Terwijl het kartel in de Tweede Kamer koel doorrekent hoeveel boeren weg moeten voor 42 tot 46 procent minder stikstof, sprak één partij eindelijk klare taal. In het debat deze week met D66-minister Jaimi van Essen van Landbouw veegde Gideon van Meijeren (FVD) de vloer aan met het hele stikstofplan. Hij wees op de 20 miljard euro in het stikstoffonds en legde de echte jacht op boerengrond bloot.

In de zaal hielden D66, VVD, CDA en PRO elkaar weer stevig vast rond het grote krimpdoel voor 2035. Minister Van Essen wil dat elk bedrijf keurig in de pas loopt voor een krimp van 42 tot 46 procent. Alleen Forum voor Democratie deed niet mee met dit Haagse toneelspel en viel de hele basis aan.

Van Meijeren begon bij de gezinnen die dit beleid vandaag al treft. Hij stond in Den Bosch tussen honderden boeren voor vijf pluimveehouders die hun vergunning dreigen kwijt te raken. "Vijf boerenfamilies, elk met een rechtmatige vergunning. Zij hebben niets verkeerd gedaan, maar dreigen hun vergunning te verliezen, puur en alleen omdat hun bedrijf vlak bij een Natura 2000-gebied ligt", zei Van Meijeren in het Kamerdebat van 25 november

FVD rekent voor: 2.350 euro per gezin om boeren te breken

De feiten die FVD noemde, komen rauw binnen. Sinds het jaar 2000 is het aantal boeren in ons land al gehalveerd, van 97.000 naar 48.500. Toch dreigt door deze plannen nog eens 10 tot 30 procent van de veehouders te moeten stoppen, schat de Wageningen Universiteit. Achter die kille cijfers zit veel stil verdriet, want elke drie weken ziet een boer geen uitweg meer.

En de gewone burger mag die afbraak ook nog zelf betalen. "Alleen al het stikstoffonds van dit kabinet kost 20 miljard euro; dat is ruim €2.350 per huishouden", rekende Van Meijeren de Kamer voor. Dat is een enorme berg belastinggeld om ons eigen voedsel en de beste boeren ter wereld stuk te maken.

In 2020 beloofde het kartel nog plechtig dat alles vrijwillig bleef. FVD zei toen al dat dit zonder dwang nooit zou lukken en werd weggelachen. Zes jaar later wankelen honderden vergunningen op grond van een verzonnen rekenmodel. Forum voor Democratie kreeg op elk punt gelijk.

Boeren wegjagen voor heide die boeren zelf hebben aangelegd

Het sterkste deel van de speech legde de hele onzin van de natuurpaniek bloot. Het gaat juist prima met de Nederlandse natuur, stelde Van Meijeren ook op de site van FVD . Ambtenaren noemen een gebied pas ziek zodra er gezond loofbos groeit op een plek waar zij ooit heide tekenden.

"Wij zijn dus nu boeren aan het wegjagen om heide te beschermen die er zonder de boeren überhaupt niet geweest zou zijn", hield Van Meijeren de zaal voor. Geen enkele D66'er had daar een antwoord op. Intussen zet datzelfde kabinet onze laatste echte natuur, de Noordzee, vol met enorme windmolens.

Zo valt het masker helemaal af. De grond van gestopte boeren komt terecht in de Nationale Grondbank voor defensie, windparken en nieuwe huizen. En juist die staatsplannen krijgen vrijstelling van de natuurregels! Het gaat dit kabinet niet om de natuur, maar om een kille greep naar onze vruchtbare grond.

Alleen FVD durft de stikstofwet in de prullenbak te gooien

De elite weet heel goed dat haar verhaal wankelt zodra mensen dit horen. Daarom zet het kartel elk debat op slot. Van Meijeren wees er terecht op dat "debatten in de maatschappij worden afgelast" zodra iemand kritiek durft te uiten op de modellen.

Waar CDA, VVD, D66 en PRO alleen nog ruziën over het tempo van de krimp, kiest FVD voor echte vrijheid. Gooi de hele stikstofwet weg, stop met die neppe modellen en geef elke boer weer lucht.

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