Het is al een totale afgang voor een premier als zelfs de baas van De Nederlandsche Bank live op tv klaar is met je gepruts. Gisteravond haalde DNB-president Olaf Sleijpen bij WNL genadeloos uit naar het eindeloze gekibbel in de ploeg van Rob Jetten. Maar wie dacht dat deze bankier het eindelijk opneemt voor de gewone burger, komt bedrogen uit. In precies datzelfde gesprek pleitte Sleijpen vrolijk voor hogere tekorten én het slopen van de aftrek op jouw huis met tien procent per jaar.

In het tv-programma Café Kockelmann op WNL nam Sleijpen gisteravond geen blad voor de mond. Hij sprak vlak voor zijn overleg met lijmer Sybrand Buma , die dit wankele kabinet bij elkaar moet zien te houden. Terwijl de VVD op het congres in Den Bosch op barsten staat, hield Sleijpen Den Haag een spiegel voor. Hij riep letterlijk op: "De minister-president noemt het zelf Haags gedoe. Dus iets minder Haags gedoe en iets meer richten op de lange termijn, de echte problemen van Nederland."

Zelfs de centrale bank ziet de totale verlamming

Daar raakt Sleijpen precies de open zenuw van dit rampspoedige kabinet. Ons land staat op slot. Wegen slibben dicht, het stroomnet zit muurvast en bedrijven trekken weg. Intussen is de politiek al maanden druk met zichzelf, met ruzies in de VVD en met linkse deals om het pluche te redden. Sleijpen wees hard op de regels rond stikstof en zei: "Stikstof moet echt een keer opgelost worden".

Maar zodra de topman van DNB uitlegt waar het geld vandaan moet komen, zie je hoe ver deze niet-gekozen bankier van het echte leven afstaat. Snoeien in een staat die volgens de Najaarsnota 2026 (37 060, nr. 1) al 450,9 miljard euro per jaar uitgeeft? Geen sprake van! Sleijpen vindt juist dat het tekort best wat mag oplopen, want bezuinigen zou slecht zijn voor de groei.

Niet snoeien in de staat, maar jouw eigen huis pakken

Waar wil deze topbankier het geld dan wél weghalen? Niet bij dure ambtenaren, niet bij klimaatpotten, niet bij Brussel en niet bij de peperdure opvang van asielzoekers. Nee, Sleijpen wijst op "een hoop fiscale regelingen" en kiest meteen zijn vaste doelwit: de hypotheekrenteaftrek. DNB wil die aftrek zonder enige gêne afbouwen, met de woorden van Sleijpen: "Met ongeveer tien procent per jaar."

Stel je even voor wat een schaamteloze arrogantie dat is. Gewone gezinnen betalen zich al blauw aan een koophuis van ruim vijf ton. In 2027 stijgen ook hun kosten voor stroom, zorg en water alweer hard door. En dan zit een rijke bankbaas in Amsterdam op tv te vertellen dat burgers elk jaar een tiende van hun aftrek op hun eigen huis moeten inleveren!

Dat is het ware gezicht van de Haagse en Amsterdamse top. Meer schuld maken voor hun eigen plannen mag altijd. Maar zodra een werkend gezin één voordeel heeft om een normaal huis te betalen, staat de financiële elite meteen klaar met de bijl.

Schrap de stikstofwet in plaats van gezinnen te slopen

En diezelfde kronkel geldt voor zijn oproep over stikstof. Zodra een man uit de top van DNB roept dat stikstof van tafel moet, betekent dat in de Haagse bubbel maar één ding: nog meer boeren uitkopen, nog meer landbouw slopen en miljarden wegsmijten. Terwijl het echte antwoord kinderlijk simpel is. Trek die hele zelfverzonnen stikstofwet vandaag nog in en gooi de bouw direct weer open.

Het tv-optreden van gisteravond bewijst twee dingen tegelijk. De ploeg van Jetten is zo lam dat zelfs de eigen top in Amsterdam er moedeloos van wordt. Maar zolang bankiers als Sleijpen en lijmers als Buma de rekening steeds neerleggen bij hardwerkende gezinnen en boeren, lost dit kartel niets op aan de echte puinhoop in Nederland.

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