Het Brabants Dagblad publiceerde een brief waarin gesteld werd dat FVD letterlijk geld ontvangt van Poetin "om de democratie te ondermijnen." FVD pikte dit natuurlijk niet en gaf direct tegengas. Hoewel het BD extreemlinks is ging de krant toch door de knieën. Jawel, er kwam een rectificatie.

Paniek op de redactie

Bij het BD was het vorige week heel onrustig. De krant plaatste die dag namelijk pontificaal op de voorpagina een foto van Thierry Baudet en Lidewij de Vos. Die speelden samen muziek op het partijcongres, en bij het BD vonden ze dat blijkbaar wel een mooi plaatje. Jammer genoeg voor de redactie was dat tegen het zere been van allerlei extreemlinkse lezers. Die reageerden woest. Baudet en De Vos behandelen als gewone politici? Dát kan niet!

Natuurlijk gaf het BD direct toe aan die druk. Er kwam een groots artikel waarin een mea culpa verscheen. De hoofdredacteur liet optekenen dat "deze voorpagina zo niet [had] mogen verschijnen" en er werden allerlei boze lezersbrieven bijgezet. De ene nog feller dan de andere.

Het was een grote schoonmaakactie. "Kijk eens hoe politiekcorrect wij zijn! We horen er heus bij! Wij zijn hartstikke links. En lief. En we Deugen echt!"

Leugenbrief over geld van Poetin

Alleen ging de krant toen écht in de fout. Eén van de lezersbrieven bevatte namelijk overduidelijke anti-FVD leugens. Maar de redactie liet dat zonder problemen de revue passeren.

Wat er in de brief stond? Nou, dat FVD'ers er "abjecte denkbeelden" op nahouden en "uiterst onvriendelijke gedachten [hebben] over mede-Nederlanders met een kleur." Ook zouden ze dictators "verheerlijken en zo kan ik nog wel even doorgaan," aldus ene Henk Smits uit Veghel.

Het moge duidelijk zijn dat Henk een leugenaar eersteklas is. Maar deze punten waren niet eens zijn grootste leugens. Want hij schreef ook in de brief, en BD drukte dit probleemloos af, dat FVD donaties van Poetin ontvangt om de democratie te ondermijnen.

Ja, ja, Poetin weer.

FVD dwingt de krant op de knieën

FVD reageerde daar logischerwijze geprikkeld op. Het moet maar eens stoppen dit soort leugenachtige beschuldigingen. Mensen mogen een mening hebben, dat FVD'ers "abjecte denkbeelden" hebben bijvoorbeeld, maar stellen dat de partij gesubsidieerd wordt door Poetin is geen mening, maar een zogenaamd feit. Een leugen, dus.

Nou, hilarisch nieuws, want BD is óók op de knieën gegaan voor deze kritiek. FVD laat zelf weten op X:

"In bovenstaande brief werd in eerste instantie gesteld dat Forum voor Democratie donaties van Poetin ontvangt om de democratie te ondermijnen," schrijft BD nu onder het gestoorde briefje van Gekke Henkie. "Voor die bewering is geen bewijs opgevoerd, en dit was ook niet te verifiëren door de redactie. Wij hadden deze passage niet mogen publiceren."

Nou, nou, zo, zo. Is dat even een tegenvaller voor het mediakartel zeg. Zelfs zij begrijpen blijkbaar dat ze niet álle leugenachtige beschuldigingen tegen FVD de wereld in kunnen sturen.

Heel goed van FVD dat de partij dit soort leugens tegenwoordig actief bestrijdt. In het verleden was FVD vaak wat afwachtend, maar dat kan tegenwoordig niet meer. Je moet hier bovenop zitten en media die écht liegen gewoon direct aanspreken op hun wangedrag. Anders wordt het alleen maar erger.

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