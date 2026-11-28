Wie harder gaat werken of een mooie loonsverhoging binnensleept, rekent op een merkbaar hoger bedrag op de bankrekening. Voor een groep gezinnen met toeslagen blijft daar in 2027 bijna niets van over. In een nieuwe bijlage aan de Eerste Kamer van 27 november 2026 rekent het kabinet de cijfers na alle aanpassingen op het Belastingplan 2027 door. Bij een eenverdiener met €50.000 bruto slokt de overheid maar liefst 95% van een verhoging op.

De tabel op pagina 9 toont een voorbeeldgezin: één verdiener met twee kinderen tussen 6 en 11 jaar en een gemiddelde huur van €772 per maand. Bij €50.000 bruto heeft dat gezin in 2027 een netto-inkomen van €46.428. Stijgt het brutoloon met €2.500 naar €52.500, dan stijgt het netto-inkomen naar €46.552. Onder de streep blijft er €124 per jaar extra over, omgerekend €10,33 per maand.

Waar de rest van die €2.500 verdwijnt

Die klap is in 2027 nog iets harder dan dit jaar. Op pagina 8 van hetzelfde stuk staat de vergelijking voor 2026, bij €746 huur. Toen hield dit gezin van dezelfde sprong van €50.000 naar €52.500 nog €145 per jaar over bij een marginale druk van 94%.

De cijfers in de tabel laten precies zien waar het geld in 2027 weglekt:

Loon en belasting: van de €2.500 bruto telt €2.342 als belastbaar loon. Daarover gaat €890 extra loonbelasting af en dalen de heffingskortingen (€148 minder algemene korting en €153 minder arbeidskorting). Het nettoloon groeit zo met €1.151 (van €38.475 naar €39.626).

van de €2.500 bruto telt €2.342 als belastbaar loon. Daarover gaat €890 extra loonbelasting af en dalen de heffingskortingen (€148 minder algemene korting en €153 minder arbeidskorting). Het nettoloon groeit zo met €1.151 (van €38.475 naar €39.626). Huurtoeslag: die zakt met €515 per jaar, van €2.253 naar €1.738.

die zakt met €515 per jaar, van €2.253 naar €1.738. Zorgtoeslag: die daalt met €322, van €868 naar €546.

die daalt met €322, van €868 naar €546. Kindgebonden budget: dat wordt €188 lager, van €4.831 naar €4.643.

De drie toeslagen zakken samen dus met €1.025, waardoor bijna de hele stijging van het nettoloon meteen weer verdampt. Gaat dezelfde eenverdiener €5.000 meer verdienen, van €50.000 naar €55.000, dan blijft er €249 per jaar extra over (€20,75 per maand). Zelfs bij een enorme loonsprong van €15.000 bruto (van €40.000 naar €55.000) groeit het besteedbare inkomen maar met €1.681 per jaar, of €140 per maand.

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Ook alleenstaande ouders leveren ruim acht tientjes in

Een vergelijkbaar beeld staat op pagina 3 voor een alleenstaande ouder met twee kinderen tussen 6 en 11 jaar, €772 huur en buitenschoolse opvang. Bij een brutoloon van €40.000 komt dit huishouden in 2027 uit op €47.319 netto. Met €2.500 bruto erbij stijgt dat naar €47.655. Van die verhoging blijft €336 per jaar over (€28 per maand), een druk van 87%.

Verdient die alleenstaande ouder €10.000 meer, van €35.000 naar €45.000 bruto, dan stijgt het netto-inkomen van €46.575 naar €48.005. Dat is €1.430 per jaar voor tien mille extra salaris. Pas boven de €60.000, zodra de huurtoeslag op nul staat, zakt de druk op elke extra euro terug naar 62%.

Voor de meeste werkenden ligt de druk wel lager

Het kabinet plaatst de extreme pieken wel in breder verband. Op diezelfde 27 november stuurde het kabinet de brief Meer uren werken naar de Tweede Kamer. Daarin staat dat vijf op de zes werkenden (83%) in 2027 een marginale druk van 60% of lager heeft. Van alle werkenden heeft 17% een druk boven de 60%, en bij 3% ligt die boven de 80%.

Toch geeft het kabinet in die brief toe dat het huidige stelsel voor werkenden boven €46.000 wringt. Tot €25.800 spoort de arbeidskorting mensen aan om meer te werken, maar vanaf €46.000 bouwt die korting af. Daardoor ontmoedigt de arbeidskorting juist om extra uren te maken, zeker als toeslagen in dezelfde zone verdwijnen.

Arbeidskorting per uur zeker tot 2029 van de baan

Een snelle oplossing komt er niet. In de brief van 27 november ziet het kabinet grote bezwaren tegen een arbeidskorting per gewerkt uur. Zo'n stelsel is fraudegevoelig, geeft bedrijven extra rompslomp en past volgens het kabinet tot zeker 2029 niet in de systemen van de Belastingdienst. Ook een apart meerurenvoordeel levert gemengde uitkomsten op. Voor gezinnen rond de €40.000 tot €55.000 blijft een salarisstap in 2027 dus goed rekenen, omdat een klein beetje extra brutoloon vooral minder toeslag betekent.

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