Diederik Gommers was in coronatijd een vaste gast aan talkshowtafels. Avond na avond vertelde hij het land wat verstandig was. Op zijn eigen afdeling voelde het personeel zich intussen onveilig. Dat stelde de inspectie maandag vast. Gommers trad terug als hoofd van de intensive care van het Erasmus MC en nam drie maanden verlof. Zaterdag bleek dat hij daarna gewoon terugkeert in het ziekenhuis.

Wat de inspectie zag op de grootste ic van het land

Anderhalf jaar keek de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd mee op de ic, nadat een klokkenluider aan de bel trok. Het oordeel is zwaar. De toezichthouder spreekt van een situatie "die een ernstige bedreiging voor de veiligheid van patiënten of de zorg kan betekenen", meldde de NOS

Wie op de werkvloer alarm sloeg, kwam bij de leiding niet ver. Interne rapporten vol kritiek werden volgens de inspectie "onvoldoende serieus" genomen. Ook zag de toezichthouder leidinggevenden die polariseerden. Aan het hoofd van die afdelingsleiding stond Gommers.

Erger nog: de leiding richtte zich volgens de inspectie vooral "op het achterhalen van anonieme melders". Niet de vraag wat er misging stond voorop. De vraag wie er had geklaagd wel.

Aantoonbare schade bij patiënten vond de inspectie niet. Gerust kan niemand daarover zijn. Zonder psychologische veiligheid "loopt de patiënt risico", zei emeritus-hoogleraar patiëntveiligheid Jan Klein tegen de NOS. Cruciale informatie kan dan verloren gaan, bijvoorbeeld bij een overdracht.

Het bestuur sprak in maart nog van een onjuist beeld

Eerlijk is eerlijk: Gommers is niet de enige die tekortschoot. Ook de raad van bestuur krijgt de wind van voren. Het bestuur gaf volgens de inspectie "onvoldoende invulling" aan zijn taak om de ic aan te sturen. Bij het interne onderzoek werden de ic-verpleegkundigen overgeslagen. Het onderzoek ging naar een adviesbureau zonder medische deskundigheid. De inspectie gaat nog verder: het bestuur zou goed onderzoek "in de weg gestaan" hebben.

Sindsdien valt de raad van bestuur onder geïntensiveerd toezicht. "Dit gebeurt niet vaak en onderschrijft de ernst van de situatie", zei Klein. Ook de intensivisten zelf ontsnappen niet aan kritiek. Hun terugblik "ademt" volgens de inspectie "slachtofferschap van negatieve publiciteit".

Op 6 maart klonk het bestuur nog strijdbaar. Het Erasmus MC herkende toen geen vertrouwenscrisis op de ic. De berichtgeving gaf volgens het ziekenhuis "een eenzijdig en onjuist beeld". Over de zorgen van het personeel stelde het: "Deze signalen zijn serieus genomen."

Op 23 november viel dat verhaal om. "Dat is op de ICV onvoldoende gebeurd", schreef bestuursvoorzitter Stefan Sleijfer . Hij doelde op het serieus nemen van signalen van medewerkers.

Over drie maanden gewoon weer binnen

Zaterdag volgde het volgende nieuws. Gommers keert over drie maanden terug naar het Erasmus MC, meldde Skipr op basis van het AD. Welke functie hij krijgt, is nog onbekend. Afdelingshoofd wordt hij niet meer.

Volgens Sleijfer besefte Gommers zelf dat aanblijven geen optie was. Door zijn terugtreden zouden de verbetermaatregelen "een betere kans van slagen hebben", zei Sleijfer. Daarna volgde lof. "Maar hij heeft heel veel competenties die goed inzetbaar zijn in het Erasmus MC", aldus Sleijfer.

Dat rijmt slecht. Als zijn vertrek de verbetering helpt, wat doet zijn terugkeer dan? Een ic-verpleegkundige die destijds aan de bel trok, ziet de oude baas straks gewoon terug in hetzelfde ziekenhuis.

Voor de gewone Nederlander geldt een andere regel

Stel dat een gewone Nederlander zijn afdeling zo laat ontsporen. Een toezichthouder schrijft dat er een ernstige bedreiging voor de veiligheid kan bestaan. Die werknemer krijgt geen verlof van drie maanden met lof van de directeur erbij. Die staat op straat.

Op de ic van het Erasmus MC werkt het anders. Daar beschermt de top zichzelf. Het bestuur dat zelf onder toezicht staat, verwelkomt de verantwoordelijke afdelingsbaas straks gewoon weer, met complimenten erbij.

Dit is ons-kent-ons in een witte jas. De melders kregen een inspectierapport en een verbeterplan. Gommers krijgt een zachte landing en een compliment. Sleijfer en zijn raad van bestuur zijn hiervoor verantwoordelijk. Zij stonden volgens de inspectie goed onderzoek in de weg en houden Gommers nu de hand boven het hoofd. Gommers zelf gaat evenmin vrijuit. Aan tafel wist hij het altijd beter, terwijl zijn eigen afdeling de mensen op de vloer niet hoorde.

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