Wie met werk €10.000 bruto per jaar verdient, betaalt in 2027 geen cent belasting. Wie ditzelfde bedrag aan rente of koerswinst haalt in het nieuwe box 3-plan, moet meteen 29 procent afdragen. Je betaalt dan €2.911 aan de fiscus. Pas als jouw loon oploopt tot bijna €80.000, kom je op werk aan zo'n druk toe.

Het scherpe verschil staat in de nota van het kabinet over het Belastingplan 2027 van 27 november aan de Eerste Kamer . Op vragen van 50PLUS legde Financiën de druk op loon in 2027 recht naast het voorstel voor box 3 vanaf 2029. Op 1 december bespreekt de Senaatscommissie voor Financiën hoe het verder gaat, daarna moeten senatoren nog stemmen.

Waarom een klein rendement meteen hard tikt

Op loon in box 1 krijg je eerst hoge kortingen. Door de algemene korting en de arbeidskorting blijft een laag loon vrijwel vrij van heffing. Een alleenstaande onder de AOW-leeftijd zonder kinderen betaalt in 2027 bij €10.000 loon precies 0 procent. Bij €20.000 is dat 3 procent en bij €30.000 nog steeds maar 6 procent, zo staat op pagina 24 van de nota.

In het plan voor box 3 vanaf 2029 werkt het heel anders. Het kabinet wil dan heffen over echte winst en rente, met het plan van Klaver en Dassen en de novelle voor box 3 in de Senaat . Daarbij geldt nog maar één kleine vrijstelling van €1.800 winst per jaar. Boven die grens betaal je 35,5 procent tot €60.000 belastbaar deel, en 38,5 procent over alles daarboven.

De som maakt duidelijk hoe snel die aanslag groeit als je de kortingen al bij je loon hebt benut. Haal je €10.000 winst of rente op spaargeld en aandelen, dan blijft na €1.800 vrij nog €8.200 over. Tegen 35,5 procent betaal je €2.911 aan de fiscus, wat neerkomt op 29,11 procent. Het kabinet rondt dat op pagina 25 af op 29 procent.

Pas bij €80.000 en €100.000 loon trekt de druk gelijk

Wie de hele loontabel voor 2027 naast box 3 zet, ziet hoe groot het gat blijft. Bij €40.000 loon betaalt een alleenstaande in box 1 nog maar 14 procent netto. Bij €50.000 stijgt dat naar 19 procent, bij €60.000 naar 24 procent en bij €70.000 naar 27 procent. Pas bij €80.000 loon gaat de heffing op werk met 30 procent voorbij het tarief dat een spaarder al bij €10.000 winst betaalt.

Ook bij grote bedragen blijft de druk op geld flink zwaarder dan op werk. Wie in box 3 een winst van €60.000 haalt, betaalt over €58.200 precies €20.661. Dat is 34,44 procent, door het kabinet afgerond op 34 procent. Op loon bereik je die 34 procent pas bij €100.000 bruto per jaar. En bij €100.000 winst in box 3 loopt de rekening door de hoge schijf van 38,5 procent op tot €36.007, dus 36 procent. In box 1 betaal je 36 procent pas bij €110.000 loon.

Let wel op de regels achter deze tabel. Voor box 1 gebruikt het kabinet de cijfers van 2027 voor een alleenstaande onder de AOW-leeftijd, zonder toeslagen, aftrekposten of pensioen. Voor box 3 gaat het om het plan voor 2029, en om iemand die alle kortingen al in box 1 verbruikt. Heb je zelf weinig inkomen uit werk of AOW, dan kun je de algemene korting nog deels aftrekken van je box 3-aanslag.

Ook deeltijdstellen en ouderen zien het verschil

Op pagina 24 van dezelfde nota staan ook de cijfers voor stellen die in deeltijd werken. Twee partners die elk €30.000 verdienen (samen €60.000) krijgen in 2027 samen €10.889 aan arbeidskorting. Verdienen zij elk €50.000 (samen €100.000), dan groeit die korting tot €11.551. Voor een alleenstaande spaarder of een eenverdiener ligt dat voordeel veel lager, of bestaat het niet eens.

Voor gewone spaarders, beleggers en AOW'ers met een eigen buffer maken deze cijfers de keuze in de Senaat heel concreet. Over het gespaarde geld is immers al eens loonheffing betaald, terwijl het nieuwe tarief al vanaf €1.800 winst meteen stevig inhakt. In december stemt de Eerste Kamer of het plan echt doorgaat.

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