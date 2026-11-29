Het was weer raak in Den Haag: voor de zoveelste keer legden vaste blokkeerders van Extinction Rebellion zaterdag midden op de dag de A12 plat. De politie moest weer groots uitrukken en hield zeventig mensen aan die met auto's en fietsen de boel stillegden. Tussen de opgepakte drammers zat zelfs een hoogleraar van de Universiteit Leiden. En VVD-minister David van Weel van Justitie laat dit linkse circus gewoon doorgaan.

Rond twaalf uur sloegen de XR-leden toe bij het Haagse Bos en op de Benoordenhoutseweg, blijkt uit het verslag van Voorburgs Dagblad . Vijftien mensen stapten bij de tunnelbak uit twee auto's en liepen zo de weg op. Ook fietsers reden bewust de tunnelbak in om het verkeer klem te zetten.

Een derde wagen reed door en werd pas in Zoetermeer gestopt door de politie. In die auto zaten zes XR-leden met vastmaakspullen om zich aan elkaar en aan het asfalt te ketenen. In totaal telde de politie zeventig aanhoudingen, al riep XR zelf nog trots over negentig man. Een paar mensen zetten zelfs hun eigen auto dwars op de rijbaan, waardoor minstens één rijbewijs werd ingevorderd.

Een betaalde professor die "nadrukkelijk als professor" de weg afzet

Tjerk Oosterkamp, hoogleraar natuurkunde in Leiden, meldde De grootste hoogmoed werd zichtbaar toen de politie de groep in lijnbussen wegvoerde. Tussen de blokkeerders zat namelijk, hoogleraar natuurkunde in Leiden, meldde WNL . Hij doet dit al veel vaker en schaamt zich er geen seconde voor.

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Mare schreef hij eerder zonder blikken of blozen dat hij deze acties "nadrukkelijk als professor" doet, en dus niet op eigen titel. De Nederlandse burger betaalt zijn dikke salaris, en als dank zet deze meneer op zaterdag de snelweg dicht. En de Universiteit Leiden kijkt natuurlijk weg, want links activisme levert op onze campussen eerder schouderklopjes op dan ontslag. In het Leidse bladschreef hij eerder zonder blikken of blozen dat hij deze acties "nadrukkelijk als professor" doet, en dus niet op eigen titel.En de Universiteit Leiden kijkt natuurlijk weg, want links activisme levert op onze campussen eerder schouderklopjes op dan ontslag.

Schietpartij op de N11 terwijl de politie bussen vult met XR

Kijk nu even wat er op precies dezelfde zaterdag gebeurde op de wegen bij Den Haag, en je snapt waarom mensen woedend zijn. Rond half tien 's ochtends schoot een motorrijder op de N11 bij Zoeterwoude op een rijdende auto, schreef de NOS . Eén slachtoffer moest gewond naar het ziekenhuis, en de politie zette over uitgerekend de A12 de jacht in op een vluchtauto.

Juist op zo'n dag moeten tientallen agenten kostbare uren weggooien om verwende activisten van het asfalt te slepen. Daarna mocht een groep van vijftig man ook nog gewoon op het Malieveld verder gaan met hun show. En een dag eerder strooide de politie bij Schiphol wel trots met dikke boetes voor wat ijs op een ruit.

Het contrast met de behandeling van gewone burgers kan niet groter zijn. Wie een normale fout maakt betaalt direct de hoofdprijs, maar vaste wegblokkeerders krijgen keer op keer een gratis ritje in de lijnbus. Zelfs als ze voor de zoveelste keer terugkomen, is de boete of straf lachwekkend licht.

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VVD-minister Van Weel moet deze wegterreur eindelijk hard breken

Demonstreren op het Malieveld is een recht waar niemand aan komt. Maar met auto's, fietsen en kettingen een snelweg bezetten is geen vrije meningsuiting, maar pure sabotage. Mensen die naar hun werk, een zieke ouder of hun gezin rijden, worden gegijzeld door een kleine club drammers.

De politie zoekt nu pas uit of de opgepakte mensen eerder vergelijkbare acties hebben gevoerd. Als VVD-minister David van Weel nog iets van gezag over heeft, stopt hij vandaag met dit slappe beleid. Stuur elke euro aan politiekosten en wegsleepkosten direct naar Extinction Rebellion en pak elk rijbewijs af van wie zijn wagen op de snelweg zet. Pas dan stopt deze eindeloze A12-terreur.

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