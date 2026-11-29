Eind 2023 deden 680.000 werknemers niet mee aan een pensioenregeling. Wie nergens pensioen opbouwt, heeft later alleen AOW. Voor een alleenstaande is dat nu €1.662,16 bruto per maand. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil dat op je loonstrook komt te staan of je meedoet aan een pensioenregeling. Dat raakt vooral werknemers in sectoren zonder verplicht pensioenfonds.

Vijlbrief stuurde op 26 november zijn antwoorden en een wijziging van het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Vakblad Pensioen Pro berichtte er op 27 november over . Het doel is dat je het ziet als je niets opbouwt. Dan kun je erover in gesprek met je werkgever.

Nog geen wet: zo staat het ervoor

Het plan zit in wetsvoorstel 36957 , de Wet toezeggingen Wtp en andere pensioenonderwerpen. Het kabinet diende het in op 2 juni 2026. De Tweede Kamer heeft er nog niet over gedebatteerd of gestemd. Daarna moet ook de Eerste Kamer instemmen.

Het kabinet mikt voor de wet op 1 juli 2027. Eerst was dat 1 januari 2027, schrijft Vijlbrief in zijn antwoorden aan de Kamer. Wanneer de melding echt op je loonstrook verschijnt, ligt nog niet vast. Dat artikel gaat pas in als het kabinet daar een datum voor kiest.

Van opbouw naar deelname

De melding op de loonstrook is niet nieuw. Ze staat al in de Wet toekomst pensioenen. Daar moest de loonstrook vermelden of je in die periode ouderdomspensioen opbouwde. Dat artikel is nooit ingegaan.

De reden staat in de memorie van toelichting . Een salarisadministratie ziet niet altijd of iemand pensioen opbouwt. Wie minder verdient dan de franchise, bouwt in een regeling soms niets op. Daarom gaat de vraag nu over deelname: doe je wel of niet mee aan een pensioenregeling? Meedoen betekent dus niet altijd dat je ook opbouwt.

In de nota van wijziging van 26 november scherpt Vijlbrief dat aan. Ook als je werkgever helemaal geen regeling heeft, moet op je loonstrook staan dat je niet meedoet. Dat geldt ook voor verplichte beroepspensioenregelingen.

Geen verplicht fonds, dan kiest de werkgever

In sommige bedrijfstakken is pensioen verplicht, via een bedrijfstakpensioenfonds. Soms regelt de cao het. Is er geen verplichte regeling, dan bepaalt de werkgever zelf of hij pensioen aanbiedt, staat op Ondernemersplein van de overheid . Werk je in zo'n sector, dan hangt je pensioen af van de keuze van je werkgever.

Het aantal werknemers zonder pensioenregeling daalt wel. Eind 2019 waren het er 936.000 , ofwel 13,4 procent. Eind 2023 was dat 9,3 procent. De Wet toekomst pensioenen wil het aantal van 2019 halveren. De cijfers over 2024 komen naar verwachting begin 2027. Daarna bekijkt het kabinet of er meer nodig is.

Alleen AOW of AOW met pensioen

Hoeveel het scheelt, rekende DDS uit. Een alleenstaande krijgt sinds 1 juli 2026 €1.662,16 bruto AOW per maand . Ben je getrouwd of woon je samen, dan is het €1.139,39 per persoon. Het vakantiegeld laten we buiten de som.

Het CBS keek naar AOW'ers tot 70 jaar, die nog maar een paar jaar AOW hebben. Vrouwen in die groep met een ouderdomspensioen kregen in 2024 in doorsnee €7.200 bruto per jaar uit . Bij mannen was dat €19.400. Het gaat om voorlopige cijfers.

Stel: je bent alleenstaand en hebt alleen AOW. Dan krijg je €1.662,16 bruto per maand. Met een doorsnee pensioen ziet dat er zo uit:

Met het pensioen van een doorsnee vrouw: €7.200 gedeeld door 12 is €600. Samen met de AOW is dat €2.262,16 per maand.

€7.200 gedeeld door 12 is €600. Samen met de AOW is dat €2.262,16 per maand. Met het pensioen van een doorsnee man: €19.400 gedeeld door 12 is €1.616,67. Samen is dat €3.278,83 per maand.

Zonder pensioen mis je in het eerste geval ruim een kwart van dat inkomen. In het tweede geval is het bijna de helft. Het zijn bruto bedragen: er gaan nog belasting en de bijdrage voor de zorgverzekering af. De pensioenen zijn die van mensen die nu AOW krijgen. Wat jij later krijgt, hangt af van je eigen loon en regeling.

Wat je nu al kunt doen

Je hoeft niet op de loonstrook te wachten. Je werkgever moet je binnen een maand na de start van je baan al vertellen of je meedoet aan een pensioenregeling. Dat staat in het Burgerlijk Wetboek. Kijk dus in je arbeidsovereenkomst, of vraag het na bij je werkgever.

Op mijnpensioenoverzicht.nl zie je waar je pensioen opbouwt of hebt opgebouwd. Staat je huidige baan er niet tussen, vraag dan waarom.

Bouw je niets op, dan kun je het gesprek met je werkgever aangaan. Bij het meldpunt geenpensioen.nl vind je informatie voor werknemers. Je kunt daar ook melden dat je werkgever geen regeling heeft.

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Kom je er niet uit, dan kun je zelf iets opzijzetten voor later, bijvoorbeeld met een lijfrente. Hoeveel je daarvoor met belastingvoordeel mag inleggen, reken je uit met een hulpmiddel van de Belastingdienst.

Nieuws over je AOW en pensioen. Dat staat elke week in de gratis AOW-brief.