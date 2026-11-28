Steeds meer ouderen blijven na hun AOW een paar dagen per week aan de slag. Toch krijgen werkende AOW'ers bij de fiscus flink minder arbeidskorting dan jongere mensen met precies hetzelfde loon. Op 27 november 2026 rekende het kabinet voor de Eerste Kamer uit om hoeveel geld het in 2027 gaat. Het optrekken van die korting kost de staat €258 miljoen en raakt 300.000 huishoudens.

Dit cijfer staat op pagina 23 van de nota bij het Belastingplan 2027 . Het is geen nieuw plan van het kabinet en ook geen korting die ineens wordt geschrapt. De cijfers zijn gemaakt op verzoek van 50PLUS. Die partij vroeg wat het kost als werkende AOW'ers in 2027 recht krijgen op de volle korting op werk die nu voor jongere mensen geldt.

Gemiddeld €860, maar het bedrag verschilt sterk per baan

Deel je die €258 miljoen door 300.000 huishoudens, dan kom je uit op een gemiddelde van €860 per huishouden in 2027. Dat vaste bedrag krijgt niet elke doorwerkende AOW'er. Hoeveel je nu misloopt, hangt af van jouw uren en het loon dat je naast AOW en pensioen verdient.

De tabel op pagina 23 van de nota splitst de winst uit per groep:

Alle 300.000 huishoudens samen: +0,7% erbij bij de volle korting.

+0,7% erbij bij de volle korting. 220.000 huishoudens waar AOW of pensioen de hoofdbron is: +0,6% erbij.

+0,6% erbij. 80.000 huishoudens waar loon de hoofdbron is: +1,0% erbij, zoals stellen met een jongere werkende partner of een stevige baan.

+1,0% erbij, zoals stellen met een jongere werkende partner of een stevige baan. 10.000 huishoudens met één verdiener: +2,0% erbij, de hoogste sprong in de hele tabel.

+2,0% erbij, de hoogste sprong in de hele tabel. 210.000 stellen met twee inkomens en 80.000 alleenstaanden: beide groepen gaan er 0,7% op vooruit.

Ook naar hoogte van het loon loopt de winst uiteen. In de laagste groep (10.000 huishoudens rond het minimumloon) gaat het om +0,3%. In het midden (100.000 huishoudens) en in de hoogste groep (60.000 huishoudens) tikt het verschil aan tot +0,8%.

Waarom ligt die korting voor AOW'ers lager? Zodra je de AOW-leeftijd bereikt, betaal je geen AOW-premie meer over je eerste schijf. Omdat jouw tarief in schijf 1 daardoor flink lager is, verlaagt de fiscus jouw kortingen op loon naar rato mee. Voor mensen onder de AOW-leeftijd piekt de arbeidskorting in 2027 op ongeveer €5.790, volgens een berekening van DDS op basis van de kabinetstabellen. Wie al AOW krijgt, haalt die top lang niet.

Aantal werkende ouderen groeide in acht jaar naar 278.000

Hoe snel de groep werkende AOW'ers groeit, blijkt uit een tweede brief van 27 november 2026. In de Verzamelbrief Pensioenonderwerpen zet minister Hans Vijlbrief (SZW) de nieuwste cijfers van het CBS op een rij. In 2017 werkten 174.000 mensen door na hun AOW. Vorig jaar lag dat aantal al op 278.000 werkende ouderen.

Ruim de helft van die groep werkt parttime en maakt minder dan twintig uur in de week. Volgens een peiling van de Alliantie Doorwerkers uit 2026 merkt het grootste deel van hen weinig drempels. Ook werkgevers staan er vaak voor open: 79% van de organisaties is bereid het personeelsbeleid aan te passen om doorwerken mogelijk te maken. Wie toch vastloopt, botst vooral op korte contracten of het beleid van de baas.

Nieuw onderzoek naar automatisch ontslag bij de AOW

Veel vaste banen stoppen namelijk vanzelf op de dag dat je AOW krijgt, door een vaste regel in de cao. Minister Vijlbrief meldt in zijn brief van 27 november dat hij een motie van Kamerlid Neijenhuis uitvoert. Bij nieuwe cao-scans brengt het ministerie nu in kaart welke afspraken sectoren maken over ontslag bij de AOW en over doorwerken.

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Wie in 2027 wil doorwerken, doet er dus goed aan vooraf te rekenen. Het lage tarief in schijf 1 scheelt veel geld op je loonstrook, maar de korting op werk is kleiner dan voorheen. Extra loon naast AOW en pensioen kan bovendien invloed hebben op zorgtoeslag of huurtoeslag, dus check eerst wat er netto overblijft.

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