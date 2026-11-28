Je maakt bezwaar tegen de WOZ-waarde van je huis, maar de zaak sleept meer dan twee jaar voort. Zelfs als de waarde niet daalt en je geen stress voelt, kan die trage gang van zaken je toch €500 opleveren.

Verlies op de WOZ-waarde, maar toch €500 vergoeding

De zaak ging over de WOZ-waarden voor het jaar 2020 van twee adressen in 's-Hertogenbosch. De man liet een gemachtigde bezwaar maken, maar de gemeente verklaarde dat ongegrond. Daarna stapte de gemachtigde namens hem naar rechtbank Oost-Brabant.

Op de waarde van de panden leverde die stap niets op. Op 30 juni 2022 verklaarde de rechtbank het beroep ongegrond, omdat de WOZ-waarden niet te hoog waren. De eigenaar kwam zelf niet naar de zitting van 2 juni 2022. Wel wist hij dat het beroep liep en wanneer de zitting was.

Toch kreeg de man geld toegekend, omdat bezwaar en beroep samen langer dan twee jaar duurden. Voor die lange wachttijd legde de rechtbank €500 vergoeding op: €333 voor de gemeente en €167 voor de Staat. Ook moesten beide elk €24 griffierecht vergoeden, dus €48 in totaal. Voor de kosten van de zaak kwamen daar twee bedragen van €379,50 bij, samen €759.

Gemeente belt de eigenaar en krijgt eerlijke mail

De gemeente 's-Hertogenbosch liet het daar niet bij zitten. Na de uitspraak belde een medewerker van de gemeente zelf met de eigenaar. Op 12 augustus 2022 volgde een e-mail met drie gerichte vragen. De gemeente vroeg of de man echt had geleden onder het wachten en of zijn gemachtigde daarnaar had gevraagd. Ook wilde zij weten of hij wist dat hij het geld mogelijk aan dat kantoor had afgestaan.

"Naar aanleiding van ons vriendelijke gesprek laat ik weten dat ik niet heb geleden in welke vorm dan ook gedurende de beroepsprocedure", antwoordde de man diezelfde dag. "Mij is door niemand gevraagd of ik schade heb geleden", voegde hij eraan toe. Verder schreef hij zich niet bewust te zijn van een handtekening waardoor een vergoeding niet naar hemzelf zou gaan.

Met die mail op zak ging de gemeente in hoger beroep. Volgens de gemeente stond nu vast dat de man geen spanning had gevoeld. Ook stelde zij dat het verzoek om geld alleen het eigen belang van het kantoor diende.

Waarom het hof toch niet keek naar echte stress

In de onderliggende uitspraak van gerechtshof 's-Hertogenbosch van 12 februari 2025 toonde het hof begrip voor dat punt. Zo'n duidelijke mail lijkt op het eerste gezicht precies een reden om geen stress aan te nemen.

Toch liet het hof de €500 voor de lange wachttijd staan. Volgens de vaste lijn van de Hoge Raad kijkt de rechter namelijk niet naar het echte gevoel van de burger. Duurt een belastingzaak langer dan de redelijke termijn, dan neemt de rechter spanning en frustratie aan. Alleen bij strikte grenzen vervalt die regel, zoals bij een heel klein geldbelang. Hetzelfde geldt als iemand niet wist dat er namens hem een zaak liep.

Die vaste aanpak heeft volgens het hof ook een duidelijk doel. Zo wordt voorkomen dat gemeenten of de fiscus burgers na een zaak bellen om te vragen hoeveel last zij hadden. Ook de afspraak tussen de man en zijn kantoor hield de vergoeding van €500 niet tegen.

Op één bijpunt won de gemeente wel, zodat haar hoger beroep formeel gegrond was. Omdat de WOZ-waarde zelf bleef staan, had de rechtbank voor het kostenverzoek te hoog gerekend. Het hof verlaagde het deel van de gemeente van €379,50 naar €113,40, een verschil van €266,10. De Staat ging niet in beroep, waardoor diens deel van €379,50 gewoon bleef staan.

Definitief slot via artikel 81 en wat jij eraan hebt

Het college van B en W stapte daarna naar de hoogste rechter, maar op 27 november 2026 viel het doek. De Hoge Raad verklaarde dat beroep ongegrond met toepassing van artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie. De raad gaf dus geen nieuwe uitleg, omdat de klachten het oordeel niet konden breken en geen nieuwe rechtsvraag opriepen.

De gemeente betaalt wel griffierecht voor deze stap. Tegen het arrest is geen beroep meer mogelijk, zodat de €500 voor deze man definitief vaststaat.

Voor jou als huiseigenaar blijft de vaste regel dus staan als je bezwaar maakt tegen je WOZ-waarde. Duurt de route van bezwaar en beroep bij de rechtbank langer dan twee jaar, dan hoef je geen bewijs van slapeloze nachten te tonen. Wel moet je weten dat de zaak loopt en mag het belang niet heel klein zijn. Schakel je een bureau in, lees dan vooraf de volmacht goed door. Zo weet je direct of zo'n vergoeding op jouw rekening komt of naar het kantoor gaat.

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