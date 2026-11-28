Als een ouder overlijdt en één kind nog in het ouderlijk huis woont, loopt de spanning tussen broers en zussen vaak hoog op. De een wil blijven zitten, terwijl de ander het erfdeel nodig heeft om de erfbelasting te betalen. Precies zo'n ruzie kwam voor de voorzieningenrechter in Haarlem. In het op 26 november gepubliceerde vonnis hakte de rechter de knoop door.

Hun moeder, geboren in 1939, overleed op 12 april 2026. Haar zoon en dochter zijn de enige erfgenamen en aanvaardden de nalatenschap allebei zuiver. Daarmee werden ze ieder voor de helft eigenaar van haar woning. De broer woonde al een aantal jaar bij zijn moeder in en bleef er na haar dood wonen, terwijl hij wel de lopende gebruikerslasten betaalde.

Niemand kan uitkopen, maar de erfbelasting wacht niet

Maanden na het overlijden lagen er nog steeds geen afspraken op tafel. Geen van beiden had genoeg geld om de ander uit te kopen. De zus stapte daarom naar de rechter en beriep zich op de wet, die zegt dat niemand tegen zijn wil eindeloos vast hoeft te zitten in een gedeelde erfenis. Ze wees er ook op dat ze het verkoopgeld nodig heeft voor de erfbelasting.

De broer verweerde zich stevig. Hij zei dat hij de hypotheek netjes betaalt en dat de erfbelasting met uitstel kan wachten. Als het huis snel verkocht zou worden, zou hij op straat staan. Hij wilde eerst een ander huis vinden voordat de woning in de verkoop ging.

De rechter ging daar niet in mee. Omdat niet was gebleken dat de broer de erfbelasting zonder verkoop zelf kon voorschieten, zag de rechter genoeg spoed. Ook woog mee dat de broer via zijn advocaat liet blijken weinig haast te hebben gemaakt met het opbouwen van wachtpunten voor een sociale huurwoning. Bovendien heeft de woning volgens het vonnis een lage hypotheek en naar verwachting flinke overwaarde. Met zijn helft kan de broer dus tijdelijk huren in de vrije sector.

Verkoop verplicht en tot €27.500 aan dwangsommen

De voorzieningenrechter wees het belangrijkste deel van de eis van de zus toe. Wel kreeg de broer vanwege zijn psychische toestand twee maanden langer de tijd om te vertrekken dan zijn zus had geëist. In het vonnis van 28 oktober 2026 legde de rechter een strak spoorboekje vast:

Binnen 14 dagen meewerken: de broer moet meewerken aan de verkoop van de woning aan een derde, anders kost elke dag vertraging €100 dwangsom tot maximaal €2.500.

de broer moet meewerken aan de verkoop van de woning aan een derde, anders kost elke dag vertraging €100 dwangsom tot maximaal €2.500. Samen een makelaar kiezen: binnen 14 dagen geven broer en zus samen opdracht aan de makelaar, anders mag de zus dat ook namens haar broer doen. Worden ze het binnen drie dagen niet eens over de vraagprijs of een bod, dan beslist de makelaar bindend.

binnen 14 dagen geven broer en zus samen opdracht aan de makelaar, anders mag de zus dat ook namens haar broer doen. Worden ze het binnen drie dagen niet eens over de vraagprijs of een bod, dan beslist de makelaar bindend. Bezichtigingen toelaten: de broer moet een sleutel afgeven, het huis netjes houden en kijkers binnenlaten. Werkt hij tegen, dan betaalt hij €250 per dag of dagdeel, tot maximaal €25.000.

de broer moet een sleutel afgeven, het huis netjes houden en kijkers binnenlaten. Werkt hij tegen, dan betaalt hij €250 per dag of dagdeel, tot maximaal €25.000. Eruit op 15 maart 2027: de broer moet het huis uiterlijk 15 maart 2027 leeg achterlaten, desnoods met hulp van de politie op zijn eigen kosten. De overdracht bij de notaris staat gepland op 1 april 2027.

Weigert de broer straks alsnog zijn handtekening onder de koopakte of bij de notaris te zetten, dan vervangt het vonnis zijn toestemming. De makelaarskosten en notariskosten betalen ze ieder voor de helft.

Wat de rechter juist afwees

De zus kreeg niet op elk punt haar zin. Haar eis om nu al vast te leggen dat de verkoopopbrengst precies door tweeën gaat, wees de rechter af. Zo'n verdeling hoort niet thuis in een kort geding , maar bij de notaris of in een gewone rechtszaak. Ook haar voorwaardelijke eis om €897,50 per maand gebruiksvergoeding (€10.770 per jaar) kwam niet aan bod, juist omdat de verkoop al doorgaat.

Het vonnis is direct uitvoerbaar, maar nog niet per se definitief. Het gaat om een kort geding waartegen binnen vier weken na 28 oktober hoger beroep bij het hof in Amsterdam mogelijk was. De proceskosten betaalt ieder voor zich, zoals gebruikelijk tussen familieleden.

Wat erfgenamen hieruit kunnen leren

Wie samen een huis erft, krijgt al snel met de fiscus te maken. Volgens de vrijstellingen van de Belastingdienst voor 2026 betaalt een kind erfbelasting zodra het erfdeel boven €26.230 uitkomt. Bij een gemiddelde koopwoning zit dat geld meestal vast in de stenen. Blijft één erfgenaam zitten zonder dat uitkopen lukt, dan kan een mede-erfgenaam de verkoop dus al via een snelle rechtszaak afdwingen.

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