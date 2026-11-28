Op een klein Zeeuws stadje van 2.279 inwoners wil het COA ineens 180 asielzoekers en statushouders zetten. Mensen in Aardenburg en Heille kregen pas woensdag 25 november een brief in de bus over Hotel de Elderschans. De echte reden dat de gemeente Sluis nu buigt, staat zwart op wit op een open lijst uit Den Haag. Minister Bart van den Brink (CDA) zette Sluis op trede 3, vlak voor directe dwang.

De cijfers maken de omvang van dit plan meteen duidelijk. De eigen gemeente Sluis meldt dat het COA vroeg om plek voor 120 asielzoekers en 60 statushouders voor vijf jaar. Op een plaats van 2.279 mensen komt dat neer op bijna acht procent extra inwoners in één keer. Dat is bijna één nieuwkomer op elke twaalf inwoners van het stadje.

De raad gaf dinsdag 24 november al aan het plan verder te willen bespreken, blijkt uit het persbericht van de gemeente . Op 8 december praat de commissie over het stuk en op 17 december valt naar verwachting het besluit. Alles gaat in rap tempo door, zonder dat het dorp eerst om steun is gevraagd.

De verborgen stok achter de deur heet trede 3

Op die lijst staan 74 gemeenten aan de paal op trede 3, en Sluis staat ertussen. Het stuk van het Rijk laat zien wie hier de baas speelt. "Voor de Spreidingswet is niet de provincie maar het Rijk toezichthouder op de gemeenten. Het toezicht wordt uitgevoerd door de minister van Asiel en Migratie", staat er in de tekst. Vanaf trede 3 hangt Den Haag elke gemeente openbaar aan de schandpaal.

En wat volgt er direct na trede 3 op die harde ladder? Trede 4 is al de laatste waarschuwing dat het Rijk de macht van de gemeente overpakt. Daarna komt een strakke termijn en een ingreep waarbij de minister de opvang zonder pardon zelf doordrukt. Lokale inspraak wordt op die manier een lege huls voor de show.

Woensdag een brief, vrijdag al komen opdraven

Wie denkt dat de gemeente het dorp rustig de tijd gaf om dit nieuws te verwerken, komt bedrogen uit. De brief aan het dorp draagt als datum woensdag 25 november 2026. Twee dagen later, op vrijdag 27 november, mochten mensen tussen vier uur en half zeven al naar het dorpshuis komen. Wie wilde komen, moest zich bovendien uiterlijk vrijdag om twaalf uur aanmelden.

In de brief staat wel een nette zin van het bestuur. "Wij realiseren ons dat deze brief vragen, zorgen of onzekerheid kan oproepen", schrijft Sluis aan de mensen in Aardenburg en Heille. Maar meeleven op papier kost niets zolang het plan gewoon doorrolt naar 17 december. De zorgen over de rust en de paar winkels in een klein dorp leggen het af tegen de angst voor Den Haag.

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Kabinet-Jetten sloopt de eigen belofte over grip

Deze Zeeuwse overval legt scherp bloot hoe het beleid van Rob Jetten en zijn ploeg werkt. De grenzen blijven wagenwijd open, terwijl landen om ons heen de komst van nieuwe groepen wel remmen. In plaats van de kraan dicht te draaien, gebruikt CDA-minister Bart van den Brink de Spreidingswet om 74 gemeenten openlijk onder druk te zetten.

De prijs komt telkens weer bij kleine dorpen aan de rand van het land te liggen. Eerst trok het COA zich in Uden niets aan van de rechter, nu is een hotel in Aardenburg aan de beurt om de lijsten in Den Haag rond te krijgen. Zolang de Spreidingswet niet in de prullenbak gaat en de instroom niet naar nul zakt, is geen enkel dorp veilig voor de volgende brief.

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