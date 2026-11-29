Miljoenen mensen met een koophuis rekenen elk jaar op de aftrek van hypotheekrente in box 1, maar voor oude leningen tikt de klok. Tussen 2031 en 2042 loopt voor circa 2,7 miljoen huishoudens de grens van dertig jaar af. De open schuld gaat dan naar box 3, waar het voordeel bijna helemaal wegvalt. Op 27 november 2026 liet het kabinet aan de Eerste Kamer weten dat slechts zo'n 10% van die renteaftrek in box 3 te gebruiken valt.

Die cijfers staan op pagina 31 en 32 van de nota over het box 3-plan (37 053, D) . Op vragen van de BBB geeft het kabinet nog iets toe. De grote verhuizing van oude woonleningen naar box 3 zit helemaal niet in de cijfers voor de nieuwe box 3-wet. De reden is pijnlijk: zelfs de mensen om wie het gaat weten volgens het kabinet vaak niet precies wanneer hun dertig jaar om is.

Waarom bijna alle renteaftrek in box 3 verdampt

De grens van dertig jaar hypotheekrenteaftrek bestaat sinds 1 januari 2001. Wie al voor dat jaar een huis kocht, krijgt de eerste grote klap dus op 1 januari 2031. In totaal hebben volgens cijfers uit het onderzoek naar de 30-jaarstermijn circa 2,7 miljoen huishoudens een lening of oud leningdeel van vóór 2013. Iets meer dan de helft van die oude hypotheekschuld is aflossingsvrij.

Zodra die dertig jaar voorbij is, blijft het huis zelf in box 1 zitten, met de bijtelling voor het eigen huis. De restschuld schuift door naar box 3. In het box 3-plan mag je de rente op zo'n schuld wel aftrekken van winst uit spaargeld of aandelen. Toch schat het kabinet dat maar zo'n 10% van die renteaftrek in box 3 echt werkt. Heb je weinig spaargeld of beleggingen in box 3, dan heb je niets om de rente mee weg te strepen. Alleen vermogende huizenbezitters met genoeg opbrengst in box 3 houden dus nog voordeel over.

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Scheiding of verbouwing geeft drie losse einddata

Dat mensen met een koophuis het spoor kwijtraken, blijkt uit een voorbeeld in het rapport (Kader 3). Een stel koopt in juli 2004 een eerste huis voor €250.000 en leent in juli 2009 nog €30.000 voor de zolder. In 2011 gaan ze uit elkaar. De partner die blijft wonen neemt het huis over voor €310.000 en leent €15.000 bij om de ander uit te kopen.

Daardoor heeft haar totale schuld van €295.000 niet één einddag, maar drie losse momenten waarop de aftrek stopt:

1 juli 2034: de aftrek stopt over haar eigen helft van €125.000.

de aftrek stopt over haar eigen helft van €125.000. 1 juli 2039: de aftrek stopt over haar helft van de verbouwing van €15.000.

de aftrek stopt over haar helft van de verbouwing van €15.000. 1 juli 2041: de aftrek stopt over het nieuwe deel van €155.000.

Ook als je na 2013 een nieuwe lening nam met vaste aflossing, kan een oud huis ervoor zorgen dat de aftrek eerder eindigt dan na dertig jaar.

Bewijslast ligt bij jou, ruim €100 miljoen risico op fouten

Het grootste punt zit bij de oude papieren. Zowel de fiscus als banken missen vaak de startdatum van leningen van vóór 2013, omdat bewaartermijnen al lang voorbij zijn. Toch ligt de bewijslast vanaf 2031 bij jou. Kun je bij een vraag van de fiscus niet laten zien wanneer elk deel begon, dan loop je kans dat de aftrek te vroeg stopt.

Andersom vrezen de onderzoekers dat mensen door de wirwar te lang rente blijven aftrekken. De staat kan vanaf 2031 meer dan €100 miljoen per jaar mislopen door zulke fouten. In het rapport staan daarom zeven opties voor de politiek. Bij de hardste keuze stopt de aftrek voor alle oude leningen ineens op 1 januari 2031. Dan komen volgens de onderzoekers 33.500 huishoudens extra boven een woonlast van 25% van hun inkomen uit, en 7.000 boven de 35%.

Een keuze uit die opties is er nog niet. Wel geeft het kabinet met het stuk aan de Eerste Kamer een helder signaal voor iedereen met een oude lening. Bewaar oude aktes en bankbrieven nu al goed, en reken er niet op dat box 3 het verlies van de aftrek straks opvangt.

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