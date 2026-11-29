Over ruim drie weken staat het eerste toeslagbedrag voor het nieuwe jaar al op de bankrekening. Op maandag 21 december 2026 stort Dienst Toeslagen het voorschot voor januari 2027 voor huur, zorg, opvang en kinderbudget. Voor ruim vijf miljoen huishoudens valt dat bedrag meteen hoger uit, al moeten spaarders goed opletten op een flink lagere grens voor hun spaargeld.

Alle dertien vaste betaaldagen staan nu op het overzicht van Dienst Toeslagen . Omdat de dienst steeds rond de twintigste vooruit betaalt, krijg je het geld voor januari al vlak voor kerst. De uitbetaling loopt sinds juni 2026 niet meer via ING, maar vanaf de nieuwe Rabobank-rekening van de dienst, eindigend op 1122 44.

Alle 13 betaaldata voor toeslagen in 2027

Vijf keer schuift de storting door naar de 21e of 22e van de maand, omdat de 20e in het weekend valt. In het eerste kwartaal gaat het om maandag 21 december (januari), woensdag 20 januari (februari) en maandag 22 februari (maart). In het voorjaar volgen maandag 22 maart (april), dinsdag 20 april (mei) en donderdag 20 mei (juni).

In de zomermaanden stort de dienst het geld op maandag 21 juni (juli), dinsdag 20 juli (augustus) en vrijdag 20 augustus (september). In het najaar sluit het jaar af met maandag 20 september (oktober), woensdag 20 oktober (november), maandag 22 november (december) en maandag 20 december 2027 voor januari 2028.

Op welk uur het bedrag er precies staat, hangt af van jouw eigen bank. Wie recht heeft op meer dan één toeslag, ziet de bedragen soms apart op de dag verschijnen. Dienst Toeslagen garandeert wel dat elk bedrag uiterlijk om middernacht is bijgeschreven.

Zorgtoeslag 2027: tot €300 of €444 per jaar erbij

Uit de nieuwe tabel voor de zorgtoeslag in 2027 blijkt dat vrijwel elke groep op 21 december meer geld krijgt. De maandbedragen in die tabel zijn afgerond. Een alleenstaande met een jaarinkomen tot €30.500 krijgt maximaal €140 per maand. Bij €29.500 inkomen was dat in 2026 nog €129, wat €11 per maand (€132 per jaar) scheelt.

Wie net wat meer verdient, ziet een grotere sprong. Een alleenstaande op €31.000 stijgt van €114 naar €139 per maand, precies €25 meer (€300 per jaar). Ook bij €40.000 inkomen komt er €25 per maand bij, van €11 naar €36. Verder schuift de bovenste grens voor alleenstaanden op van €40.500 naar €43.000, en pas vanaf €43.500 vervalt het recht helemaal.

Voor stellen lopen de extra bedragen nog harder op. De top stijgt van €246 naar €270 per maand bij een gezamenlijk inkomen tot €30.500, een plus van €24 per maand (€288 per jaar) bij €29.500. Bij €31.000 samen gaat het bedrag van €232 naar €269, goed voor €37 per maand (€444 per jaar) extra. Bij €40.000 samen komt er €36 per maand (€432 per jaar) bij, van €129 naar €165. De inkomensgrens voor paren groeit van €51.000 naar €54.000.

Let op deze andere 2027-regels op 1 januari

Op het overzicht van alle regels voor 2027 staan ook een paar scherpe valkuilen. De vermogensgrens voor zorgtoeslag en kinderbudget zakt op 1 januari 2027 flink: alleenstaanden mogen nog €119.122 bezitten (was €146.011) en stellen samen €158.748 (was €184.633). Wie daar op nieuwjaarsdag boven zit, verliest de toeslag voor heel 2027.

Ook bij huurtoeslag en kinderopvang verandert het een en ander. Vang je in huis een vluchteling uit Oekraïne op, dan telt die persoon vanaf 1 januari 2027 mee als medebewoner voor de huurtoeslag. Heeft die persoon inkomen of eigen vermogen, dan kan jouw maandbedrag dalen. Voor kinderopvang krijgen ouders vanaf €58.000 inkomen iets meer steun. De nieuwe maximale uurprijzen gaan naar €11,60 voor dagopvang, €10,31 voor bso en €8,77 voor gastouders. Controleer tussen eind november en 17 december altijd goed de nieuwe brief voor 2027 in Mijn toeslagen, zodat je een te hoge schatting nog op tijd kunt aanpassen.

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