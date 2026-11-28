Huizen worden voor de belasting naar verwachting gemiddeld 5,5 tot 7,5 procent meer waard. Dat verwacht de Waarderingskamer voor de WOZ-waarde die je begin 2027 krijgt, meldde de toezichthouder in juni. Heb je je huis afgelost, dan merk je dat op meer dan één plek. Bij een huis van €400.000 dat 6,5 procent stijgt, telt in 2027 €491,03 mee als inkomen, rekende DDS uit. Dit jaar is dat €393,86.

HomeFinance zette de gevolgen op 25 november op een rij. De nieuwe waarde gaat uit van wat je huis op 1 januari 2026 waard was. De gemeente moet de beschikking binnen acht weken na 1 januari nemen. Uiterlijk eind februari heb je hem dus. Vaak zit de aanslag gemeentelijke belastingen erbij, schrijft HomeFinance.

Let op: 5,5 tot 7,5 procent is een landelijk gemiddelde. De Waarderingskamer baseert het op prognoses van gemeenten. Jouw huis kan meer of minder stijgen. In de vorige ronde ging de WOZ-waarde gemiddeld 10,6 procent omhoog.

De ozb: het tarief beslist mee

De onroerendezaakbelasting is een percentage van je WOZ-waarde. Dat percentage stelt de gemeenteraad elk jaar vast. De raad kan het tarief verlagen als de waarden stijgen. Een hogere WOZ betekent dus niet automatisch evenveel meer ozb

Rotterdam laat zien hoe dat werkt. Voor een woning betaalt de eigenaar daar in 2026 0,0643 procent van de WOZ-waarde

De gemeenteraad stelde het tarief voor 2027 op 12 november vast op 0,0624 procent . Dat is ongeveer 3 procent lager.

Stel: je Rotterdamse huis gaat van €400.000 naar €426.000. Dat is 6,5 procent, het midden van de landelijke verwachting. Het echte cijfer voor Rotterdam kan anders zijn.

Ozb 2026: €400.000 keer 0,0643 procent is €257,20.

€400.000 keer 0,0643 procent is €257,20. Ozb 2027: €426.000 keer 0,0624 procent is €265,82.

€426.000 keer 0,0624 procent is €265,82. Zonder lager tarief: dan was het €273,92 geweest.

Je betaalt dus €8,62 meer. Zonder de tariefverlaging was het €16,72 meer geweest. Andere gemeenten gaan juist omhoog. Maasdriel wil de ozb in 2027 met 28,3 procent verhogen, meldt HomeFinance. Kijk daarom op je aanslag naar het tarief én de waarde.

Lees ook Alleenstaande Rotterdammer met koopwoning betaalt vanaf 1 januari €78,80 meer gemeentelijke lasten

De waterschapsbelasting

Ook het waterschap rekent met je WOZ-waarde. Als eigenaar betaal je de watersysteemheffing gebouwd, een percentage van de waarde. Daarnaast betaal je vaste bedragen die niet van je WOZ afhangen.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, in de regio Amsterdam, rekent voor woningen in 2026 0,017654 procent. In 2027 wordt dat 0,018314 procent . Dat waterschap verhoogt het tarief dus, ondanks de stijgende waarden.

Stond hetzelfde huis in dat gebied, dan ging het gebouwde deel van €70,62 naar €78,02. Dat is met dezelfde stijging naar €426.000. Dat is €7,40 meer. Het bedrag is klein, omdat het percentage laag is.

Eigenwoningforfait en Wet Hillen

Hier raakt het vooral wie geen hypotheek meer heeft. Je telt het eigenwoningforfait bij je inkomen op. Volgens de fiscale sleuteltabel 2027 blijft dat 0,35 procent van de WOZ-waarde.

Zonder hypotheekrente mag je een deel van dat forfait weer aftrekken. Dat is de Wet Hillen. In 2026 is die aftrek 71,867 procent

Elk jaar gaat het percentage 4,8 procentpunt omlaag . In 2027 is het dus 67,067 procent. Over de rest betaal je belasting.

Het rekenvoorbeeld voor het afgeloste huis:

2026, WOZ €400.000: forfait €1.400. Na aftrek telt €393,86 mee als inkomen.

forfait €1.400. Na aftrek telt €393,86 mee als inkomen. 2027, WOZ €426.000: forfait €1.491. Na aftrek telt €491,03 mee.

Dat is €97,17 meer inkomen. Daarvan komt €67,20 door de kleinere Hillen-aftrek. De andere €29,97 komt door de hogere WOZ.

Wanneer bezwaar zin heeft

Een stijging die past bij de markt is geen reden voor bezwaar. Bezwaar heeft zin als de waarde niet klopt met je huis. Denk aan een verkeerd woonoppervlak. Of aan vergelijkbare huizen in je straat die duidelijk lager staan.

Je kunt je WOZ-waarde gratis controleren op het WOZ-waardeloket. Daar zie je ook de waarde van andere woningen. In het taxatieverslag staan de kenmerken van je huis en de verkopen waarmee de gemeente rekende.

Bel eerst de gemeente. Een taxateur kan een fout vaak direct herstellen. Kom je er niet uit, dan maak je bezwaar. Dat moet binnen zes weken na de datum van de beschikking , en het is gratis.

Een lagere WOZ werkt overal door. Ook je bijtelling voor de inkomstenbelasting gaat dan omlaag.

Leg de nieuwe beschikking in februari naast die van dit jaar. Kijk eerst naar het percentage waarmee je waarde steeg. Ligt dat ver boven je buurt, zoek dan uit waarom.

Like DDS op Facebook en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws.