand weer rond de 1,3 procent groeit. Maar lees één alinea verder en je schrikt je rot. Die plus komt bijna puur door het massaal lenen en pompen van staatsgeld in wapens en defensie.

Zelfs econoom Carsten Brzeski van ING slaat bij de NOS groot alarm. Zonder minder regels, lagere lasten en echte energie slaat die nepgroei op schuld genadeloos terug. "Het mooie en erge is dat we in Frankrijk zien hoe het mis kan gaan met de Duitse economie. Daar is op de pof geleefd en met nieuwe schulden groei gekocht. Duitsland zit daar nu vijf á tien jaar voor", waarschuwde Brzeski.

En wat gebeurt er als de markten het vertrouwen in Parijs verliezen en de rente daar nog harder oploopt? Dan klopt de Europese Centrale Bank weer aan bij de sterke noordelijke landen om de boel overeind te houden. De prijs betaalt de Nederlandse spaarder via hogere inflatie en een zwakkere munt.

Nederland betaalt weer de rekening van de Europese schulden

Leg Parijs en Berlijn naast elkaar en het beeld is glashelder. De twee grootste landen van de eurozone zitten klem tussen hoge staatsschulden, zwakke groei en woede op straat. Frankrijk krijgt van Brussel toch steeds weer respijt, terwijl Nederland voor elke korting moet vechten.

En wat doet Rob Jetten terwijl de eurozone kraakt? D66, VVD en CDA houden ons land vast aan de euro, schuiven miljarden naar Europese potten en kloppen thuis bij jouw spaargeld aan. Zolang Den Haag niet kiest voor onze eigen munt en onze eigen begroting, bloedt de Nederlandse burger voor elke nieuwe schuldenramp in Parijs en Berlijn.

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