Een echte kerstboom kost dit jaar gemiddeld zo'n €40. Dat is "een eurootje of vijf" meer dan vorig jaar, zegt voorzitter Gerard Krol van de Vereniging Nederlandse Kerstbomenkwekers (VNK) tegen persbureau ANP. Wie in december een boom koopt, ziet grote verschillen per winkel en per maat. De droogte van deze zomer kan de prijs over een paar jaar verder opdrijven.

Nederlandse bomen hadden volgens Krol weinig last van de hete, droge zomer. "De kwaliteit van bomen is in Nederland extreem goed gebleven. We hadden erger verwacht", zegt hij. Ook de jonge aanplant kwam er hier goed doorheen. De verkoop begint op veel plekken dit weekend.

Zo duur is een Nordmann nu

DDS keek op 28 november 2026 bij een tuincentrum en een bouwmarkt. Bij Intratuin kost een gezaagde Nordmann van 150 tot 175 cm €49,99. Een maat kleiner, 125 tot 150 cm, kost er €34,99.

Gamma zet dezelfde maten veel lager in de markt. Een gezaagde Nordmann van 150 tot 175 cm kost er €19,99. Dat is de gewone prijs. Met de Voordeelpas van Gamma krijg je bij de boom 30 procent korting op kerstverlichting, versiering en standaards. De boom is alleen in de bouwmarkt te koop, niet online.

Voor de grotere maten vraagt Gamma €32,99 bij 175 tot 200 cm en €44,99 bij 200 tot 225 cm. Voor dezelfde maat van 150 tot 175 cm scheelt het tussen beide winkels €30, rekende DDS uit. Wat je precies krijgt, zoals de vorm en hoe vol de boom is, kun je alleen in de winkel zien.

Intratuin vraagt een tientje meer dan vorig jaar

Op 9 december 2025 stond dezelfde Nordmann van 150 tot 175 cm bij Intratuin op €39,99. Dat blijkt uit een opgeslagen versie van de productpagina in het internetarchief. Nu is dat €49,99. Dat is €10 meer, of 25 procent, rekende DDS uit.

Dat geldt voor die ene boom bij die ene keten. Krol noemt voor kerstbomen in het algemeen een stijging van ongeveer €5.

Gezaagd, met kluit of in pot

Een boom met kluit houdt zijn naalden vaak iets langer vast, schrijft Intratuin . De wortels nemen dan nog water op. Zo'n boom kun je na de kerst ook uitplanten. Een gezaagde boom is makkelijker, maar vraagt meer aandacht voor water en de plek in huis.

Dat verschil zie je terug in de prijs. Een Nordmann in pot van 125 tot 150 cm kost bij Intratuin €49,99. Gezaagd is dezelfde maat €34,99. Je betaalt voor de pot dus €15 extra, rekende DDS uit.

Ook de soort maakt uit. De Nordmann komt volgens Krol vaak uit Duitsland of Denemarken. Wil je een echte Nederlandse boom, dan raadt hij een fijnspar aan. "Die ruiken ook nog eens heel lekker", zegt hij. Een gezaagde fijnspar van 125 tot 150 cm kost bij Intratuin €24,99.

Droogte raakt de prijs pas later

De zomer van 2026 was de warmste sinds het begin van de metingen in 1901, meldt het KNMI . Eind augustus was het neerslagtekort ongeveer 285 millimeter. Normaal is dat ruim 100 millimeter. Daarmee hoort 2026 bij de 5 procent droogste jaren ooit gemeten.

In het buitenland ging het volgens Krol slechter. "Maar in Oostenrijk is de jonge aanplant helemaal gestorven door de droogte", zegt hij. Dat merk je pas over een paar jaar in de prijs. Een kerstboom heeft zo'n tien jaar nodig om twee meter hoog te worden.

Het Oostenrijkse landbouwministerie sprak in augustus van een historische droogte . De telers in Neder-Oostenrijk zijn wel milder dan Krol. Volgens hun vereniging moeten "einzelne Jungbäume" worden vervangen, meldde vienna.at . Zij verwachten voor dit seizoen vrijwel stabiele prijzen.

Wanneer kopen en hoe houd je hem mooi

De grootste drukte verwacht Krol in het weekend na Sinterklaas. Pakjesavond valt dit jaar op zaterdag 5 december. Daarom rekent hij op een heel drukke zondag. Wie vroeg koopt, wil volgens hem vaak een grote boom. Wie later komt, kiest meestal een kleinere.

Gamma geeft bij de boom vier tips. Zaag eerst 3 tot 4 cm van de stam en zet de boom direct in water. Geef daarna regelmatig water en zet hem niet dicht bij de verwarming.

Intratuin raadt aan om de boom eerst een paar uur in een emmer water te zetten. Zet hem daarna niet meteen in de warme kamer, maar eerst in een koele ruimte. Controleer elke dag of er nog water in de standaard staat.

Meet thuis eerst hoeveel ruimte je hebt, ook voor de piek en de voet. Kijk daarna bij meer dan één verkoper. Voor dezelfde maat Nordmann kan het tientallen euro's schelen.

Like DDS op Facebook en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws.