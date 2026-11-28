Staat er op je jaaropgaaf over 2025 €45.000 loon en laat je in december vijf bovenwettelijke vakantiedagen uitbetalen, dan krijg je bruto €862,05. Je werkgever houdt daar €362,14 loonheffing op in. Je houdt €499,91 over, rekende DDS uit met de tabel bijzondere beloningen 2026 van de Belastingdienst.

Het AD zette op 26 november de vraag op een rij of je echt zoveel belasting betaalt over uitbetaalde vakantiedagen. Het korte antwoord: ja, en bij een hoger loon gaat er meestal een groter deel af. Bij €70.000 loon is dat ruim de helft.

Alleen bovenwettelijke dagen mogen

Zolang je in dienst bent, kun je je vakantiedagen niet zomaar laten uitbetalen. Dat staat in artikel 7:640 van het Burgerlijk Wetboek . Alleen voor de dagen boven het wettelijke minimum kan het. Daarvoor is een schriftelijke afspraak nodig, bijvoorbeeld in je contract of je cao.

Het wettelijke minimum is vier keer het aantal dagen dat je per week werkt. Werk je vijf dagen, dan zijn dat twintig dagen per jaar. Wat je daarboven krijgt, zijn bovenwettelijke dagen.

Je werkgever hoeft niet mee te werken. Volgens de Rijksoverheid kunnen werkgever en werknemer elkaar niet verplichten. Wettelijke dagen worden alleen uitbetaald als je contract stopt.

Wanneer je dagen kwijtraakt

Wettelijke dagen die je in 2026 opbouwt, vervallen op 1 juli 2027, meldt de Rijksoverheid . Een cao of contract kan een langere termijn geven.

Bovenwettelijke dagen verjaren pas vijf jaar na het jaar waarin je ze opbouwde, zegt de wet . Je hebt voor die dagen dus geen haast.

Zo rekent je werkgever

De uitbetaling van niet-opgenomen vakantiedagen valt onder het bijzonder tarief. Dat staat in het Handboek Loonheffingen 2026 . Je werkgever kijkt daarvoor naar je jaarloon. Dat is het loon dat je vorig jaar bij hem verdiende, dus in 2025. Ben je pas dit jaar in dienst, dan schat hij een jaarloon.

Stel: je jaarloon over 2025 was €45.000. DDS neemt als dagloon dat bedrag gedeeld door 261. Zoveel werkdagen van maandag tot en met vrijdag telt 2026.

Dagloon: €45.000 gedeeld door 261 is €172,41.

€45.000 gedeeld door 261 is €172,41. Vijf dagen bruto: €862,05.

€862,05. Tarief: 37,56 procent plus 4,45 procent, samen 42,01 procent.

37,56 procent plus 4,45 procent, samen 42,01 procent. Ingehouden: €362,14.

€362,14. Netto: €499,91.

Bij een jaarloon van €70.000 is het dagloon €268,20. Vijf dagen zijn dan €1.341,00 bruto. Het tarief is 37,56 plus 12,91 procent, samen 50,47 procent. Je werkgever houdt €676,80 in en je krijgt €664,20.

Je werkgever kan een ander dagloon gebruiken, bijvoorbeeld een uurloon uit je cao. Dan wordt het bruto bedrag anders. Het percentage blijft hetzelfde.

Waarom het percentage zo hoog lijkt

Op je gewone loonstrook gaat er gemiddeld minder af. Daar worden je heffingskortingen al over het hele jaar verrekend. Het bijzonder tarief kijkt alleen naar wat een extra euro kost.

Daarom staat er in de tabel een tweede percentage. Dat corrigeert voor de opbouw en afbouw van de arbeidskorting en de afbouw van de algemene heffingskorting, legt de Belastingdienst uit . Verdien je meer, dan raak je over elke extra euro een stukje korting kwijt. Dat telt mee in wat er van je uitbetaling afgaat.

De grenzen liggen soms dicht bij elkaar. Bij €45.000 zit je nog net in de groep van 42,01 procent. In dat jaarloon zit je vakantiegeld al. Met 8 procent vakantiegeld wordt €45.000 salaris €48.600, en pas bij meer dan €3.007 eigen pensioenpremie blijf je onder de grens. Vanaf een jaarloon van €45.593 is het 50,47 procent. Vanaf €78.427 wordt het 56,01 procent, toont de tabel . Vanaf €143.555 zakt het naar 49,50 procent.

Een voorschot, geen eindafrekening

Wat je werkgever inhoudt, is loonheffing vooraf. Wat je echt betaalt, volgt uit je aangifte inkomstenbelasting over 2026. Het verrekeningspercentage is bedoeld om die twee zo goed mogelijk te laten aansluiten, staat in het handboek.

Toch kan het verschil maken dat de tabel met je loon van vorig jaar werkt. Verdien je dit jaar veel meer of minder dan in 2025, dan kan er te veel of te weinig zijn ingehouden. Dat wordt dan rechtgezet in je aangifte.

Bij een groot bedrag kun je de Belastingdienst om een lager percentage vragen. Dat kan als de tabel minstens 10 procent meer inhoudt dan je vermoedelijk aan belasting betaalt, en minstens €227 meer, volgens het handboek . Bij vijf vakantiedagen kom je daar meestal niet aan.

Wil je dagen laten uitbetalen, kijk dan eerst in je cao of contract of het mag. Vraag je werkgever welk dagloon hij gebruikt en zoek je jaarloon van 2025 op je jaaropgaaf. Dan weet je vooraf welk percentage eraf gaat. Neem je wettelijke dagen van 2026 in elk geval op vóór 1 juli 2027.

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