Goed nieuws voor iedereen die hoopt dat de VVD gesloopt wordt: Dilan Yesilgöz blijft aan als partijleider. Op het VVD-congres, dat vandaag plaatsvindt, heeft ze dat duidelijk gesteld. Ze vindt het heel erg dat het niet goed gaat met de partij en heeft spijt van haar incompetentie, maar ze blijft wél gewoon zitten. Gelukkig maar! Want met een ander aan het roer kan de VVD misschien weer opkrabbelen in de peilingen. Dát zou pas écht een ramp zijn.

hard. Het probleem is natuurlijk niet - echt niet! - dat je in zee bent gegaan met links en dat Tijdens haar speech sprak Yesilgöz uitgebreid over haar falen als partijleider. Zo beweerde ze onder meer dat haar "harde stijl" misschien niet altijd even effectief is. Hilarisch, natuurlijk. Ja hoor, Dilan, dat is het echte probleem: jij bent te. Het probleem is natuurlijk niet - echt niet! - dat je in zee bent gegaan met links en dat PRO de belastingonderhandelingen feitelijk heeft gewonnen.

Heus niet!

Geraakt door eigen falen

"Net als coalitiepartners staan we er slecht voor," zei Yesilgöz, wat natuurlijk een opmerkelijke jij-bak is. Het is zo'n opmerking die je maakt om duidelijk te maken dat het heus niet écht aan jou ligt. Stiekem gaat het met hen allemaal niet goed. Het verantwoordelijkheid nemen voor de situatie wordt daardoor afgezwakt. Heel slim.

Hoe dan ook, ze ging verder: "En dat raakt me, omdat het vertrouwen van mensen ertoe doet. Als partijleider moet ik me afvragen: wat doe ik verkeerd? Heb ik genoeg kunnen uitleggen? Ben ik te veel meegewaaid met waan van de dag?"

de waan van links. Je regeert samen met uitgesproken linkse partijen. Wat? Nee. Je bent niet meegewaaid met de waan van de dag, maar met. Je regeert samen met uitgesproken linkse partijen. D66 was altijd al links, en CDA is dat sinds enkele jaren ook. Jij geeft ze vervolgens in alles hun zin én geeft Jesse Klaver van PRO vervolgens ook even wat belastingcadeautjes. Dát is het probleem, Dilan.

Lees ook Falende VVD moet 750.000 euro extra ophalen nu zetelverlies de subsidiekraan sloopt

Linkse moties gesneuveld

Opmerkelijk genoeg waren er linkse VVD'ers die tijdens het congres een nóg linksere koers wilden afdwingen. Je denkt misschien dat dit een grap is, maar nee, het is echt waar. Zo dienden ze moties in om andere partijen niet zomaar uit te sluiten (dat sloeg op PRO) en te breken met de "te eenzijdige rechtse koers."

Knettergek. Deze VVD'ers willen van hun partij dus niet alleen officieus, maar ook nog eens officieel D66-2 maken.

Die moties werden weggestemd. Maar liefst tweederde van de leden stemde tegen beide gestoorde ideeën. Dat zegt veel over de leden, die nu eenmaal rechtser zijn dan het kader (en de VVD-kiezer is weer rechtser dan het gemiddelde VVD-lid).

De VVD gaat ten onder

Natuurlijk was het goed geweest als de VVD'ers die moties wel hadden aangenomen. Een nóg linksere VVD betekent razendsnel het einde van die partij. Ja, sneller dan nu het geval al is.

Maar goed, we kunnen toch nog feestvieren. Met Yesilgöz aan het roer gaat de VVD heus alsnog kapot. Deze dame is niet 'te hard,' maar juist te soft. Als ze nu nóg zachter wordt is het hek helemaal van de dam. Dan gaat ze nog meer presentjes uitdelen aan links, wat natuurlijk het einde betekent van haar partij.

Heel goed. Met een beetje mazzel wordt de VVD zo grondig gesloopt door Yesilgöz dat de VVD bij nieuwe verkiezingen totaal geen rol van belang meer speelt. Het zou een zegen zijn voor ons land: één neprechtse partij minder.

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws: like De Dagelijkse Standaard op Facebook.