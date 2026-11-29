De grenzen van Europa zijn één grote gatenkaas en dit weekend liet dat weer met brute cijfers zien. In amper twee dagen tijd kwamen meer dan 1.200 migranten vanuit Noord-Afrika aan op de Griekse eilanden Kreta en Gavdos. De stroom over zee dendert zonder rem door, terwijl Brussel weigert de deur echt op slot te doen. Intussen propt dit kabinet in Nederland eigen dorpen onder dwang vol.

1.200 mensen uit, schreef persbureau Alleen op zaterdag haalde de Griekse kustwacht in meer dan tien acties rond de duizend mensen van zee bij Kreta, meldde de NOS vanochtend vroeg. Opgeteld over vrijdag en zaterdag kwamen Griekenland en EU -dienst Frontex al boven deuit, schreef persbureau AP . En toen het donker werd, doken er ten zuiden van Kreta alweer drie nieuwe boten op met ruim 150 opvarenden.

De wrange tol van open grenzen lag direct op de rotsen van het kleine eiland Gavdos. Daar vonden hulpdiensten twee doden naast 41 overlevenden, nadat een boot op de kust sloeg. Vier mensen moesten met spoed naar het ziekenhuis op Kreta. Zolang Europa een gratis taxidienst op zee blijft spelen voor smokkelaars uit Libië, houdt deze dodelijke golf nooit op.

Ook op de Canarische Eilanden breken alle records door

Wie denkt dat de chaos alleen bij Griekenland speelt, kijkt de andere kant op. Aan de westkant van Europa barst de boel net zo hard uit zijn voegen. Op de Spaanse Canarische Eilanden kwamen dinsdag in één enkele dag meer dan 2100 migranten aan op vijftien boten.

Lees ook Kabinet-Jetten jaagt Aardenburg 180 asielzoekers en statushouders op via Haagse straflijst

Het kleine eiland El Hierro riep deze maand zelfs de noodtoestand uit. In amper één week tijd stapten daar 3000 nieuwe migranten aan wal. Mensen uit Libië, Sudan, Bangladesh en West-Afrika weten precies hoe het werkt. Wie eenmaal op Europese grond staat, krijgt opvang, een lange procedure en een advocaat.

Parijs en Madrid blokkeren uitzettingen terwijl smokkelaars cashen

Zelfs een voorzichtig plan om afgewezen mensen eindelijk uit te zetten, loopt direct vast in EU-gekibbel. Vijf EU-landen, waaronder ons eigen land, Griekenland, Oostenrijk, Duitsland en Denemarken, werken aan een opvangplek in Rwanda voor wie hier geen recht op asiel heeft. Prompt trappen Frankrijk en Spanje alweer op de rem omdat zij er zorgen over hebben.

Dat legt het totale falen van Brussel in één klap bloot. De EU kan tot op de gram regelen hoeveel CO2 er in een nieuw Nederlands huis mag zitten. Maar zodra duizenden illegale migranten per weekend aan land komen, doet de Unie niets anders dan praten, opvangen en quota verzinnen.

Mensenrechtenclubs schreeuwen intussen moord en brand bij elk plan om grenzen echt te bewaken. De route van Libië naar Zuid-Griekenland is inmiddels uitgegroeid tot een van de drukste smokkelroutes richting Europa. Zo houden Brusselse rechters, linkse regeringen en actiegroepen samen een systeem in stand waar alleen smokkelaars rijk van worden.

Lees ook Bart van den Brink (CDA) houdt Brussels asielnoodplan geheim terwijl alleen Hongarije weigerde

Den Haag dwingt eigen dorpen terwijl de kraan open blijft

En waar komt een groot deel van deze mensen straks terecht als ze eenmaal door Zuid-Europa reizen? Precies, in Nederland, waar onze eigen jeugd geen woning meer kan vinden. Toch weigeren Rob Jetten en CDA-minister Bart van den Brink om de eigen grens dicht te gooien. In plaats daarvan zetten zij een klein Zeeuws dorp als Aardenburg op een straflijst om 180 asielzoekers op te vangen.

Dweilen met de kraan wagenwijd open is geen beleid, maar bewuste sloop van ons eigen land. Nederland moet nu stoppen met wachten op Brussel, eigen controles aan de grens zetten en de asielinstroom naar nul brengen. Pas als elke illegale boot direct wordt teruggestuurd, stopt de handel op zee. Anders staan de boten van Kreta morgen gewoon in jouw eigen wijk.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like De Dagelijkse Standaard dan op Facebook