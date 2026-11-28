Nicolás Keenan mag dan de harten van veel televisiekijkers hebben gestolen met zijn optreden in Boerderij van Dorst, bij Guido den Aantrekker hoeft de Argentijnse hockeyer niet op applaus te rekenen. De Story-baas ergert zich bij Shownieuws groen en geel aan de filmpjes die de verloofde van premier Rob Jetten op sociale media plaatst.

Guido den Aantrekker vindt de hockeyer een slimme man, maar begrijpt niet waarom hij zichzelf op Instagram en TikTok zo graag als lolbroek neerzet. “Het enige wat ik jammer vind aan Nicolás, want het is best een slimme gast, is dat hij eigenlijk, en dat zie je ook aan hoe hij zich profileert op social media als TikTok en Instagram, altijd een onbenullig iemand van zichzelf maakt.” Vooral een filmpje waarin Nicolás met zijn labradoodle figureert, schiet bij de bladenmaker in het verkeerde keelgat. Volgens Guido is de hockeyer daarin wel erg met zichzelf bezig. Hij noemt het zelfs narcistisch en egomaan.

‘Een achterlijke scène’

Een beetje gekkigheid op TikTok moet kunnen, maar Guido vindt dat de verloofde van de premier zijn bijzondere positie beter kan benutten. “Ik denk: als jij de partner bent van de premier, dan heb je eigenlijk een heel mooie positie om misschien ook wat meer te betekenen in de maatschappij en dat kan hij ook heel goed.” Een filmpje met een blote borstkas en een hond draagt daar volgens hem weinig aan bij. “Het is een beetje een achterlijke scène.”

Rob Goossens is wél gecharmeerd

Televisiekenner Rob Goossens kijkt met heel andere ogen naar Nicolás. In zijn wekelijkse column schrijft hij dat hij bij Raven van Dorst juist een rustige en welbespraakte jongeman zag. Eentje die zijn verloofde thuis zelfs tot de orde roept wanneer die iets te veel in politieke volzinnen praat.

Goossens vraagt zich wel af of alle aandacht voor het premierschap en het privéleven van Jetten in deze politiek onrustige tijden niet te veel afleidt. Tegelijkertijd ziet hij weinig reden om aan te nemen dat de premier minder hard werkt omdat zijn geliefde op televisie verschijnt.

Raven van Dorst zal ondertussen weinig te klagen hebben. De aflevering trok binnen drie dagen ruim 800.000 kijkers en is volgens Goossens voorlopig de best bekeken aflevering van het seizoen. Voor de kijkcijfers blijkt Nicolás in ieder geval een uitstekende aanwinst.

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