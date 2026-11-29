Veel 65-plussers wonen in een huis vol waarde, maar houden aan het eind van de maand krap pensioen over. Gemiddeld hebben ouderen met een eigen huis €390.000 overwaarde in stenen, zo blijkt uit cijfers bij tv-programma Kassa. Toch levert geld uit je eigen huis halen via nieuwe bedrijven veel minder op dan reclames beloven. De waakhond AFM noemt deze markt nu vol risico en start een breed onderzoek.

Dat werd duidelijk in het onderzoek van Kassa van zaterdag 28 november over verkoop waarbij het huis pas later van eigenaar wisselt. Partijen als Welvarend Wonen, Osaio, Mijnbehoudenhuis en Woningpensioen bieden senioren elke maand een vast bedrag zonder huur en zonder te verhuizen. Het huis gaat pas over als je weggaat of overlijdt. Op haar waarschuwingspagina legt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) uit dat zulke partijen meestal buiten de wet en het toezicht vallen.

Wat er overblijft van €300.000 overwaarde

Kassa gaf een echt voorstel van Welvarend Wonen aan kenner Kapé Breukelaar van FiscAlert. Het rapport was gemaakt voor de 76-jarige Anjo Schuite. Zijn huis is €600.000 waard en er staat nog €300.000 hypotheek op. Hij heeft dus €300.000 aan eigen overwaarde.

Schuite wilde dat de maandbetaling na zijn dood doorgaat voor zijn kinderen. Daarbij kiest Welvarend Wonen voor een prijs van 75 procent van het huis, dus €450.000. Na aftrek van de lening van €300.000 blijft er €150.000 over. Dat geld krijgt hij niet ineens, maar in 343 losse delen over ruim 28 jaar. Per maand is dat precies €437,32, of afgerond €437 per maand.

Wil je dat het geld bij overlijden stopt, dan rekent de firma in datzelfde stuk met 85 procent van de waarde en €612 per maand. Maar zolang je er woont, betaal je volgens de kleine letters zelf de rente, de aflossing en al het onderhoud. De koper mag elk jaar komen kijken of het huis netjes blijft, en je mag je hypotheek nooit meer ophogen.

Aanbieder strijkt in rekensom €307.237 op

Breukelaar maakte een eigen som en noemde het plan bij Kassa "een hele slechte transactie voor Anjo en een hele lucratieve voor Welvarend Wonen". Omdat de €150.000 over bijna 29 jaar wordt verspreid, is die reeks vandaag bij 3 procent rente volgens zijn rekenvel maar €101.142 waard. Dat is grofweg een derde van de echte overwaarde.

Bovendien gaat elke toekomstige stijging van de huizenprijs direct naar de firma. Breukelaar rekende voorzichtig met 2 procent groei per jaar en kwam bij vertrek uit op een huis van €791.687, ruim €191.000 hoger dan nu. Zelfs na alle kosten en maandbedragen houdt Welvarend Wonen volgens zijn rekenvel onder de streep €307.237 over. Dat is een rendement van 19 procent per jaar.

Welvarend Wonen liet Kassa per mail weten dat het kritische vragen goed snapt en wees op eigen risico's en kosten. "Het Overwaardeplan past niet bij iedereen", schreef de firma. Het bedrijf raadt ouderen aan eerst vrij advies in te winnen en het plan met hun kinderen te bespreken.

AFM vraagt meldingen en fiscus waarschuwt

De AFM schrijft aan Kassa dat de groei van dit soort plannen grote risico's geeft voor ouderen. Omdat de deal juridisch vaak geen echte lening is, geldt de wet voor toezicht niet en hoeft zo'n partij geen vergunning te hebben. Daarom opent de waakhond nu een breed onderzoek in de hele markt. De AFM vraagt mensen om namen en verhalen te mailen naar [email protected] , ook als zij niets hebben getekend.

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Ook bij de fiscus ligt een valkuil op de loer, zeker als je huis al vrij van schuld is. De Belastingdienst meldt aan Kassa dat de gevolgen per deal sterk verschillen en wijst op de optie om vooraf overleg aan te vragen. Ouderenbond ANBO-PCOB waarschuwt bovendien dat leden met zo'n deal geen gebruik meer mogen maken van de goedkope aangiftehulp van €15, omdat de belastingregels te lastig worden. Wie toch geld uit zijn huis wil halen en genoeg inkomen heeft, kan volgens Kassa beter eerst een gewone hypotheek bekijken. FiscAlert biedt daarnaast een gratis stappenplan voor een omgekeerde familiebank

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