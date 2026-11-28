De ooit zo machtige VVD zit vandaag in Den Bosch letterlijk met de pet in de hand. Terwijl partijleider Dilan Yesilgöz de scherven van haar eigen koers probeert te lijmen, gooide penningmeester Lucas Vos de pijnlijke waarheid op het podium. De partij die burgers uitknijpt met hogere belastingen blijkt zelf zwaar verslaafd aan geld uit de schatkist. Nu de kiezer de verraderspartij afstraft, draait die kraan dicht en moet de VVD elk jaar 750.000 euro extra bij elkaar schrapen.

Jarenlang deed de VVD graag alsof ze de partij was van de vrije markt en de eigen broek ophouden. Op het partijcongres in de Brabanthallen viel dat masker vandaag met een doffe klap af. Penningmeester Lucas Vos liet de zaal een grafiek zien waar het schaamrood je van op de kaken springt. De grote liberale club drijft vooral op geld van de staat.

Vos draaide er tegenover de leden niet omheen. "Wij zijn zo aan het infuus van subsidies, dat past niet bij wie wij zijn als liberalen", bekende de penningmeester, meldde Welingelichte Kringen op basis van het ANP. Dat is pas bittere humor op de zaterdagmorgen. De partij die jouw waterrekening en vakantie onbetaalbaar maakt, kan zelf de lampen niet aanhouden zonder steun van de belastingbetaler.

De liberaal die zelf niet zonder belastinggeld kan

Die financiële kater komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. De subsidie voor politieke partijen hangt direct samen met het aantal zetels in de Tweede Kamer. Omdat de kiezer de rug toekeerde aan het draaien en liegen van de VVD, verdampt ook de gratis geldstroom uit de schatkist. Vorig jaar bleef er onderaan de streep volgens Vos vrijwel niets over.

Om toekomstige campagnes nog te kunnen betalen, moet de VVD vanaf nu jaarlijks 750.000 euro meer binnenhalen dan ze uitgeeft. Reken dat maar even om over de 22.000 leden die partijvoorzitter Van Nimwegen vanochtend noemde. Dat komt neer op ruim 34 euro extra per lid, elk jaar opnieuw. Vos moest dan ook erkennen dat de club een flink beentje moet bijtrekken.

Voor gewone gezinnen die elke maand op de kleintjes moeten letten, is dit schouwspel nauwelijks te geloven. De VVD stemt in het kabinet-Jetten vrolijk mee met hogere lasten op water, vliegen en sparen. Maar zodra de eigen kas begint te rammelen door het verlies aan stemmen, breekt in de partijtop direct het klamme zweet uit. Zelf bezuinigen vinden deze bestuurders alleen leuk als de rekening bij de burger ligt.

Zelfs de zaal in Den Bosch was al te duur

De krapte bij kas is vandaag direct zichtbaar op de congresvloer in Den Bosch. Waar de VVD vroeger groots uitpakte met volle zalen en dure shows, moest het bestuur nu schrappen. "We hebben de congreszaal kleiner gemaakt omdat dat goedkoper was", zei Vos openlijk. Zelfs voor de eigen achterban was de oude ruimte niet meer te betalen.

Nu gaat de partij wanhopig op zoek naar verse euro's om het gat te dichten. Het bestuur wil nieuwe leden werven, externe fondsen aanboren en geld ophalen bij eigen wethouders en Statenleden. Vos maakte er nog een veelzeggend grapje bij over de angst voor nieuwe verkiezingen. "Dan moeten we niet te veel verkiezingen hebben", zei hij. Geen wonder dat de VVD zo bang is voor de stembus: een nieuwe val van het kabinet kan de partijkas niet eens betalen.

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De leden morren terwijl de top de boel sust

Ondertussen probeert de top van de partij de onrust rond Yesilgöz snel onder het tapijt te vegen. Zo'n 1.300 aangemelde leden verzamelden zich vandaag in de Brabanthallen, waar de onvrede openlijk over tafel vloog, schreef de NOS . Leden klaagden bij binnenkomst over de koers en zeiden dat partijgenoten met gierende banden vertrekken.

Leeg qua principes, verscheurd door onderlinge ruzie en afhankelijk van belastinggeld om het eigen licht aan te houden. Fractievoorzitter Ruben Brekelmans speelde de verzoener en bezwoer dat Yesilgöz vanavond nog gewoon leider is. Toch kwamen er vanochtend direct drie kritische moties op tafel, onder meer om de deur weer open te zetten voor samenwerking met PRO van Jesse Klaver. Dat laat precies zien waar deze partij is beland.

Zolang de VVD zich blijft vastklampen aan dit minderheidskabinet met D66 en CDA, drogen zowel de zetels als de partijkas verder op. De kiezer trapt niet meer in mooie praatjes uit een steeds kleinere congreszaal.

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