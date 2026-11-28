De arrogantie van het partijkartel kent geen enkele grens meer. In Bilthoven trok de beheerder van het terrein luid aan de bel over uitbraakgevaar in de oude labs van het RIVM, waar men werkt met zeer ernstige ziekten. Toen FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren daar pijnlijke vragen over stelde, gooide VVD-minister Sophie Hermans gisteren elke deur dicht. Zij weet niet eens waar het alarm op rust, maar houdt het eigen rapport wel geheim voor de Tweede Kamer.

Gisteren, op vrijdag 27 november, stuurde minister Hermans van Volksgezondheid haar officiële antwoorden aan Van Meijeren (2026D61816) . Wie die brief leest, gelooft zijn ogen nauwelijks. De directe aanleiding was een schokkend stuk in het Financieele Dagblad. Stichting ALt, de houder van de vergunning op het Science Park in Bilthoven, vreest dat de oude BSL-3 gebouwen van het RIVM niet langer veilig zijn.

De slager keurt zijn eigen vlees in Bilthoven

Wat doet een goede minister bij zo'n ernstige noodkreet? Die draait elke steen om en legt alle feiten direct op tafel voor de Kamer. Niet Sophie Hermans. Op de vraag van Van Meijeren waarop het uitbraakalarm precies rust, geeft de VVD-minister koeltjes toe: "Het is onbekend op welke feiten Stichting ALt zijn waarschuwing voor een virusuitbraak baseert."

Je leest het echt goed. De minister kent de reden achter het alarm niet eens, maar beweert zonder blikken of blozen dat alles veilig is. En wie heeft dan getoetst of die oude panden veilig genoeg zijn? Hermans schrijft zelf dat het oordeel komt "door het RIVM conform de daarvoor geldende procedures." De slager keurt dus gewoon zijn eigen vlees!

Toen Van Meijeren vroeg om dat eigen rapport openbaar te maken, kreeg hij de deur recht in zijn gezicht dichtgesmeten. Hermans weigerde met de woorden: "De risicobeoordeling bevat vertrouwelijke informatie die niet publiekelijk gedeeld kan worden." De volksvertegenwoordiger mag dus niets controleren en moet de minister maar op haar blauwe ogen geloven.

Van Meijeren (FVD) legt drie dwangsommen en blind toezicht bloot

De vragen van Gideon van Meijeren legden nog veel meer vuil bloot onder het tapijt van Bilthoven. Zo kreeg het RIVM in 2024 en 2025 drie dwangsommen van elk 5.000 euro, omdat er te veel chloroform in de putten met afvalwater zat. Hermans geeft toe dat de precieze bron daarvan ondanks onderzoek nog steeds niet vaststaat. Het oude riool wordt namelijk gedeeld met meer gebruikers.

De grootste schok staat echter verderop in haar eigen brief. Van Meijeren vroeg of de staat nu eindelijk een centrale lijst heeft van alle gevaarlijke labs in ons land, iets wat al in 2022 ontbrak. Het antwoord van Hermans in 2026 is schrikbarend: "Er bestaat geen centraal overzicht van alle BSL-3 of -4 laboratoria, want de ggo-vergunningen worden per activiteit vergund en niet per laboratorium." Ons land barst van de regels voor elke boer en elke schuur, maar bij labs met dodelijke virussen heeft het kabinet niet eens een complete lijst.

600 miljoen weg en nog geen datum voor verhuizing

Ondertussen sleept het grootste bouwschandaal van de staat maar door. Het nieuwe pand van het RIVM in Utrecht kostte al ruim 600 miljoen euro. Twaalf jaar na de start staat het nog steeds niet in gebruik. In een tweede brief van gisteren (2026D61814) aan het CDA moet Hermans bekennen dat zij nog steeds geen datum kan noemen.

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De oorzaak is te gek voor woorden. De tijdelijke stroom voor dat peperdure nieuwe gebouw is nog niet eens af! Intussen draait het oude lab in Bilthoven gewoon door, ondanks het alarm van de beheerder en drie dwangsommen voor vuil afvalwater.

Zo draait dit land onder de ploeg van Jetten. Men smijt 600 miljoen belastinggeld over de balk, verzwijgt de echte risico's en houdt de Kamer in het duister. Gelukkig laat Gideon van Meijeren (FVD) zich niet afschepen met gladde praatjes, want zonder de felle druk van FVD blijft deze RIVM-doofpot voorgoed dicht.

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