Marco Borsato maakt zich op voor zijn muzikale comeback maar bij Wierd Duk gaat de vlag bepaald niet uit. De zanger werd vorig jaar vrijgesproken in de zedenzaak, maar de pikante WhatsApp-berichten aan een destijds minderjarig meisje zitten de journalist nog altijd dwars. In Vandaag Inside maakt hij duidelijk dat hij voortaan met heel andere oren naar de liedjes van Borsato luistert.

Wat Wierd betreft mag Marco gewoon weer het podium op. Of hij nog met dezelfde blik naar de zanger kan kijken, is een ander verhaal. “Als je nu naar Marco Borsato gaat kijken, heb je toch in je achterhoofd wat hij de hele tijd met dat meisje heeft lopen uitspoken?” Ook Job Knoester zit met gemengde gevoelens. De advocaat gunt Borsato een tweede kans, maar krijgt bepaalde berichten moeilijk uit zijn hoofd. Vooral de appjes over zelfbevrediging vallen bij hem verkeerd. “Dat soort teksten. Dat is gewoon heel raar.”

Pikant advies

Johan Derksen zou Johan Derksen niet zijn als hij de discussie niet van een schuine grap voorzag. Over het advies om jezelf te bevredigen voordat je gaat slapen, merkt hij droogjes op: “Dat is op zich wel een goed advies.” Knoester kan er minder om lachen. “Ja, maar niet aan een meisje van die leeftijd.” De advocaat benadrukt wel dat Borsato niet is veroordeeld voor ontucht.

Zoetsappige liedjes

Bij Wierd is de romantiek inmiddels ver te zoeken. De journalist kan de gevoelige liedjes van Marco moeilijk los zien van de berichten die tijdens de rechtszaak ter sprake kwamen. “Dat was écht wel heel ziek. Hij heeft heel veel van die zoetsappige teksten, maar je denkt dan toch: hij stuurde dat soort apps.” Ook over de band tussen Borsato en de moeder van het meisje is Duk weinig flatteus. “Het was sowieso een heel krankzinnige, perverse verhouding daar met die moeder.”

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