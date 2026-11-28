Wie nog steeds gelooft dat links ooit wakker wordt over de asielstroom, moet nu even goed opletten. In het Europees Parlement is de bom openlijk gebarsten binnen de linkse S&D-fractie, de EU-groep waar ook de PvdA-tak van fusiepartij PRO in zit. Het mikpunt van hun woede? De eigen Deense premier Mette Frederiksen. Haar doodzonde is dat zij opkomt voor het Deense volk en de grenzen eindelijk dicht wil houden.

In Straatsburg eisten boze Duitse en Portugese EU-leden tijdens een besloten overleg een formeel debat over de lijn van Frederiksen. Dat schrijft Politico op basis van vier bronnen uit de zaal. Fractiebaas Iratxe García trapte op de rem zodat de boel niet direct ontplofte, maar zette een officieel strafdebat wel op de agenda. In de zaal werd zelfs luid geklapt voor de felle aanvallen op de Deense premier.

Wat durfde Mette Frederiksen precies te zeggen

Waarom schieten de linkse EU-leden zo vol in de kramp? Op 17 november zei Frederiksen in de Deense podcast Borgerlig Tabloid iets wat in elk gezond land heel normaal zou zijn. Zij sprak klare taal over haar eigen land: "I am not a supporter of a great replacement of the population". Daar voegde zij aan toe dat Denemarken een eigen volk is en ook later een sterke Deense cultuur moet houden.

Voor de linkse elite in Brussel was die ene nuchtere zin al reden voor blinde paniek. In The Copenhagen Post is te lezen hoe linkse critici direct over haar heen vielen en haar zelfs vergeleken met extremisten, ook al nam zij daar zelf scherp afstand van. Deense collega's in de S&D-groep werden compleet verrast door de woede van hun eigen partijvrienden.

Lees ook Pijnlijke les voor Jetten: Deense Hoge Raad verklaart harde migrantenwet niet discriminerend

Ook het asielplan met Rwanda moet kapot van links

Het draait echter niet alleen om één uitspraak in een podcast. De linkse leden in Brussel zijn vooral woedend omdat Frederiksen doet wat kiezers al jaren eisen: grenzen dicht en afgewezen asielzoekers het land uit. Denemarken werkt samen met Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Griekenland aan opvang in Rwanda vanaf 2027. Eerder trok zij ook al op met de Italiaanse premier Giorgia Meloni voor strengere grenzen aan de rand van Europa.

Voor fractiebaas García en de linkse hardliners in de S&D-fractie is dat vloeken in de kerk. García riep in Spaanse media al koeltjes dat de lijn van Frederiksen niet namens links in Europa spreekt. En in Kopenhagen dreigen kleine linkse clubs in NordiskPost zelfs hun steun aan haar kabinet op te zeggen als ze die woorden nog één keer gebruikt.

Dat verzet zegt alles over de staat van links op ons continent. In Denemarken snapt een linkse premier tenminste nog dat de verzorgingsstaat breekt als de deuren wagenwijd open blijven staan. Maar zodra zij dat hardop zegt, springt het hele linkse blok uit Duitsland, Frankrijk en Spanje op haar nek om haar de mond te snoeren.

De ware aard van PRO en links in Brussel

Deze meedogenloze afrekening in Straatsburg trekt het masker van Europees links definitief af. In Nederland doen Jesse Klaver en de top van PRO graag alsof ze oog hebben voor gewone mensen die hun wijk in hoog tempo zien veranderen. Zij praten af en toe stoer over grip op migratie , puur om geen kiezers kwijt te raken.

Lees ook Bart van den Brink (CDA) houdt Brussels asielnoodplan geheim terwijl alleen Hongarije weigerde

Ondertussen zitten de Nederlandse Euroleden van PRO, onder wie Mohammed Chahim, Thijs Reuten, Marit Maij en Lara Wolters, in precies diezelfde S&D-fractie! Dat is de club waar luid wordt geklapt zodra iemand die de eigen cultuur wil redden op het matje wordt geroepen.

De les voor elke Nederlandse kiezer is glashelder en bitter. Zelfs een linkse premier die haar eigen volk en land wil behouden, wordt in Brussel direct op het hakblok gelegd. Voor de Brusselse linkse kliek van PRO zijn open grenzen heiliger dan de gewone burger, en wie dat hardop benoemt wordt zonder pardon verketterd.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: volg De Dagelijkse Standaard op Facebook.