Heb je je zorgverzekering bij ZEKUR? Dan word je op 1 januari 2027 automatisch klant van Univé Zorg. Je basispolis krijgt een andere naam en wordt duurder. Met Gewoon ZEKUR Zorg Basis betaal je in 2027 €195 per jaar meer, rekende DDS uit. Met Gewoon ZEKUR Zorg Plus is dat €198.

ZEKUR is een merk van Univé. Het verkocht zorgverzekeringen via een eigen website, als bemiddelaar voor N.V. Univé Zorg. De basisverzekeringen van de twee merken waren al hetzelfde, alleen met een andere naam . Daarom verdwijnt de naam ZEKUR voor de zorg.

Blijven bij ZEKUR kan niet. Wie niets doet, gaat mee naar Univé. Je klantnummer blijft gelijk en je hoeft geen nieuwe zorgpas aan te vragen.

Zo veel duurder wordt je basispolis

Gewoon ZEKUR Zorg Basis wordt Univé Zorg Geregeld.

wordt Univé Zorg Geregeld. Gewoon ZEKUR Zorg Plus wordt Univé Zorg Uitgebreid.

Dit jaar kost Gewoon ZEKUR Zorg Basis €155,00 per maand. Voor Gewoon ZEKUR Zorg Plus is dat €173,20, meldt de Consumentenbond

Univé Zorg Geregeld kost in 2027 €171,25 per maand en Univé Zorg Uitgebreid €189,70, maakte Univé op 13 november bekend . Dat is bij het verplichte eigen risico van €400. DDS rekende het verschil uit:

Basis wordt Geregeld: €171,25 min €155,00 is €16,25 per maand. Keer twaalf is dat €195 per jaar. Je betaalt in 2027 €2.055 in plaats van €1.860.

€171,25 min €155,00 is €16,25 per maand. Keer twaalf is dat €195 per jaar. Je betaalt in 2027 €2.055 in plaats van €1.860. Plus wordt Uitgebreid: €189,70 min €173,20 is €16,50 per maand. Dat is €198 per jaar. Je gaat van €2.078,40 naar €2.276,40.

De stijging komt niet door de overgang. In 2026 hadden beide ZEKUR-polissen precies dezelfde premie als hun Univé-tegenhanger. Ook Univé Zorg Geregeld kostte dit jaar dus €155,00.

Aanvullend en tand: niet alleen een nieuwe naam

Extra ZEKUR Zorg heet straks Univé Aanvullend Extra.

ZEKUR Buitenland en Reis wordt Univé Buitenland + Reis.

ZEKUR Fysio wordt Univé Aanvullend Fysio.

De doorlopende reisverzekering in die pakketten loopt door, met dezelfde voorwaarden.

ZEKUR Tand verandert wel echt. Het pakket stopt en je krijgt Univé Tand Goed , met andere vergoedingen:

Gebitsreiniging: vergoed tot hooguit 60 minuten per jaar. Bij ZEKUR Tand gold geen maximum.

vergoed tot hooguit 60 minuten per jaar. Bij ZEKUR Tand gold geen maximum. Kunstgebit: de vergoeding van de eigen bijdrage voor een gebitsprothese vervalt.

de vergoeding van de eigen bijdrage voor een gebitsprothese vervalt. Tandongeval: nieuw is een dekking tot €20.000 per ongeval, bijvoorbeeld na een val.

nieuw is een dekking tot €20.000 per ongeval, bijvoorbeeld na een val. Kinderen: voor Univé Tand Goed betaal je geen kindpremie.

Wat je nu kunt doen

Je kunt bij Univé een andere polis kiezen, of overstappen.

Binnen Univé mag je wisselen tussen Geregeld en Uitgebreid. Je kunt ook kiezen voor Univé Zorg Basis. Je aanvullende verzekering loopt dan gewoon door. Een wijziging kan tot en met 31 januari 2027 . Ze geldt dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari.

Univé Zorg Basis kost in 2027 €167,90 per maand . Dat is €3,35 per maand of €40,20 per jaar minder dan Geregeld, rekende DDS uit. Ga je naar een zorgverlener zonder contract, dan krijg je bij Basis 70 procent vergoed. Bij Geregeld is dat 80 procent.

Wil je weg bij Univé? Vraag dan uiterlijk 31 december een polis aan bij een andere verzekeraar. Die zegt je oude polis per 1 januari voor je op . Je bent dan vanaf 1 januari bij de nieuwe verzekeraar verzekerd.

Het verschil met de goedkoopste polis

De goedkoopste basisverzekering van 2027 is de combinatiepolis van VinkVink, volgens de Consumentenbond . Die kost €148,40 per maand bij €400 eigen risico. Tegenover Univé Zorg Geregeld scheelt dat €22,85 per maand. Dat is €274,20 per jaar, rekende DDS uit.

Kijk bij een goedkopere polis wel of je eigen ziekenhuis een contract heeft.

Achterstand, declaraties en alarmnummer

Ben je via ZEKUR bij het CAK aangemeld omdat je premie niet betaald is? Dan gaat die achterstand mee. Het aantal maanden achterstand bij ZEKUR wordt meegenomen naar Univé Zorg . Loopt er bij Univé een nieuwe achterstand op, dan telt die erbij op. Afmelden bij het CAK lukt pas als je alle premies bij ZEKUR en Univé hebt betaald. Zolang je een premieachterstand hebt, kun je niet overstappen naar een andere verzekeraar.

Rekeningen voor zorg van vóór 1 januari 2027 dien je nog in via Mijn ZEKUR Zorg of de ZEKUR Zorg App. Dat kan tot drie jaar na de notadatum.

Heb je in het buitenland dringend zorg nodig? Vanaf 1 januari bel je de Univé Alarmcentrale voor zorg op +31 40 29 757 50 . Bel je toch het oude ZEKUR-nummer, dan word je doorgeschakeld. Je huisarts hoef je niets te melden: die ziet zelf waar je verzekerd bent.

Pak de polis voor 2027 erbij die je in november van Univé kreeg. Kijk welke premie erop staat en leg die naast een paar andere polissen. Wil je overstappen, dan heb je daarvoor tot en met 31 december.

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