Forum voor Democratie deelde gisteren een sterk filmpje uit de Kamer waarin Iem al Biyati de vinger op de zere plek legt. In het debat over wetenschap liet zij zien hoe politici wegduiken achter een kleine groep experts die niemand ooit koos. Toen D66-Kamerlid Ilana Rooderkerk haar probeerde weg te zetten, veegde de FVD-politica de vloer met haar aan. Haar boodschap is helder en raak: geen lid van D66 bepaalt wat waar is.

Iem al Biyati verving van 1 september tot en met 26 november fractieleider Lidewij de Vos tijdens haar verlof. Gisteren zette Forum voor Democratie haar sterke optreden uit het debat opnieuw online. En volkomen terecht, want zelden werd de hoogmoed van het kartel zo kalm en trefzeker doorgeprikt.

In het officiële verslag van de Kamer ( 2026D58195 ) lees je precies hoe zij het hele systeem op scherp zette. Al Biyati wees erop dat de heersende leer in de loop der tijd vaak fout zat. Ze noemde arts Ignaz Semmelweis, die werd uitgelachen toen hij collega's vroeg hun handen te wassen. Ook noemde ze de arts die bewees dat een bacterie maagzweren geeft, eerst werd bespot en later de Nobelprijs won.

FVD noemt het beestje bij de naam: technocratie

Daarna trok de FVD-politica de lijn strak door naar de tijd van corona en de huidige ploeg in Den Haag. Een kleine kring artsen en adviseurs kreeg grote macht over het leven van miljoenen mensen. Elke kritische vraag werd meteen als gevaar weggezet. "Het discours van experts en de besluiten die daaruit voortkomen, oefenen veel meer macht uit op de samenleving dan de kiezer in het stemhokje", hield Al Biyati de zaal voor.

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Daar liet ze het niet bij. Ze stelde D66-minister Rianne Letschert van Onderwijs twee directe vragen over het plan voor een meldpunt voor foute info. Wie bepaalt daar straks wat onzin is? En durft de minister te kijken hoeveel onderzoekers nu hun mond houden uit angst om buiten de groep te vallen? Op de vraag wie bepaalt wat onzin is, gaf de ploeg van Rob Jetten geen antwoord: Letschert schoof die door naar volgend jaar, want een burger die doorvraagt is lastig.

D66 probeert FVD de mond te snoeren maar loopt stuk

De paniek bij D66 was direct te zien. Ilana Rooderkerk sprong meteen naar de microfoon om FVD weg te zetten als gevaar voor de waarheid. Rooderkerk vond dat een partij in de Kamer geen vragen mag stellen bij vaste meningen van geleerden. Alsof Kamerleden voortaan als makke schapen moeten knikken zodra een bureau een rapport op tafel legt.

Al Biyati gaf geen duimbreed toe. Ze noemde het ironisch dat juist D66 anderen de les leest over vrij debat en sloeg zonder blikken of blozen terug. "Mevrouw Rooderkerk bepaalt echter niet wat waar is", zei ze droog. Even later gaf ze de zaal nog een les mee die blijft hangen: "Je moet oppassen niet alles maar voor lief te nemen en daar beleid op te baseren dat vervolgens invloed heeft op de levens van miljoenen Nederlanders."

Ook prikte ze direct door de flauwe truc van D66 heen. Rooderkerk wilde het debat afleiden naar oude praat over de maan om maar niet op de kern in te gaan. Al Biyati wees droog op de geschiedenis van de zorg, waarin zelfs het snijden in de hersenen ooit als normaal gold tot mensen vragen durfden te stellen. Zonder vrije twijfel sterft echte kennis een stille dood.

Alleen FVD beschermt het recht om vragen te stellen

Het zegt genoeg hoe D66-minister Letschert later in het debat reageerde. Zij wees vooral op lessen op school zodat kinderen al vroeg leren welke bronnen ze wel en niet mogen vertrouwen. Precies die houding laat zien waarom de boodschap van FVD zo hard nodig is. Zodra de staat en haar eigen adviseurs gaan vertellen welke bronnen goed zijn, blijft er van echte vrijheid niets over.

Met haar korte maar sterke tijd in de Tweede Kamer liet Iem al Biyati zien waarom Forum voor Democratie niet mag missen in ons land. Waar andere partijen buigen voor een kleine kliek experts en burgers de mond snoeren, blijft alleen FVD pal staan voor de kiezer en het vrije woord.

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