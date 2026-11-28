Pensioenfondsen die bij hun aandelen sterk op duurzaamheid stuurden, haalden van 2020 tot en met 2024 een lager rendement. Bij fondsen met een duurzaamheidsscore rond 75 bleef het rendement na correctie voor risico naar schatting ruim 1 procentpunt per jaar achter bij de markt. Dat blijkt uit een analyse in economenvakblad ESB van 139 Nederlandse pensioenfondsen. Voor deelnemers en gepensioneerden bij ABP, PFZW, PME, PMT en bpfBOUW is dat geen ver-van-je-bedshow.

Vakblad Pensioen Pro en De Telegraaf brachten het onderzoek op 26 november. Het gaat om ESG: milieu, sociaal beleid en goed bestuur. Veel fondsen kiezen hun aandelen mede op die punten.

De analyse is van Allert Jan Dillema en Gosse Alserda. Dillema was stagiair bij De Nederlandsche Bank en schreef zijn scriptie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Alserda is docent in Groningen en hoofd beleggingsstrategie bij Aegon Asset Management.

Wat de onderzoekers precies maten

Ze gebruikten een vertrouwelijke dataset van DNB met kwartaalcijfers van 175 pensioenfondsen. Van 139 fondsen waren de rendementen over elk kwartaal compleet. Het onderzoek gaat alleen over de aandelen. Obligaties en vastgoed vallen erbuiten.

Per bedrijf haalden ze een ESG-score op, van 0 tot 100. Daarna corrigeerden ze het rendement voor risico. Zo zie je wat een fonds haalde bovenop wat de markt al gaf.

De uitkomst: gemiddeld zaten de aandelen van de fondsen gewoon in lijn met de markt. Maar hoe hoger de ESG-score, hoe lager het rendement. Dat gaat door tot een score van 75. Daarboven stijgt het rendement weer, maar daar zitten weinig fondsen. Volgens de grafiek in het artikel lag het rendement rond score 75 naar schatting ruim 1 procentpunt per jaar onder de markt. Persbureau ANP meldde zo'n 1 procent per jaar

De kanttekening: milieu doet het juist goed

Er is een belangrijke uitzondering. Een hogere milieuscore hangt bij alle fondsen samen met een hoger rendement. Voor sociaal beleid en bestuur vonden de onderzoekers geen verband.

Ook geven de onderzoekers zelf een mogelijke verklaring. In 2021 en 2022 deden energiebedrijven het uitzonderlijk goed, mede door de geopolitieke spanningen. Die bedrijven scoren laag op ESG. Wie ze niet had, miste dat rendement.

Verder waarschuwen ze dat vijf jaar kort is, zeker voor een langetermijnbelegger als een pensioenfonds. Het onderzoek toont een verband, geen oorzaak. Het noemt ook geen namen van fondsen. Je kunt er dus niet uit halen of jouw fonds bij de hoge of de lage scores zat.

Wat ABP, PFZW en PME deden

ABP besloot op 26 oktober 2021 te stoppen met beleggen in producenten van olie, gas en kolen. Het ging om ruim 15 miljard euro, bijna 3 procent van het vermogen. ABP verwachtte toen geen negatief effect op het rendement op lange termijn.

PFZW verkocht tot eind 2023 belangen in 310 olie- en gasbedrijven, samen 2,8 miljard euro. Ook Shell en BP gingen eruit. Zeven bedrijven bleven over.

PME nam in december 2025 afscheid van vermogensbeheerder BlackRock. Het fonds zoekt beheerders die passen bij zijn aandelenportefeuille, die moet draaien om risico, rendement en duurzaamheid. PME zegt dat de stap niets verandert aan de verwachte risico's en rendementen.

PME rekende ook zelf na wat zijn ESG-keuzes opleverden. Bij aandelen uit ontwikkelde landen gaven die volgens het fonds 0,9 procent per jaar extra . Maar andere keuzes in de portefeuille kostten 1,2 procent. Per saldo bleef PME sinds juli 2019 0,3 procent per jaar achter bij de MSCI World-index.

Waarom 2025 toch negatief uitviel

In 2025 haalden ABP, PFZW, PME en bpfBOUW een negatief totaalrendement. De fondsen wijten dat vooral aan de gestegen rente. ABP noemt daarnaast de zwakkere dollar.

ABP kwam uit op min 1,6 procent . De aandelen van ABP leverden 6,2 procent op. In 2024 was dat 21,9 procent, bij een totaal van 8,4 procent. Aandelen zijn bij ABP 31,2 procent van de beleggingen.

PFZW haalde min 3,9 procent . Zonder de bescherming tegen een rentedaling was dat 5,4 procent geweest. De aandelen van PFZW gaven 8,0 procent.

Die renteafdekking kost geld als de rente stijgt. Tegelijk dalen dan de pensioenverplichtingen. Daardoor stegen de dekkingsgraden van alle drie de fondsen juist flink.

Wat het betekent voor je eigen pensioen

In het nieuwe stelsel kan je pensioen eerder omhoog, maar ook omlaag . Dat hangt af van hoe het gaat met de economie. Uiterlijk 1 januari 2028 moeten alle regelingen over zijn.

PFZW is sinds 1 januari 2026 over. ABP en PME willen per 1 januari 2027 overstappen. Na de overstap heb je een eigen pensioenvermogen. Het rendement werkt daar sneller in door dan in het oude stelsel.

Voor gepensioneerden gaat het geleidelijker. PFZW verrekent elk jaar een derde van het resultaat met de uitkering. De rest bewaart het fonds voor latere jaren. Eén slecht beleggingsjaar zie je dus niet in één keer terug.

Let ook op de schaal. Het onderzoek gaat alleen over aandelen. Die zijn een deel van het geheel, bij PFZW 21,2 procent van de beleggingen.

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Wil je weten hoe jouw fonds belegt? Kijk dan in het jaarverslag of op de pagina over duurzaam beleggen. De onderzoekers raden fondsen aan om deelnemers naar hun voorkeuren te vragen en open te zijn over wat duurzame keuzes kunnen kosten. Vraagt je fonds om je mening, dan kun je daar dus je voorkeur kwijt.

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