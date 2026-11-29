Jonge stellen vinden geen betaalbaar huis meer en bouwplannen liggen al stil door stikstof en volle stroomnetten. Juist op dat moment kiest D66-minister Elanor Boekholt-O'Sullivan van Wonen voor de volgende berg Brusselse regels. Op 27 november zette zij nieuwe CO2-dwang voor elke nieuwbouw op papier voor de Tweede Kamer. Nog voor 1 januari moet dat plan braaf naar de Europese Commissie.

Het gaat om de invoering van een nieuwe EU -wet voor de bouw (EPBD IV). De minister legde haar koers vast in de Kamerbrief van 27 november 2026 . Onder een vaag Engels label komt er een verplichte som voor alle CO2-uitstoot van een pand over vijftig jaar. Dat telt elk baksteentje, elk beetje beton en elke kilowattuur stroom mee.

Vanaf 2028 moet elk nieuw pand boven de duizend vierkante meter die som verplicht op papier zetten voor een vergunning. Twee jaar later zijn alle gewone huizen aan de beurt. Vanaf 2030 mag een nieuw huis niet meer boven een harde bovengrens uitkomen. Daarna draait het Rijk die grens elke vijf jaar strakker aan.

Een duur rekenmonster met nul winst voor het klimaat

Het scherpste bewijs van deze Haagse kolder staat gewoon in de bijlage van de minister zelf. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) rekende voor het Rijk door wat dit plan doet. De eigen cijfers laten weinig heel van de Brusselse obsessie.

Bouwers en gemeenten krijgen er dus een verplicht rekenmonster bij, terwijl het klimaat er geen gram mee opschiet. Bij de ruimere grens verandert er namelijk niets aan de huizen die bouwers nu al neerzetten. De regels zorgen bij die hoge norm volgens het EIB voor "geen invloed op de beschikbaarheid van bouwmaterialen" en leiden ook niet tot extra groene winst.

En wat als Den Haag kiest voor de lagere, strengere norm? Dan zakt een gewoon rijtjeshuis meteen door de bodem. Dan moeten bouwers het metselwerk aanpassen, duurder beton storten of voor 600 euro extra panelen op het dak leggen. Bij een groter wijkpand loopt die extra rekening al op naar 22.000 euro.

Kleine huizen en jonge starters vangen straks de klappen op

Nog pijnlijker is wat het EIB achterin het rapport schrijft over de gekozen huizen. De rekenaars testen een ruim rijtjeshuis van 110 vierkante meter. Bouwers zeiden direct dat echte nieuwe rijtjeshuizen vaak maar 80 tot 90 vierkante meter groot zijn.

Juist kleinere flats en hoekhuizen met veel glas scoren een stuk slechter op de nieuwe CO2-lat. Precies de betaalbare huizen waar starters en huurders al jaren op wachten, lopen dus het meeste gevaar. Volgens de Nationale Milieudatabase start de openbare ronde voor de nieuwe regels al begin volgend jaar.

Intussen geeft de D66-minister in haar brief openlijk toe dat het einddoel in 2050 nog compleet in de mist hangt. De hoogte van dat doel "is nu nog niet exact te bepalen", schreef Boekholt-O'Sullivan aan de Kamer. Toch duwt ze de hele bouw nu al in een Europees harnas waarvan niemand de eindprijs kent.

Dit kabinet kiest weer voor Brussel in plaats van huizen

In dezelfde brief belooft de minister met droge ogen om "de stijging van de bouwkosten te beperken" richting 2030. Lees die woorden nog eens rustig terug. Ze geeft dus zelf toe dat huizen bouwen door dit pakket duurder wordt. Wie dat bonnetje straks betaalt bij de bank, weet iedereen.

Nederland zit niet te wachten op weer een Brusselse rekenlat op baksteen, glas en staal. Gezinnen en jongeren willen een gewoon dak boven hun hoofd zonder groene betutteling uit de EU. Zolang D66 en het kabinet liever rapporten inleveren in Brussel dan regels schrappen, blijft de bouw op slot.

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